Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Брэндон Соппи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

50' Команда Аталанта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Команда Аталанта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

49' Г О О О О О Л - Коопмейнерс Теун из команды Аталанта забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Ваня Милинкович-Савич прыгнул не в ту сторону.

47' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Аталанта

46' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

44' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Удар от ворот произведет Аталанта

41' Дзаппакоста Давиде - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Сек Демба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Эйна Ола наказан за толчок Брэндон Соппи

35' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Оооо... вот это был удар! Сек Демба должен был забить с этой позиции.

34' ШТАНГА! Так было близко к голу - Сек Демба нанес удар в каркас ворот!

33' Удар от ворот произведет Торино

33' Ох, нехорошо это выглядит. Сапата Дуван получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Матч возобновлен

32' Сапата Дуван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Коопмейнерс Теун не смог попасть в створ ударом издали

32' ШТАНГА! Так было близко к голу - Демирал Мерих нанес удар в каркас ворот!

30' Удар от ворот произведет Аталанта

27' Оооо... вот это был удар! Сапата Дуван должен был забить с этой позиции.

27' Хорошую попытку сделал Сапата Дуван . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Торино

26' Дзаппакоста Давиде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

25' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Влашич Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

23' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Эйна Ола - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Лукич Саша из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Удар от ворот произведет Торино

16' Коопмейнерс Теун пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

16' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Околи Меме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Сек Демба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

9' Удар от ворот произведет Аталанта

8' Толой Рафаэл из команды Аталанта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

7' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Демирал Мерих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Пашалич Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Хорошую попытку сделал Линетти Кароль . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Влашич Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Лукич Саша из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Аталанта начинает с центра поля