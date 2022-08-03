Стадион: Энерги Виборг Арена Зрители: 5191
0'
1:0
21' ПенальтиБонде Якуб
40' Желтая карточкаСолхейм Симун
2:0
48' ГолЛеманс Клинт
3:0
52' ГолНдионе Мароки
81' Желтая карточкаЖамбурек Ян
90'+4
Ход матча
21'
1:0
40'
48'
2:0
52'
3:0
81'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
12 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 0
-
12 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
19
Жамбурек
Ян
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ibrahim
Said
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ibrahim SaidНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Thor HoeholtЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dan Brimsvik
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ibrahim Said
|1
|0.33
|Ндионе Мароки
|1
|0.33
|Леманс Клинт
|1
|0.33
|Бергер Софус
|1
|0.33
|Бонде Якуб
|1 (1)
|0.33
|Лонвейк Джастин
|0
|0
|Жамбурек Ян
|0
|0
Б-36
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгильссон Магнус
|3 (2)
|0.6
|Йохансен Андрасс
|1
|0.2
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Soerensen II
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
Б-36
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Магнус
|1
|1
|Наттестад Сонни
|1
|0
|Нильсен Эли
|1
|0
|Агнарссон Ханнес
|1
|0
|Солхейм Симун
|1
|0
|Якобсен Бриан
|1
|0
|Thor Hoeholt
|1
|0
|Нильсен Бьярки
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1
Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1
Б-36
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тре Фьори - Б-36 0:0 Б-36 - Тре Фьори 1:0 Б-36 - Борац Баня-Лука 3:1 Борац Баня-Лука - Б-36 2:0
Викингур - Б-36 2:1 Вестур - Б-36 0:1 Б-36 - Клаксвик 0:1 Б-36 - Торсхавн 0:1 Б-36 - Аргир 1:2 Стреймур - Б-36 1:5 Б-36 - Вестур 3:0 Аргир - Б-36 0:3 Скала - Б-36 1:1 Б-36 - Стреймур 5:0 Рунавик - Б-36 0:2 Б-36 - Викингур 0:3 Торсхавн - Б-36 1:0 Клаксвик - Б-36 1:0 Б-36 - Б-68 4:1 Рунавик - Б-36 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Виборг 3:0 Б-36
Исход игры
Виборг
87.5% (98)
Ничья
8% (9)
Б-36
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (38)
Меньше
65.45% (72)
Обе команды забьют
Да
30.91% (34)
Нет
69.09% (76)
Популярный счёт
2:0 Виборг
41.1% (46)
2:1 Виборг
15.2% (17)
1:0 Виборг
14.3% (16)
3:0 Виборг
8% (9)
1:1 Ничья
7.1% (8)
3:1 Виборг
4.5% (5)
1:2 Б-36
3.6% (4)
4:0 Виборг
2.7% (3)
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