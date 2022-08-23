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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Борнмут
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 33
Борнмут 30.3% (10)
X 39.4% (13)
Вулверхэмптон 30.3% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Вулверхэмптон
3.70
3.64
2.18
Все Коэффициенты

История личных встреч

Борнмут
Вулверхэмптон

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
Ч
2:1
Ч
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мур Киффер 1 0.25
Хефферсон Лерма 1 0.25
Келли Ллойд 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Невеш Рубен 1 0.25
Поденсе Даниэл 1 0.25
Гуэдеш Гонсалу 0 0
Хи-Чан Хван 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 4 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Стэйси Джек 1 0
Мефам Крис 1 0
Земура Джордан 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Коллинз Натан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
1
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
100%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

14
3
10 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
2
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0
Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0 Борнмут - Бристоль Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0
Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
3. Тоттенхэм Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
4. Брайтон Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
5. Лидс Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Челси Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
9. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 13 - 5 5
10. Фулхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
12. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Ноттингем Форест Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Борнмут Заявка 4 1 0 3 2 - 16 3
17. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
18. Эвертон Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19. Вулверхэмптон Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Лестер Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 10 - 1 4
6. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Вулверхэмптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Тоттенхэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Вест Хэм Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
7. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
9. Ньюкасл Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Эвертон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2022, осталось 2 дня 12 часов 50 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Борнмут 30.3% (10)
    X 39.4% (13)
    Вулверхэмптон 30.3% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Вулверхэмптон
    3.70
    3.64
    2.18
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Борнмут - Вулверхэмптон онлайн

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    Прогнозы на матч Борнмут - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Борнмут
    30.3% (10)
    Ничья
    39.4% (13)
    Вулверхэмптон
    30.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.52% (17)
    Меньше
    48.48% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    87.88% (29)
    Нет
    12.12% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (12)
    1:2 Вулверхэмптон
    24.2% (8)
    2:1 Борнмут
    21.2% (7)
    1:0 Борнмут
    6.1% (2)
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    Вулверхэмптон
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