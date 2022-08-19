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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Волос
3:3
Конец матча
Астерас
0'
9' Желтая карточка
Матилья Хавьер
0:1
28' Гол
Бенито Асьер
1:1
33' Гол
Ван Веерт Том
41' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
42' Желтая карточка
Бертолио Факундо
43' Желтая карточка
Сьелис Христос
45' Желтая карточка
Мунафо Хуан
2:1
56' Гол
Фернандес Пауло
3:1
65' Гол
Делетич Милош
3:2
68' Гол
Тилика Лео
84' Желтая карточка
Эшковал Жоау
90' Желтая карточка
Клейман Борис
3:3
90' Гол
Барралес Джеронимо
90'+10
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
27
Матилья
Хавьер
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
7
Делетич
Милош
11
Фернандеш
Виктор
9
Ван
Веерт
Том
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
18
Атьенса
Пичу
29
Альварес
Федерико
20
Бертолио
Факундо
4
Станко
Калеб
8
Мунафо
Хуан
25
Гардавски
Михаэль
23
Риера
Адриан
22
Бенито
Асьер
Волос
4-2-3-1
Астерас
4-4-2

История личных встреч

Волос
Астерас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Пауло 1 1
Делетич Милош 1 1
Ван Веерт Том 1 1
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барралес Джеронимо 1 1
Тилика Лео 1 1
Бенито Асьер 1 1
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Атьенса Пичу 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матилья Хавьер 1 0
Клейман Борис 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Сьелис Христос 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Мунафо Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1
Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0 Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2
Астерас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4
Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0 Волос - Астерас 0:2 АЕК - Астерас 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
2. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
3. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
2. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
2. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
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