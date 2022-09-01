Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Удар от ворот произведет Салернитана

43' Удар от ворот произведет Болонья

42' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Оооо... вот это был удар! Сансоне Никола должен был забить с этой позиции.

41' Хорошую попытку сделал Сансоне Никола . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Салернитана

36' Сансоне Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Домингес Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Удар от ворот произведет Болонья

36' Бонаццоли Федерико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Маджоре Джулио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Болонья

26' Маццокки Паскуале навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Удар от ворот произведет Салернитана

24' Сансоне Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Бронн Дилан из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Оооо... вот это был удар! Диа Булайе должен был забить с этой позиции.

22' О, нет. Из многообещающей позиции Диа Булайе из команды Салернитана наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

22' Кулибали Лассана создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Удар от ворот произведет Болонья

21' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Камбьясо Андреа из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

15' Бонаццоли Федерико не смог попасть в створ ударом издали

15' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет Салернитана

13' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Бонаццоли Федерико пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

9' [player1] из команды [team] своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Удар от ворот произведет Болонья

8' Маццокки Паскуале навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Диа Булайе нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

7' Кулибали Лассана из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Denso Kasius ослабляет давление, выбив мяч.

6' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Denso Kasius из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Сансоне Никола навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Сансоне Никола пробует нанести удар издали, но Луиджи Сепе держит все под контролем

3' Виньято Эмануэль из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Бонаццоли Федерико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Салернитана начинает с центра поля