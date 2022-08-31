Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Кварацхелия Хвича создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Удар от ворот произведет Лечче

85' Лоботка Станислав из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

84' Юлманд Мортен пробует нанести удар издали, но Алекс Мерет держит все под контролем

81' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Лечче

80' Зелиньски Пётр не смог попасть в створ ударом издали

80' Хорошую попытку сделал Ди Лоренцо Джованни . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Лосано Ирвинг из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Кварацхелия Хвича создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Ламек Банда получил травму и заменен. Листковски Марчин выходит на поле.

75' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Ламек Банда получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Ламек Банда на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Хорошую попытку сделал Лосано Ирвинг . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Замбо-Ангисса Андре-Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Удар от ворот произведет Лечче

71' Политано Маттео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Политано Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Удар от ворот произведет Лечче

69' Оооо... вот это был удар! Осимхен Виктор должен был забить с этой позиции.

69' Политано Маттео из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Наполи

65' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Лечче

64' Эстигор Лео из команды Наполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

64' Ламек Банда возвращается на поле.

64' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Ох, нехорошо это выглядит. Ламек Банда получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Зелиньски Пётр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Кварацхелия Хвича создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

60' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

58' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Зелиньски Пётр из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Лечче

52' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

51' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Зелиньски Пётр пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

49' Хорошую попытку сделал Элмас Эльиф . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Ди Франческо Федерико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Матч возобновлен

47' Эстигор Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.