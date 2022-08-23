Стадион: Кинг Пауэр
Позже
История личных встреч
Лестер
Манчестер Юнайтед
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
18 матчей
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.5
|Кастань Тимоти
|1
|0.25
|Барнс Харви
|1
|0.25
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.25
|Варди Джейми
|0
|0
|Ихеаначо Келечи
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|1
|0.25
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.25
|Санчо Джедон
|1
|0.25
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прат Деннис
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Дака Пэтсон
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мактоминай Скотт
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|Магуайр Гарри
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2
Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2
Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4.
|Брайтон
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|5.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|13 - 5
|5
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|13.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 16
|3
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Лестер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Лидс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|10 - 1
|4
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Борнмут
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 13
|0
|20.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лестер - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Лестер
15.6% (7)
Ничья
22.2% (10)
Манчестер Юнайтед
62.2% (28)
Тотал 2.5
Больше
70.73% (29)
Меньше
29.27% (12)
Обе команды забьют
Да
87.8% (36)
Нет
12.2% (5)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
40% (18)
1:1 Ничья
15.6% (7)
2:1 Лестер
11.1% (5)
2:3 Манчестер Юнайтед
6.7% (3)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.4% (2)
2:2 Ничья
4.4% (2)
1:0 Лестер
4.4% (2)
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