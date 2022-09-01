Стадион: Гевисс Стэдиум
0'
19' Желтая карточкаЭйна Ола
41' Желтая карточкаДзаппакоста Давиде
1:0
45' ПенальтиКоопмейнерс Теун
46' Желтая карточкаБуонджорно Алессандро
2:0
47' ГолКоопмейнерс Теун
2:1
77' ГолВлашич Никола
83' Желтая карточкаВлашич Никола
3:1
84' ПенальтиКоопмейнерс Теун
90'+4
Ход матча
19'
45'
1:0
47'
77'
2:1
83'
84'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
5 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
91
Сапата
Дуван
26
Джиджи
Коффи
34
Эйна
Ола
10
Лукич
Саша
23
Сек
Демба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Адопо НдариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Юрич Иван
История личных встреч
Аталанта
Торино
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коопмейнерс Теун
|4 (2)
|1
|Малиновский Руслан
|1
|0.25
|Толой Рафаэл
|1
|0.25
|Лукман Адемола
|1
|0.25
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Пашалич Марио
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
|Соппи Брэндон
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влашич Никола
|2
|0.5
|Санабрия Антонио
|1
|0.25
|Миранчук Алексей
|1
|0.25
|Радоньич Неманья
|1
|0.25
|Войвода Мергим
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Хатебур Ханс
|2
|0
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Коопмейнерс Теун
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйна Ола
|2
|0
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1
Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0
Торино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0
Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Салернитана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
Прогнозы на матч Аталанта 3:1 Торино
Исход игры
Аталанта
84.8% (106)
Ничья
12.8% (16)
Торино
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (84)
Меньше
29.41% (35)
Обе команды забьют
Да
78.99% (94)
Нет
21.01% (25)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
48.8% (61)
2:0 Аталанта
9.6% (12)
1:0 Аталанта
9.6% (12)
1:1 Ничья
8.8% (11)
3:1 Аталанта
8.8% (11)
3:2 Аталанта
4% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:2 Торино
1.6% (2)
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