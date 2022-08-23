Стадион: Виталити
Позже
История личных встреч
Борнмут
Вулверхэмптон
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мур Киффер
|1
|0.25
|Хефферсон Лерма
|1
|0.25
|Келли Ллойд
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Невеш Рубен
|1
|0.25
|Поденсе Даниэл
|1
|0.25
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|4
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Стэйси Джек
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
1
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
100%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
14
3
10 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
2
14%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0
Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0 Борнмут - Бристоль Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0
Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|5.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|13 - 5
|5
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|13.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 16
|3
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Лидс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|10 - 1
|4
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Борнмут
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 13
|0
|20.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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Прогнозы на матч Борнмут - Вулверхэмптон
Исход игры
Борнмут
30.3% (10)
Ничья
39.4% (13)
Вулверхэмптон
30.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
51.52% (17)
Меньше
48.48% (16)
Обе команды забьют
Да
87.88% (29)
Нет
12.12% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (12)
1:2 Вулверхэмптон
24.2% (8)
2:1 Борнмут
21.2% (7)
1:0 Борнмут
6.1% (2)
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