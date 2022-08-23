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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Ювентус
 
Позже
Специя
Прогнозы 35
Ювентус 100% (35)
X 0% (0)
Специя 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Специя
1.33
6.35
12.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ювентус
Специя

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 3 (1) 1
Ди Мария Анхель 1 0.33
Алекс Сандро 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 2 (1) 0.67
Бастони Симоне 1 0.33

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 2 0
Алекс Сандро 1 0
Костич Филип 1 0
Ровелла Николо 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экдаль Альбин 1 1
Гьяси Эммануэль 1 0
Реца Аркадиуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4
Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3
Специя
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1
Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2. Милан Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Лацио Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Аталанта Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Рома Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Торино Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Интер Милан Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Ювентус Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
9. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Салернитана Заявка 3 1 1 1 4 - 1 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13. Специя Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
14. Эмполи Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Лечче Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Верона Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
17. Болонья Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Сампдория Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
19. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Ювентус Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
11. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Торино Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Ювентус 100% (35)
    X 0% (0)
    Специя 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Специя
    1.33
    6.35
    12.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ювентус - Специя онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Специя

    Исход игры
    Ювентус
    100% (35)
    Ничья
    0% (0)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (14)
    Меньше
    60% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (7)
    Нет
    80% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    51.4% (18)
    3:0 Ювентус
    17.1% (6)
    1:0 Ювентус
    8.6% (3)
    2:1 Ювентус
    8.6% (3)
    3:1 Ювентус
    8.6% (3)
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