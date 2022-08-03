Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Маттиас Ламхауге взял и забрал мяч на выходе

84' Anton Gaaei из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

84' Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Маттиас Ламхауге взял и забрал мяч на выходе

83' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эриксен Андреас из команды Б36 Тарсхавн.

83' Anton Gaaei из команды Виборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

82' Жамбурек Ян пробует нанести удар издали, но Маттиас Ламхауге держит все под контролем

81' Anton Gaaei из команды Виборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

79' Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Б36 Тарсхавн выполняет удар от ворот.

78' Аниембе Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

78' Anton Gaaei из команды Виборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

78' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Солхейм Симун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Б36 Тарсхавн выполняет удар от ворот.

74' Тактическая замена. Нильсен Бьярки уходит с поля и его заменяет Расмус Ниссен

73' Эриксен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Б36 Тарсхавн выполняет удар от ворот.

72' Как он промахнулся? Мортимер Нилс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Маттиас Ламхауге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Якобсен Магнус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Бергер Софус из команды Виборг пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

69' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Эневольдсен Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Опасность предотвращена - Наттестад Сонни из команды Б36 Тарсхавн вступил в отбор удачно

63' Б36 Тарсхавн выполняет удар от ворот.

63' Кристиан Соренсен не смог попасть в створ ударом издали

60' Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Хорошую попытку сделал Бергер Софус . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Маттиас Ламхауге не дал случится голу! Ндионе Мароки должен был забивать, но Маттиас Ламхауге сделал отличный сейв

59' Виборг выполняет удар от ворот.

58' Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Сегодняшная посещаемость составляет 5191 болельщиков

56' Б36 Тарсхавн выполняет удар от ворот.

56' Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Мортимер Нилс

55' Игрок Ибрагим Саид из команды Виборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

55' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Нильсен Бьярки из команды Б36 Тарсхавн идет с мячом вперед на обострение...

54' Удар от ворот произведет Б36 Тарсхавн

54' Anton Gaaei из команды Виборг делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

52' Ибрагим Саид сделал результативную передачу.

52' Ибрагим Саид из команды Виборг увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

51' Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Эневольдсен Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Пшибыльски Михал из команды Б36 Тарсхавн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

48' Б36 Тарсхавн начинает контратаку

47' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Ибрагим Саид из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

46' Б36 Тарсхавн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля