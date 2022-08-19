Стадион: Пантессалико
0'
9' Желтая карточкаМатилья Хавьер
0:1
28' ГолБенито Асьер
1:1
33' ГолВан Веерт Том
41' Желтая карточкаГардавски Михаэль
42' Желтая карточкаБертолио Факундо
43' Желтая карточкаСьелис Христос
45' Желтая карточкаМунафо Хуан
2:1
56' ГолФернандес Пауло
3:1
65' ГолДелетич Милош
3:2
68' ГолТилика Лео
84' Желтая карточкаЭшковал Жоау
90' Желтая карточкаКлейман Борис
3:3
90' ГолБарралес Джеронимо
90'+10
Ход матча
28'
0:1
33'
1:1
42'
43'
45'
56'
65'
3:1
68'
3:2
84'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
22
Бенито
Асьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Oswald Tanchot
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианНападающий
-
22 Бенито АсьерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
Волос
Астерас
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Пауло
|1
|1
|Делетич Милош
|1
|1
|Ван Веерт Том
|1
|1
|Алхо Николай
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барралес Джеронимо
|1
|1
|Тилика Лео
|1
|1
|Бенито Асьер
|1
|1
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матилья Хавьер
|1
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Эшковал Жоау
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1
Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2
Астерас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4
Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|2.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|3.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|2.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|2.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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