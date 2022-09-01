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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Болонья
1:1
Конец матча
Салернитана
0'
50' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
1:0
52' Пенальти
Арнаутович Марко
64' Желтая карточка
Медель Гари
65' Желтая карточка
Де Сильвестри Лоренцо
82' Желтая карточка
Де Вильена Тонни
1:1
88' Гол
Диа Булайе
90'+5

Ход матча

46'
Сориано Роберто
Виньято Эмануэль
 
46'
Ликояннис Хараламбос
Камбьясо Андреа
 
46'
Де Сильвестри Лоренцо
Касиус Денсо
 
50'
 
Дьомбер Норберт
52'
Арнаутович Марко
1:0
54'
 
Кандрева Антонио
Брадарич Домагой
63'
 
Ботхейм Эрик
Бонаццоли Федерико
64'
Медель Гари
 
65'
Де Сильвестри Лоренцо
 
74'
Орсолини Риккардо
Сансоне Никола
 
76'
 
Валенсия Диего
Бронн Дилан
81'
Эбишер Мишель
Домингес Николас
 
82'
 
Де Вильена Тонни
88'
1:1
Диа Булайе

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 124
Болонья 77.4% (96)
X 19.4% (24)
Салернитана 3.2% (4)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
26
Лукуми
Джон
33
Касиус
Денсо
50
Камбьясо
Андреа
8
Домингес
Николас
55
Виньято
Эмануэль
30
Схаутен
Йерди
10
Сансоне
Никола
9
Арнаутович
Марко
33
Сепе
Луиджи
2
Бронн
Дилан
23
Дьомбер
Норберт
17
Фасио
Федерико
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
25
Маджоре
Джулио
10
Де
Вильена
Тонни
29
Диа
Булайе
9
Бонаццоли
Федерико
Болонья
3-5-2
Салернитана
3-5-2

История личных встреч

Болонья
Салернитана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 3 (2) 0.75
Касиус Денсо 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 2 0.5
Де Вильена Тонни 1 0.25
Бонаццоли Федерико 1 0.25
Ботхейм Эрик 1 0.25
Кулибали Лассана 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 1 1
Арнаутович Марко 2 0
Орсолини Риккардо 0 1
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сансоне Никола 1 0
Медель Гари 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Домингес Николас 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 3 0
Давиде Никола 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Бронн Дилан 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0
Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1
Салернитана
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2
Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Аталанта Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Наполи Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Лацио Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Торино Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
10. Салернитана Заявка 4 1 2 1 5 - 2 5
11. Фиорентина Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Специя Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Эмполи Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Лечче Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
16. Верона Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
19. Кремонезе Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
20. Монца Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7. Аталанта Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Удинезе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Болонья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Торино Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лечче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Болонья: 48%, Салернитана: 52%.
  • 94'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Салернитана пытается что-то создать.
  • 94'
    Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Болонья 77.4% (96)
    X 19.4% (24)
    Салернитана 3.2% (4)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Болонья 1:1 Салернитана

    Исход игры
    Болонья
    77.4% (96)
    Ничья
    19.4% (24)
    Салернитана
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.29% (44)
    Меньше
    62.71% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    54.24% (64)
    Нет
    45.76% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Болонья
    32.3% (40)
    2:1 Болонья
    28.2% (35)
    1:1 Ничья
    16.1% (20)
    2:0 Болонья
    9.7% (12)
    3:1 Болонья
    4% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:1 Салернитана
    1.6% (2)
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