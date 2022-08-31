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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Наполи
1:1
Конец матча
Лечче
0'
13' Желтая карточка
Политано Маттео
0:0
25' Не забитый пенальти
Коломбо Лоренцо
1:0
27' Гол
Элмас Эльиф
1:1
31' Гол
Коломбо Лоренцо
33' Желтая карточка
Юлманд Мортен
40' Желтая карточка
Коломбо Лоренцо
90' Желтая карточка
Гонсалес Джоан
90' Желтая карточка
Гендрей Валентин
90'+8
Коломбо упускает возможность отк...

Ход матча

13'
Политано Маттео
 
25'
0:0
Коломбо Лоренцо
27'
Элмас Эльиф
(Политано Маттео)
1:0
31'
1:1
Коломбо Лоренцо
(Юлманд Мортен)
33'
 
Юлманд Мортен
40'
 
Коломбо Лоренцо
46'
Зелиньски Пётр
Ндомбеле Танги
 
46'
Лоботка Станислав
Распадори Джакомо
 
46'
 
Гонсалес Джоан
Хельгасон Торир
56'
Кварацхелия Хвича
Элмас Эльиф
 
62'
 
Блен Алексис
Аскилдсен Кристоффер
62'
 
Стрефецца Габриэль
Ди Франческо Федерико
70'
 
Сисей Ассан
Коломбо Лоренцо
71'
Лосано Ирвинг
Политано Маттео
 
75'
 
Листковски Марчин
Банда Ламек
85'
Симеоне Джованни
Замбо-Ангисса Андре-Франк
 
90'
 
Гонсалес Джоан
90'
 
Гендрей Валентин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 124
Наполи 96.8% (120)
X 1.6% (2)
Лечче 1.6% (2)
0
выиграет Наполи, со счетом 3:0
3:0
Kotovsky #
0
выиграет Наполи, со счетом 2:0
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
55
Эстигор
Лео
3
Ким
Мин-Чжэ
17
Оливера
Матиас
91
Ндомбеле
Танги
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
21
Политано
Маттео
7
Элмас
Эльиф
81
Распадори
Джакомо
9
Осимхен
Виктор
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
97
Пеццелла
Джузеппе
6
Баскиротто
Федерико
13
Туиа
Алессандро
14
Хельгасон
Торир
42
Юлманд
Мортен
7
Аскилдсен
Кристоффер
11
Ди
Франческо
Федерико
9
Коломбо
Лоренцо
22
Банда
Ламек
Наполи
4-2-3-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Наполи
Лечче

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:3
СA
1:4
СA
0:2
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 3 0.75
Осимхен Виктор 2 0.5
Зелиньски Пётр 1 0.25
Политано Маттео 1 0.25
Лоботка Станислав 1 0.25
Ким Мин-Чжэ 1 0.25
Элмас Эльиф 1 0.25
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Лосано Ирвинг 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 1 0.25
Стрефецца Габриэль 1 0.25
Коломбо Лоренцо 1 0.25
Ди Франческо Федерико 0 0
Юлманд Мортен 0 0
Банда Ламек 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Лучано Спаллетти 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Гонсалес Джоан 2 0
Блен Алексис 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Банда Ламек 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
67%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5
Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1
Лечче
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4
Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3 Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0 Брешия - Лечче 5:1 Виртус Франкавилла - Лечче 0:1 Лечче - Бохум 2:3 Лечче - Порденоне 1:0 Лечче - Про Патрия 0:2 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0 Реджина - Лечче 1:0 Лечче - Сереньо 1:1 Лечче - Пьяченца 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Наполи Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
4. Ювентус Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Милан Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Лацио Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Аталанта Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8. Торино Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
10. Фиорентина Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
12. Салернитана Заявка 3 1 1 1 4 - 1 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Эмполи Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Лечче Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
16. Верона Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18. Болонья Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19. Кремонезе Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
20. Монца Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7. Удинезе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
12. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Торино Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лечче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Наполи 96.8% (120)
    X 1.6% (2)
    Лечче 1.6% (2)
    0
    выиграет Наполи, со счетом 3:0
    3:0
    Kotovsky #
    0
    выиграет Наполи, со счетом 2:0
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Наполи 1:1 Лечче

    Исход игры
    Наполи
    96.8% (120)
    Ничья
    1.6% (2)
    Лечче
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.41% (55)
    Меньше
    52.59% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    26.72% (31)
    Нет
    73.28% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    44.4% (55)
    3:0 Наполи
    16.1% (20)
    3:1 Наполи
    9.7% (12)
    2:1 Наполи
    8.9% (11)
    4:0 Наполи
    4% (5)
    4:1 Наполи
    4% (5)
    1:0 Наполи
    4% (5)
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