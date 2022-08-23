Стадион: Эмирейтс
Позже
История личных встреч
Арсенал
Астон Вилла
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
111.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед
26 матчей
61.5%
15.4%
23.1%
16 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдегор Мартин
|3
|0.75
|Жезус Габриэль
|2
|0.5
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.5
|Джака Гранит
|1
|0.25
|Салиба Вильям
|1
|0.25
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.25
|Зинченко Александр
|0
|0
|Сака Букайо
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|1
|0.25
|Ингс Дэнни
|1
|0.25
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.25
|Бэйли Леон
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Янг Эшли
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Камара Бубакар
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
18%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2
Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1
Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|5.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|13 - 5
|5
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|13.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 16
|3
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Лидс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|10 - 1
|4
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Борнмут
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 13
|0
|20.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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Прогнозы на матч Арсенал - Астон Вилла
Исход игры
Арсенал
87.9% (29)
Ничья
12.1% (4)
Астон Вилла
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.52% (17)
Меньше
48.48% (16)
Обе команды забьют
Да
54.55% (18)
Нет
45.45% (15)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
36.4% (12)
3:1 Арсенал
30.3% (10)
2:1 Арсенал
12.1% (4)
2:2 Ничья
6.1% (2)
1:0 Арсенал
6.1% (2)
1:1 Ничья
6.1% (2)
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