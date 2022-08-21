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Греция: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Олимпиакос
2:0
Конец матча
ПАС Янина
0'
1:0
57' Гол
Вальбуэна Матьё
2:0
74' Гол
Ранджелович Лазар
90'+5
1
Вацлик
Томаш
14
Андруцос
Танасис
44
Манолас
Костас
66
Сиссе
Пап
Абу
23
Кутрис
Леонардо
22
Камара
Агибу
5
Бухалакис
Андреас
97
Ранджелович
Лазар
28
Вальбуэна
Матьё
30
Де
ла
Фуэнте
Конрад
9
Хассан
Ахмед
1
Приор
Жером
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
31
Киакос
Яннис
5
Карахалиос
Зисис
8
Лолис
Александрос
6
Бильбао
Икер
80
Лиасос
Ангелос
7
Морейра
Ахмад
Мендес
9
Конде
Педро
Олимпиакос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-1-4-1

История личных встреч

Олимпиакос
ПАС Янина

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

25 матчей

72%
16%
12%
18 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
К
3:1
К
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
3:0
С
1:0
С
5:0
С
0:2
С
0:3
С
5:1
С
3:1
С
2:2
С
2:0
С
3:2
КГ
2:0
КГ
0:1
С
2:0
С
1:2
С
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вальбуэна Матьё 1 1
Ранджелович Лазар 1 1
Эль-Араби Юссеф 0 0
Пипа 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4
Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Арминия - Олимпиакос 3:1 Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Краковия 0:0 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Рид - Олимпиакос 2:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - ПАОК 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 Олимпиакос - ПАОК 1:1
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1
Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - АЕК 2:3 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Арис Салоники - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ПАОК - ПАС Янина 1:0 Волос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Ионикос 1 0 0 1 0 - 1 0
11. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
12. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Левадиакос 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Атромитос 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Панатинаикос 1 1 0 0 1 - 0 3
5. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Волос 1 0 1 0 3 - 3 1
7. Левадиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ламия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Астерас 1 0 1 0 3 - 3 1
3. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ионикос 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Панетоликос 1 0 0 1 0 - 1 0
12. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 2 0
13. ОФИ 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Левадиакос 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    ГОООООЛ ПАС Янина забивает
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