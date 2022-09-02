Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

52' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Denis Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

50' Янку Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Г О О О О Л - Янку Габриэль левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Хайта Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Хайта Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Кипчу Александру наказан за толчок Yassine Bahassa

40' [team] вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Эли Лопес из команды Университатя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

38' Кицу Аурелиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Бричаг Марьюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Эли Лопес и попал в перекладину!

35' Эли Лопес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Эли Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Команда Университатя забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

29' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

28' Г О О О О Л - Radu Alexandru Negru уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

28' Хайта Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Янку Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Хайта Флориан пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

21' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Университатя

16' Марке Франсуа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Radu Alexandru Negru создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Бэлан Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Бэлан Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Оооо... вот это был удар! Бэлан Адриан должен был забить с этой позиции.

14' Филип Иоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Denis Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Denis Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хорошую попытку сделал Эли Лопес . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

9' Оооо... вот это был удар! Бричаг Марьюс должен был забить с этой позиции.

9' Хорошую попытку сделал Бричаг Марьюс . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Бик Овидиу из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Бричаг Марьюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Radu Alexandru Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Пирес Ромарио пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

5' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Кицу Аурелиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Филип Иоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сильный дождь сегодня.

1' Университатя начинает с центра поля