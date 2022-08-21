Стадион: Караискакис
2:0
Конец матча
Ход матча
46'
57'
1:0
74'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
22
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
26 ПипаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Корберан Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Олимпиакос
ПАС Янина
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
25 матчей
72%
16%
12%
18 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вальбуэна Матьё
|1
|1
|Ранджелович Лазар
|1
|1
|Эль-Араби Юссеф
|0
|0
|Пипа
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4
Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - ПАОК 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 Олимпиакос - ПАОК 1:1
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1
Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Левадиакос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Волос
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|Левадиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|3.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Панатинаикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ионикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Панетоликос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Левадиакос
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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