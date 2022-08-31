Стадион: Альфхейм
1:0
Перерыв
Ход матча
7'
42'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Daniel Bassi
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
История личных встреч
Тромсё
Стрёмсгодсет
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|6
|0.3
|Миккельсен Эугуст
|4 (1)
|0.2
|Каманси Уоррен
|3
|0.15
|Опсал Сакариас
|2
|0.1
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.1
|Йенсен Рубен
|2
|0.1
|Эбийе Мозес
|2
|0.1
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.1
|Нильсен Лассе III
|1
|0.05
|Туоминен Яссе
|1
|0.05
|Псише Кристоф
|1
|0.05
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.05
|Норхейм Рунар
|1
|0.05
|Енссен Андерс
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|8
|0.4
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.25
|Фрайдей Фред
|4
|0.2
|Ипалибо Джек
|4
|0.2
|Стенгель Херман
|3 (1)
|0.15
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0.1
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.1
|Энерсен Оле
|1
|0.05
|Токстад Кристоффер
|1
|0.05
|Боаэн Эрнест
|1
|0.05
|Валсвик Густав
|0
|0
|Грогард Томас
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|0
|0
|Albert Palmberg Thorsen
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Рубен
|4
|0
|Нильсен Лассе III
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Китолано Эрик
|4
|0
|Опсал Сакариас
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|4
|0
|Токстад Кристоффер
|2
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Фрайдей Фред
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Ипалибо Джек
|1
|0
|Боаэн Эрнест
|1
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
4
22%
3
33%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
14%
3
21%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Забито
9
22
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
4
18%
16-30
2
22%
6
27%
31-45
3
33%
6
27%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
22%
5
23%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
5%
2
13%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
3
16%
6
40%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Забито
27
31
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
5
16%
16-30
4
15%
9
29%
29%
31-45
7
26%
6
19%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
6
22%
8
26%
76-90
Пропущено
33
29
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
3
9%
5
17%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
6
18%
4
14%
31-45
6
18%
4
14%
46-60
6
18%
9
31%
61-75
6
18%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1
Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|20
|15
|3
|2
|43 - 18
|48
|2.
|Будё-Глимт
|20
|12
|5
|3
|52 - 22
|41
|3.
|Лиллестрём
|20
|12
|5
|3
|36 - 17
|41
|4.
|Русенборг
|20
|10
|7
|3
|41 - 27
|37
|5.
|Волеренга
|20
|10
|3
|7
|33 - 28
|33
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|20
|8
|5
|7
|32 - 29
|29
|7.
|Викинг
|1:2
|20
|8
|5
|7
|34 - 29
|29
|8.
|Тромсё
|1:0
|20
|6
|9
|5
|28 - 33
|27
|9.
|Одд
|20
|7
|3
|10
|21 - 34
|24
|10.
|Хам-Кам
|20
|4
|11
|5
|24 - 24
|23
|11.
|Хёугесунн
|20
|6
|4
|10
|29 - 32
|22
|12.
|Олесунн
|20
|5
|7
|8
|21 - 30
|22
|13.
|Саннефьёрд
|20
|6
|4
|10
|33 - 44
|22
|14.
|Сарпсборг-08
|20
|6
|1
|13
|33 - 40
|19
|15.
|Дьерв
|20
|4
|2
|14
|14 - 46
|14
|16.
|Кристиансунд
|2:1
|20
|2
|4
|14
|18 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|2.
|Лиллестрём
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|3.
|Русенборг
|9
|7
|2
|0
|20 - 8
|23
|4.
|Тромсё
|1:0
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|5.
|Будё-Глимт
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Волеренга
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|8.
|Викинг
|1:2
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хам-Кам
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Хёугесунн
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|11.
|Олесунн
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|12.
|Дьерв
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|13.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|10
|1
|4
|5
|17 - 25
|7
|16.
|Кристиансунд
|2:1
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|10
|5
|0
|5
|16 - 19
|15
|5.
|Русенборг
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|6.
|Волеренга
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Одд
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|8.
|Викинг
|1:2
|10
|3
|2
|5
|17 - 21
|11
|9.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|11.
|Олесунн
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|1:0
|10
|0
|6
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Кристиансунд
|2:1
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|9
|0
|1
|8
|5 - 28
|1
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