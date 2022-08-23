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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Арсенал
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 33
Арсенал 87.9% (29)
X 12.1% (4)
Астон Вилла 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Астон Вилла
1.50
4.75
7.30
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Арсенал
Астон Вилла

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

111.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед

26 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
16 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
К
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Мартин 3 0.75
Жезус Габриэль 2 0.5
Мартинелли Габриэл 2 0.5
Джака Гранит 1 0.25
Салиба Вильям 1 0.25
Габриэль дос Сантос 1 0.25
Зинченко Александр 0 0
Сака Букайо 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 1 0.25
Ингс Дэнни 1 0.25
Буэндия Эмилиано 1 0.25
Бэйли Леон 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 2 0
Уайт Бен 2 0
Джака Гранит 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингс Дэнни 2 0
Янг Эшли 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Динь Люка 1 0
Макгинн Джон 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Камара Бубакар 1 0
Рамси Джакоб 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
18%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2
Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1
Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
3. Тоттенхэм Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
4. Брайтон Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
5. Лидс Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Челси Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
9. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 13 - 5 5
10. Фулхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
12. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Ноттингем Форест Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Борнмут Заявка 4 1 0 3 2 - 16 3
17. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
18. Эвертон Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19. Вулверхэмптон Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Лестер Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 10 - 1 4
6. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Вулверхэмптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Тоттенхэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Вест Хэм Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
7. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
9. Ньюкасл Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Эвертон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2022, осталось 2 дня 12 часов 50 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Арсенал 87.9% (29)
    X 12.1% (4)
    Астон Вилла 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Астон Вилла
    1.50
    4.75
    7.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Астон Вилла

    Исход игры
    Арсенал
    87.9% (29)
    Ничья
    12.1% (4)
    Астон Вилла
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.52% (17)
    Меньше
    48.48% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (18)
    Нет
    45.45% (15)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    36.4% (12)
    3:1 Арсенал
    30.3% (10)
    2:1 Арсенал
    12.1% (4)
    2:2 Ничья
    6.1% (2)
    1:0 Арсенал
    6.1% (2)
    1:1 Ничья
    6.1% (2)
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    Арсенал
    Астон Вилла
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