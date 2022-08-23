  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Лестер
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 45
Лестер 15.6% (7)
X 22.2% (10)
Манчестер Юнайтед 62.2% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.58
4.00
2.14
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Лестер
Манчестер Юнайтед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
К
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
С
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
5:3

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 2 0.5
Кастань Тимоти 1 0.25
Барнс Харви 1 0.25
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.25
Варди Джейми 0 0
Ихеаначо Келечи 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 1 0.25
Рэшфорд Маркус 1 0.25
Санчо Джедон 1 0.25
Марсьяль Антони 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прат Деннис 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Дака Пэтсон 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мактоминай Скотт 3 0
Фернандеш Бруну 2 0
Магуайр Гарри 2 0
Далот Диогу 2 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Фред Сантос 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2
Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2
Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
3. Тоттенхэм Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
4. Брайтон Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
5. Лидс Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Челси Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
7. Ньюкасл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
9. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 13 - 5 5
10. Фулхэм Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Брентфорд Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
12. Кристал Пэлас Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Ноттингем Форест Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Борнмут Заявка 4 1 0 3 2 - 16 3
17. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
18. Эвертон Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19. Вулверхэмптон Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Лестер Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Лидс Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 10 - 1 4
6. Фулхэм Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Кристал Пэлас Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Вулверхэмптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Лестер Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
20. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Тоттенхэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Вест Хэм Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
7. Челси Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
9. Ньюкасл Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Эвертон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Брентфорд Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Ноттингем Форест Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Лестер 15.6% (7)
    X 22.2% (10)
    Манчестер Юнайтед 62.2% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.58
    4.00
    2.14
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лестер - Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Лестер - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Лестер
    15.6% (7)
    Ничья
    22.2% (10)
    Манчестер Юнайтед
    62.2% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.73% (29)
    Меньше
    29.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    87.8% (36)
    Нет
    12.2% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    40% (18)
    1:1 Ничья
    15.6% (7)
    2:1 Лестер
    11.1% (5)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    6.7% (3)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    1:0 Лестер
    4.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лестер
    Манчестер Юнайтед
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     