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Лига конференций

2022-2023

Стадион: Зрители: 5191
Виборг
3:0
Конец матча
Б-36
0'
1:0
21' Пенальти
Бонде Якуб
40' Желтая карточка
Солхейм Симун
2:0
48' Гол
Леманс Клинт
3:0
52' Гол
Ндионе Мароки
81' Желтая карточка
Жамбурек Ян
90'+4

Ход матча

21'
Бонде Якуб
1:0
40'
 
Солхейм Симун
48'
Леманс Клинт
(Жамбурек Ян)
2:0
52'
Ндионе Мароки
(Ibrahim Said)
3:0
56'
Бергер Софус
Лонвейк Джастин
 
56'
Мортимер Нилс
Ibrahim Said
 
66'
 
Агнарссон Мартин
Йохансен Андрасс
66'
 
Якобсен Магнус
Хейнесен Беньямин
67'
 
Эриксен Андреас
Эневольдсен Лукас
67'
Торсен Йонас
Бюрги Николас
 
68'
Аниембе Даниэль
Christian Soerensen II
 
74'
 
Кристенсен Расмус
Нильсен Бьярки
76'
Mads Soendergaard
Леманс Клинт
 
80'
 
Самуэльсен Рагнар
Пшибыльски Михал
81'
Жамбурек Ян
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 0
  • 12 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 112
Виборг 87.5% (98)
X 8% (9)
Б-36 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
7
Christian
Soerensen
II
19
Жамбурек
Ян
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ibrahim
Said
9
Ндионе
Мароки
8
Лонвейк
Джастин
1
Ламхауге
Маттиас
15
Thor
Hoeholt
5
Эневольдсен
Лукас
26
Наттестад
Сонни
22
Солхейм
Симун
11
Хейнесен
Беньямин
28
Пшибыльски
Михал
6
Нильсен
Эли
20
Йохансен
Андрасс
7
Нильсен
Бьярки
9
Агнарссон
Ханнес
Виборг
4-3-3
Б-36
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ibrahim Said 1 0.33
Ндионе Мароки 1 0.33
Леманс Клинт 1 0.33
Бергер Софус 1 0.33
Бонде Якуб 1 (1) 0.33
Лонвейк Джастин 0 0
Жамбурек Ян 0 0
Б-36
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгильссон Магнус 3 (2) 0.6
Йохансен Андрасс 1 0.2

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Soerensen II 1 0
Бюрги Николас 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Б-36
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Магнус 1 1
Наттестад Сонни 1 0
Нильсен Эли 1 0
Агнарссон Ханнес 1 0
Солхейм Симун 1 0
Якобсен Бриан 1 0
Thor Hoeholt 1 0
Нильсен Бьярки 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1
Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1
Б-36
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тре Фьори - Б-36 0:0 Б-36 - Тре Фьори 1:0 Б-36 - Борац Баня-Лука 3:1 Борац Баня-Лука - Б-36 2:0
Викингур - Б-36 2:1 Вестур - Б-36 0:1 Б-36 - Клаксвик 0:1 Б-36 - Торсхавн 0:1 Б-36 - Аргир 1:2 Стреймур - Б-36 1:5 Б-36 - Вестур 3:0 Аргир - Б-36 0:3 Скала - Б-36 1:1 Б-36 - Стреймур 5:0 Рунавик - Б-36 0:2 Б-36 - Викингур 0:3 Торсхавн - Б-36 1:0 Клаксвик - Б-36 1:0 Б-36 - Б-68 4:1 Рунавик - Б-36 1:1

