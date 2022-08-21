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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Панатинаикос
1:0
Конец матча
Ионикос
0'
18' Желтая карточка
Мендоса Хавьер
22' Желтая карточка
Шарлия Звонимир
45' Желтая карточка
Хутесиотис Лефтерис
1:0
45' Пенальти
Канталапьерда Аитор
45' Желтая карточка
Аосман Аяс
84' Желтая карточка
Federico Milo
90'+6

Ход матча

18'
 
Мендоса Хавьер
22'
Шарлия Звонимир
 
32'
Пуггурас Ахиллеас
Магнуссон Хёрдур
 
45'
 
Хутесиотис Лефтерис
45'
Канталапьерда Аитор
1:0
45'
 
Аосман Аяс
60'
 
Federico Milo
Мендоса Хавьер
60'
 
Офусу Риги
Иоаннидис Николаос
77'
Вербич Беньямин
Канталапьерда Аитор
 
84'
 
Federico Milo
84'
Иоаннидис Фотис
Шпорар Андраж
 
84'
Александропулос Сотириос
Курбелис Димитрис
 
87'
 
Элефтериадис Христос
Vasilios Mantzis
87'
 
Sotirios Kokkinis
Машаш Зинедин

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
31
Шарлия
Звонимир
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
21
Курбелис
Димитрис
4
Перес
Рубен
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
9
Шпорар
Андраж
22
Канталапьерда
Аитор
94
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
6
Fabien
Antunes
22
Georgios
Mygas
15
Валерианос
Йоргос
77
Аосман
Аяс
8
Машаш
Зинедин
10
Мендоса
Хавьер
99
Vasilios
Mantzis
9
Иоаннидис
Николаос
Панатинаикос
4-3-3
Ионикос
3-5-2

История личных встреч

Панатинаикос
Ионикос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:1
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 1 (1) 1
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарлия Звонимир 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аосман Аяс 1 0
Federico Milo 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0
Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1
Ионикос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1
Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арис Салоники 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
7. Олимпиакос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ПАС Янина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ионикос 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Левадиакос 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
6. Олимпиакос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Левадиакос 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПАС Янина 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПАС Янина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Олимпиакос 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Салоники 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ионикос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Левадиакос 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
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