Стадион: Альянц Стэдиум
История личных встреч
Ювентус
Специя
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|3 (1)
|1
|Ди Мария Анхель
|1
|0.33
|Алекс Сандро
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.67
|Бастони Симоне
|1
|0.33
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локателли Мануэль
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экдаль Альбин
|1
|1
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4
Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3
Специя
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1
Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Салернитана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|11.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
Прогнозы на матч Ювентус - Специя
Исход игры
Ювентус
100% (35)
Ничья
0% (0)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (14)
Меньше
60% (21)
Обе команды забьют
Да
20% (7)
Нет
80% (28)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
51.4% (18)
3:0 Ювентус
17.1% (6)
1:0 Ювентус
8.6% (3)
2:1 Ювентус
8.6% (3)
3:1 Ювентус
8.6% (3)
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