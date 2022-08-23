Стадион: Олимпийский (Лондон)
История личных встреч
Вест Хэм
Тоттенхэм
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
33 матча
30.3%
15.2%
54.5%
10 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.3%
24.2%
48.5%
9 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнальс Пабло
|1
|0.25
|Райс Деклан
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|4
|1
|Кулушевски Деян
|1
|0.25
|Дайер Эрик
|1
|0.25
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.25
|Сессеньон Райан
|1
|0.25
|Перишич Иван
|0
|0
|Сон Хын Мин
|0
|0
|Дэвис Бен
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Конте
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Биссума Ив
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1
Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1
Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|5.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|13 - 5
|5
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|13.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 16
|3
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Лидс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|10 - 1
|4
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Борнмут
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 13
|0
|20.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм - Тоттенхэм
Исход игры
Вест Хэм
9.1% (3)
Ничья
27.3% (9)
Тоттенхэм
63.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
69.7% (23)
Меньше
30.3% (10)
Обе команды забьют
Да
87.88% (29)
Нет
12.12% (4)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
42.4% (14)
1:1 Ничья
18.2% (6)
1:3 Тоттенхэм
9.1% (3)
2:2 Ничья
9.1% (3)
0:1 Тоттенхэм
6.1% (2)
2:1 Вест Хэм
6.1% (2)
0:2 Тоттенхэм
6.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!