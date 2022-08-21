Стадион: Апостолос Николаидис
1:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаМендоса Хавьер
22' Желтая карточкаШарлия Звонимир
45' Желтая карточкаХутесиотис Лефтерис
1:0
45' ПенальтиКанталапьерда Аитор
45' Желтая карточкаАосман Аяс
84' Желтая карточкаFederico Milo
90'+6
Ход матча
18'
22'
45'
45'
84'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аосман АясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
Панатинаикос
Ионикос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|1
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шарлия Звонимир
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аосман Аяс
|1
|0
|Federico Milo
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0
Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1
Ионикос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1
Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арис Салоники
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|Олимпиакос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|ПАС Янина
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Левадиакос
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|Олимпиакос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Левадиакос
|0:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПАС Янина
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПАС Янина
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Олимпиакос
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Салоники
|3:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Левадиакос
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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