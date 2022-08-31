Стадион: Диего Армандо Марадона
0'
13' Желтая карточкаПолитано Маттео
0:0
25' Не забитый пенальтиКоломбо Лоренцо
1:0
27' ГолЭлмас Эльиф
1:1
31' ГолКоломбо Лоренцо
33' Желтая карточкаЮлманд Мортен
40' Желтая карточкаКоломбо Лоренцо
90' Желтая карточкаГонсалес Джоан
90' Желтая карточкаГендрей Валентин
90'+8
Все видео голов с матчей
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Ход матча
13'
25'
0:0
27'
1:0
31'
1:1
33'
40'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
4 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
55
Эстигор
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
-
29 Блен АлексисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Наполи
Лечче
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.75
|Осимхен Виктор
|2
|0.5
|Зелиньски Пётр
|1
|0.25
|Политано Маттео
|1
|0.25
|Лоботка Станислав
|1
|0.25
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0.25
|Элмас Эльиф
|1
|0.25
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Лосано Ирвинг
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|1
|0.25
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.25
|Коломбо Лоренцо
|1
|0.25
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Лучано Спаллетти
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Гонсалес Джоан
|2
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
67%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5
Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1
Лечче
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4
Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3 Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0 Брешия - Лечче 5:1 Виртус Франкавилла - Лечче 0:1 Лечче - Бохум 2:3 Лечче - Порденоне 1:0 Лечче - Про Патрия 0:2 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0 Реджина - Лечче 1:0 Лечче - Сереньо 1:1 Лечче - Пьяченца 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|4.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Салернитана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|12.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи 1:1 Лечче
Исход игры
Наполи
96.8% (120)
Ничья
1.6% (2)
Лечче
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (55)
Меньше
52.59% (61)
Обе команды забьют
Да
26.72% (31)
Нет
73.28% (85)
Популярный счёт
2:0 Наполи
44.4% (55)
3:0 Наполи
16.1% (20)
3:1 Наполи
9.7% (12)
2:1 Наполи
8.9% (11)
4:0 Наполи
4% (5)
4:1 Наполи
4% (5)
1:0 Наполи
4% (5)
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