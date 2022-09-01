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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Аталанта
3:1
Конец матча
Торино
0'
19' Желтая карточка
Эйна Ола
41' Желтая карточка
Дзаппакоста Давиде
1:0
45' Пенальти
Коопмейнерс Теун
46' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
2:0
47' Гол
Коопмейнерс Теун
2:1
77' Гол
Влашич Никола
83' Желтая карточка
Влашич Никола
3:1
84' Пенальти
Коопмейнерс Теун
90'+4

Ход матча

19'
 
Эйна Ола
37'
Хёйлунн Расмус
Сапата Дуван
 
41'
Дзаппакоста Давиде
 
45'
Коопмейнерс Теун
1:0
46'
Цортеа Надир
Дзаппакоста Давиде
 
46'
 
Войвода Мергим
Эйна Ола
46'
 
Буонджорно Алессандро
47'
Коопмейнерс Теун
(Соппи Брэндон)
2:0
58'
Лукман Адемола
Эдерсон Хонорато
 
67'
 
Пеллегри Пьетро
Санабрия Антонио
76'
 
Радоньич Неманья
Сек Демба
77'
2:1
Влашич Никола
80'
Руджери Маттео
Толой Рафаэл
 
80'
Малиновский Руслан
Пашалич Марио
 
83'
 
Влашич Никола
84'
Коопмейнерс Теун
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 5 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 125
Аталанта 84.8% (106)
X 12.8% (16)
Торино 2.4% (3)
-1
выиграет Аталанта, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
5
Околи
Меме
93
Соппи
Брэндон
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
7
Коопмейнерс
Теун
88
Пашалич
Марио
13
Эдерсон
Хонорато
91
Сапата
Дуван
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Лазаро
Валентино
34
Эйна
Ола
77
Линетти
Кароль
10
Лукич
Саша
23
Сек
Демба
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
Аталанта
3-4-2-1
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Аталанта
Торино

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СA
4:4
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:4
СA
0:7
СA
2:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:5
СB
1:2
СB
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коопмейнерс Теун 4 (2) 1
Малиновский Руслан 1 0.25
Толой Рафаэл 1 0.25
Лукман Адемола 1 0.25
Де Рон Мартен 0 0
Пашалич Марио 0 0
Меле Йоаким 0 0
Соппи Брэндон 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 2 0.5
Санабрия Антонио 1 0.25
Миранчук Алексей 1 0.25
Радоньич Неманья 1 0.25
Войвода Мергим 0 0
Риччи Самуэле 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Хатебур Ханс 2 0
Толой Рафаэл 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Джимсити Берат 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Коопмейнерс Теун 1 0
Околи Меме 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйна Ола 2 0
Буонджорно Алессандро 2 0
Линетти Кароль 1 0
Влашич Никола 1 0
Синго Вилфред 1 0
Адопо Ндари 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1
Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0
Торино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0
Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Аталанта Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Наполи Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Лацио Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Торино Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
10. Салернитана Заявка 4 1 2 1 5 - 2 5
11. Фиорентина Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Специя Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Эмполи Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Лечче Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
16. Верона Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
19. Кремонезе Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
20. Монца Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7. Аталанта Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Удинезе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Болонья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Торино Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лечче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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    Прогнозы 125
    Аталанта 84.8% (106)
    X 12.8% (16)
    Торино 2.4% (3)
    -1
    выиграет Аталанта, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Аталанта 3:1 Торино

    Исход игры
    Аталанта
    84.8% (106)
    Ничья
    12.8% (16)
    Торино
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.59% (84)
    Меньше
    29.41% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    78.99% (94)
    Нет
    21.01% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    48.8% (61)
    2:0 Аталанта
    9.6% (12)
    1:0 Аталанта
    9.6% (12)
    1:1 Ничья
    8.8% (11)
    3:1 Аталанта
    8.8% (11)
    3:2 Аталанта
    4% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:2 Торино
    1.6% (2)
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