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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Вест Хэм
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 33
Вест Хэм 9.1% (3)
X 27.3% (9)
Тоттенхэм 63.6% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Тоттенхэм
3.90
3.92
2.03
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Вест Хэм
Тоттенхэм

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

33 матча

30.3%
15.2%
54.5%
10 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.3%
24.2%
48.5%
9 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
3:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ТМС
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнальс Пабло 1 0.25
Райс Деклан 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 4 1
Кулушевски Деян 1 0.25
Дайер Эрик 1 0.25
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.25
Сессеньон Райан 1 0.25
Перишич Иван 0 0
Сон Хын Мин 0 0
Дэвис Бен 0 0
Ришарлисон 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крессуэлл Аарон 1 0
Керер Тило 1 0
Райс Деклан 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Конте 1 1
Кейн Гарри 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Биссума Ив 1 0
Сессеньон Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1
Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1
Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
3. Тоттенхэм Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
4. Брайтон Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
5. Лидс Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Челси Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
9. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 13 - 5 5
10. Фулхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
12. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Ноттингем Форест Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Борнмут Заявка 4 1 0 3 2 - 16 3
17. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
18. Эвертон Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19. Вулверхэмптон Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Лестер Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 10 - 1 4
6. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Вулверхэмптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Тоттенхэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Вест Хэм Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
7. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
9. Ньюкасл Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Эвертон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.

    Главный судья: Питер Банкс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Вест Хэм 9.1% (3)
    X 27.3% (9)
    Тоттенхэм 63.6% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.90
    3.92
    2.03
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Хэм - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Тоттенхэм

    Исход игры
    Вест Хэм
    9.1% (3)
    Ничья
    27.3% (9)
    Тоттенхэм
    63.6% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.7% (23)
    Меньше
    30.3% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    87.88% (29)
    Нет
    12.12% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    42.4% (14)
    1:1 Ничья
    18.2% (6)
    1:3 Тоттенхэм
    9.1% (3)
    2:2 Ничья
    9.1% (3)
    0:1 Тоттенхэм
    6.1% (2)
    2:1 Вест Хэм
    6.1% (2)
    0:2 Тоттенхэм
    6.1% (2)
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    Вест Хэм
    Тоттенхэм
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