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 94'
    Виборг заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Виборг: 69%, Б36 Тарсхавн: 31%.
  • 93'
    Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    93'
    Залетел Жан из команды Виборг опасно и грубо сыграл. Тор Хохольт пострадал.
  • Угловой
    93'
    Мортимер Нилс из команды Виборг подал угловой слева.
  • 92'
    Тор Хохольт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 92'
    Anton Gaaei из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Агнарссон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Бонде Якуб из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Эриксен Андреас из команды Б36 Тарсхавн поставил подножку. Пострадал Ндионе Мароки
  • 91'
    Б36 Тарсхавн выполняет удар от ворот.
  • 91'
    Жамбурек Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Виборг: 69%, Б36 Тарсхавн: 31%.
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    • 90'
      Команда Б36 Тарсхавн фактически перестала играть и ждет финального свистка.
    • 89'
      Расмус Ниссен из команды Б36 Тарсхавн пасует в штрафную, но Педерсен Лукас Лунд выходит и ловит мяч.
    • 88'
      Б36 Тарсхавн выполняет удар от ворот.
    • 88'
      Anton Gaaei из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 88'
      Бонде Якуб нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Офсайд
      87'
      Мадс Сендергор из команды Виборг в офсайде
    • 86'
      Леманс Клинт из команды Виборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
    • 86'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Виборг: 70%, Б36 Тарсхавн: 30%.
    • 85'
      Маттиас Ламхауге взял и забрал мяч на выходе
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Виборг играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Виборг: 65%, Б36 Тарсхавн: 35%.
    • 46'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Anton Gaaei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 46'
      Игрок из команды Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 46'
      Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 45'
      Хейнесен Беньямин из команды Б36 Тарсхавн отправил кросс в штрафную...
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 44'
      Удар от ворот произведет Б36 Тарсхавн
    • 44'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 43'
      Контроль мяча: Виборг: 67%, Б36 Тарсхавн: 33%.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Б36 Тарсхавн
    • 42'
      Anton Gaaei из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 42'
      Жамбурек Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Эневольдсен Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      42'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой справа.
    • 42'
      Маттиас Ламхауге из команды Б36 Тарсхавн сделал отличный сейв!
    • 42'
      Штрафной исполнил Леманс Клинт, после его удара Маттиас Ламхауге сделал классный сейв. Угловой
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      40'
      Солхейм Симун получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Солхейм Симун из команды Б36 Тарсхавн поставил подножку. Пострадал Лонвейк Джастин
    • 40'
      Агнарссон Ханнес из команды Б36 Тарсхавн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 40'
      Наттестад Сонни делает длинную передачу вперед
    • 39'
      Залетел Жан из команды Виборг четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
    • 38'
      Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Кристиан Соренсен из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Пшибыльски Михал
    • 36'
      Контроль мяча: Виборг: 71%, Б36 Тарсхавн: 29%.
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Лонвейк Джастин из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Нильсен Эли
    • 35'
      Anton Gaaei нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Эневольдсен Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      35'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой слева.
    • 35'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 34'
      Бонде Якуб нанес удар головой, но Маттиас Ламхауге спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      34'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой слева.
    • 33'
      Ибрагим Саид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Кристиан Соренсен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Контроль мяча: Виборг: 67%, Б36 Тарсхавн: 33%.
    • 32'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Игрок из команды Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 31'
      Солхейм Симун из команды Б36 Тарсхавн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 31'
      Агнарссон Ханнес из команды Б36 Тарсхавн делает пас партнеру.
    • 30'
      Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      30'
      Йохансен Андрасс из команды Б36 Тарсхавн заходит слишком далеко, он валит Кристиан Соренсен.
    • Угловой
      29'
      Йохансен Андрасс из команды Б36 Тарсхавн подал угловой справа.
    • 29'
      Хейнесен Беньямин мяч отрикошетил от ворот
    • 28'
      Опасность предотвращена - Солхейм Симун из команды Б36 Тарсхавн вступил в отбор удачно
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Агнарссон Ханнес из команды Б36 Тарсхавн поставил подножку. Пострадал Жамбурек Ян
    • 26'
      Удар от ворот произведет Б36 Тарсхавн
    • 26'
      Бонде Якуб из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 26'
      Контроль мяча: Виборг: 73%, Б36 Тарсхавн: 27%.
    • 25'
      Маттиас Ламхауге не дал случится голу! Ндионе Мароки должен был забивать, но Маттиас Ламхауге сделал отличный сейв
    • 25'
      Жамбурек Ян из команды Виборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 24'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Нильсен Эли из команды Б36 Тарсхавн отправил кросс в штрафную...
    • 24'
      Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Удар от ворот произведет Б36 Тарсхавн
    • 23'
      Бюрги Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
    • Угловой
      23'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг разыграл угловой с правого угла.
    • 23'
      Хейнесен Беньямин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 23'
      Бонде Якуб из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
    • 22'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Контроль мяча: Виборг: 74%, Б36 Тарсхавн: 26%.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О О Л - Бонде Якуб из команды Виборг забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Маттиас Ламхауге прыгнул не в ту сторону.
    • Фол, нарушение
      20'
      ПЕНАЛЬТИ - Маттиас Ламхауге из команды Б36 Тарсхавн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ндионе Мароки.
    • 20'
      Леманс Клинт из команды Виборг делает пас партнеру.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Б36 Тарсхавн
    • 19'
      Anton Gaaei нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Наттестад Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 19'
      Леманс Клинт из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Ибрагим Саид из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Пшибыльски Михал
    • 17'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Лонвейк Джастин нанес удар головой, но Маттиас Ламхауге спокойно отбил мяч.
    • 17'
      Anton Gaaei из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
    • 17'
      Солхейм Симун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 17'
      Игрок Лонвейк Джастин из команды Виборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 17'
      Жамбурек Ян из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
    • 16'
      Контроль мяча: Виборг: 72%, Б36 Тарсхавн: 28%.
    • 15'
      Маттиас Ламхауге взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
    • 15'
      Эневольдсен Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      15'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой слева.
    • 15'
      Солхейм Симун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 14'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Наттестад Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      14'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой слева.
    • 14'
      Солхейм Симун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 13'
      Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лонвейк Джастин и Леманс Клинт из команды Виборг.
    • 13'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Наттестад Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 13'
      Anton Gaaei из команды Виборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Б36 Тарсхавн
    • 12'
      Как он промахнулся? Ндионе Мароки имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 12'
      Ибрагим Саид из команды Виборг делает пас партнеру.
    • 11'
      Контроль мяча: Виборг: 62%, Б36 Тарсхавн: 38%.
    • Офсайд
      10'
      Агнарссон Ханнес из команды Б36 Тарсхавн в офсайде
    • 10'
      Лонвейк Джастин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Леманс Клинт из команды Виборг делает пас партнеру.
    • 9'
      Маттиас Ламхауге взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Anton Gaaei из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
    • 8'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Удар от ворот произведет Б36 Тарсхавн
    • 7'
      Лонвейк Джастин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 7'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Тор Хохольт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 7'
      Ибрагим Саид из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
    • 7'
      Эневольдсен Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 6'
      Ибрагим Саид из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
    • 6'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Б36 Тарсхавн
    • 5'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
    • 5'
      Жамбурек Ян из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 5'
      Контроль мяча: Виборг: 45%, Б36 Тарсхавн: 55%.
    • 5'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Б36 Тарсхавн
    • 4'
      Отличные скиллы показывает Ибрагим Саид, обводя своих соперников
    • 3'
      Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Наттестад Сонни из команды Б36 Тарсхавн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • 2'
      Солхейм Симун делает длинную передачу вперед
    • 2'
      Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      2'
      Йохансен Андрасс из команды Б36 Тарсхавн подал угловой справа.
    • 1'
      Йохансен Андрасс из команды Б36 Тарсхавн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 1'
      Лонвейк Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      1'
      Йохансен Андрасс из команды Б36 Тарсхавн подал угловой справа.
    • 1'
      Леманс Клинт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 1'
      Солхейм Симун из команды Б36 Тарсхавн отправил кросс в штрафную...
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Б36 Тарсхавн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Виборг 87.5% (98)
    X 8% (9)
    Б-36 4.5% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Виборг 3:0 Б-36

    Исход игры
    Виборг
    87.5% (98)
    Ничья
    8% (9)
    Б-36
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (38)
    Меньше
    65.45% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    30.91% (34)
    Нет
    69.09% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Виборг
    41.1% (46)
    2:1 Виборг
    15.2% (17)
    1:0 Виборг
    14.3% (16)
    3:0 Виборг
    8% (9)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    3:1 Виборг
    4.5% (5)
    1:2 Б-36
    3.6% (4)
    4:0 Виборг
    2.7% (3)
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