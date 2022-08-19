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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Волос
2:1
Второй тайм: 60'
Астерас
0'
9' Желтая карточка
Матилья Хавьер
0:1
28' Гол
Бенито Асьер
1:1
33' Гол
Ван Веерт Том
41' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
42' Желтая карточка
Бертолио Факундо
43' Желтая карточка
Сьелис Христос
45' Желтая карточка
Мунафо Хуан
2:1
56' Гол
Фернандес Пауло

Ход матча

9'
Матилья Хавьер
 
28'
0:1
Бенито Асьер
(Бертолио Факундо)
33'
Ван Веерт Том
(Алхо Николай)
1:1
41'
 
Гардавски Михаэль
42'
 
Бертолио Факундо
43'
Сьелис Христос
 
45'
 
Мунафо Хуан
46'
 
Тилика Лео
Риера Адриан
56'
Фернандес Пауло
2:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Астерас
2.90
3.48
2.80
Все Коэффициенты
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
27
Матилья
Хавьер
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
7
Делетич
Милош
11
Фернандеш
Виктор
9
Ван
Веерт
Том
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
18
Атьенса
Пичу
29
Альварес
Федерико
20
Бертолио
Факундо
4
Станко
Калеб
8
Мунафо
Хуан
25
Гардавски
Михаэль
23
Риера
Адриан
22
Бенито
Асьер
Волос
4-2-3-1
Астерас
4-4-2

История личных встреч

Волос
Астерас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 1 1
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенито Асьер 1 1
Бертолио Факундо 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матилья Хавьер 1 0
Сьелис Христос 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Мунафо Хуан 1 0

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1
Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2
Астерас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4
Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0
Команда И В Н П Г О
1. Волос 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астерас 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда И В Н П Г О
1. Волос 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Астерас 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волос 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астерас 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    49'
    Мунафо Хуан получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Сьелис Христос получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Астерас
2.90
3.48
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волос 2:1 Астерас онлайн

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