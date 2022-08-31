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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Тромсё
1:0
Перерыв
Стрёмсгодсет
0'
1:0
7' Гол
Норхейм Рунар
1:0
42' Не забитый пенальти
Нордас Лассе

Ход матча

7'
Норхейм Рунар
(Вестерлунн Никлас)
1:0
42'
Нордас Лассе
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Стрёмсгодсет
3.50
4.66
9.18
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
14
Каманси
Уоррен
7
Винтер
Феликс
22
Опсал
Сакариас
23
Норхейм
Рунар
10
Миккельсен
Эугуст
9
Нордас
Лассе
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
7
Стеневик
Халлдор
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
6
Ипалибо
Джек
10
Стенгель
Херман
11
Токстад
Кристоффер
9
Фрайдей
Фред
17
Гулликсен
Тобиас
Тромсё
5-3-2
Стрёмсгодсет
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Стрёмсгодсет

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Т
1:1
Т
1:1
ТМК
1:0
Т
0:1
Т
3:1
Т
2:4
Т
3:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:0
Т
2:0
Т
0:6
Т
2:1
Т
0:0
Т
3:1
Т
4:0
Т
2:0
Т
2:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:3
Т
2:0
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 6 0.3
Миккельсен Эугуст 4 (1) 0.2
Каманси Уоррен 3 0.15
Опсал Сакариас 2 0.1
Вестерлунн Никлас 2 0.1
Йенсен Рубен 2 0.1
Эбийе Мозес 2 0.1
Гундерсен Йостейн 2 0.1
Нильсен Лассе III 1 0.05
Туоминен Яссе 1 0.05
Псише Кристоф 1 0.05
Антонсен Кент-Аре 1 0.05
Норхейм Рунар 1 0.05
Енссен Андерс 0 0
Винтер Феликс 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 8 0.4
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.25
Фрайдей Фред 4 0.2
Ипалибо Джек 4 0.2
Стенгель Херман 3 (1) 0.15
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0.1
Гулликсен Тобиас 2 0.1
Энерсен Оле 1 0.05
Токстад Кристоффер 1 0.05
Боаэн Эрнест 1 0.05
Валсвик Густав 0 0
Грогард Томас 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Хольст-Ларсен Фабиан 0 0
Albert Palmberg Thorsen 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Рубен 4 0
Нильсен Лассе III 4 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Китолано Эрик 4 0
Опсал Сакариас 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Псише Кристоф 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Винтер Феликс 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 4 0
Стеневик Халлдор 4 0
Токстад Кристоффер 2 0
Грогард Томас 2 0
Красники Крешник 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Валсвик Густав 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Стенгель Херман 1 0
Фрайдей Фред 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Ипалибо Джек 1 0
Боаэн Эрнест 1 0
Хольст-Ларсен Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
4
22%
3
33%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
14%
3
21%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Забито

9
22
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
4
18%
16-30
2
22%
6
27%
31-45
3
33%
6
27%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
22%
5
23%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
5%
2
13%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
3
16%
6
40%
61-75
5
26%
2
13%
76-90

Забито

27
31
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 6
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
5
16%
16-30
4
15%
9
29%
29%
31-45
7
26%
6
19%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
6
22%
8
26%
76-90

Пропущено

33
29
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
3
9%
5
17%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
6
18%
4
14%
31-45
6
18%
4
14%
46-60
6
18%
9
31%
61-75
6
18%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1
Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0
Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 20 15 3 2 43 - 18 48
2. Будё-Глимт 20 12 5 3 52 - 22 41
3. Лиллестрём 20 12 5 3 36 - 17 41
4. Русенборг 20 10 7 3 41 - 27 37
5. Волеренга 20 10 3 7 33 - 28 33
6. Стрёмсгодсет 0:1 20 8 5 7 32 - 29 29
7. Викинг 1:2 20 8 5 7 34 - 29 29
8. Тромсё 1:0 20 6 9 5 28 - 33 27
9. Одд 20 7 3 10 21 - 34 24
10. Хам-Кам 20 4 11 5 24 - 24 23
11. Хёугесунн 20 6 4 10 29 - 32 22
12. Олесунн 20 5 7 8 21 - 30 22
13. Саннефьёрд 20 6 4 10 33 - 44 22
14. Сарпсборг-08 20 6 1 13 33 - 40 19
15. Дьерв 20 4 2 14 14 - 46 14
16. Кристиансунд 2:1 20 2 4 14 18 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
2. Лиллестрём 10 7 2 1 18 - 4 23
3. Русенборг 9 7 2 0 20 - 8 23
4. Тромсё 1:0 10 6 3 1 19 - 14 21
5. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
6. Стрёмсгодсет 0:1 10 6 2 2 23 - 14 20
7. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
8. Викинг 1:2 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
10. Хёугесунн 10 4 2 4 17 - 16 14
11. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
12. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
13. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
16. Кристиансунд 2:1 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 7 2 0 16 - 7 23
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 10 5 0 5 16 - 19 15
5. Русенборг 11 3 5 3 21 - 19 14
6. Волеренга 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Одд 10 3 3 4 7 - 16 12
8. Викинг 1:2 10 3 2 5 17 - 21 11
9. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
10. Стрёмсгодсет 0:1 10 2 3 5 9 - 15 9
11. Олесунн 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 1:0 10 0 6 4 9 - 19 6
15. Кристиансунд 2:1 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 9 0 1 8 5 - 28 1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Нордас Лассе пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Норхейм Рунар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Стрёмсгодсет
3.50
4.66
9.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 1:0 Стрёмсгодсет онлайн

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