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Румыния: Суперлига


Стадион:
Университатя
1:1
Второй тайм: 58'
Университатя Крайова
0'
4' Желтая карточка
Янку Габриэль
1:0
28' Гол в свои ворота
Radu Alexandru Negru
1:1
45' Гол
Янку Габриэль

Ход матча

4'
 
Янку Габриэль
28'
Radu Alexandru Negru
1:0
45'
1:1
Янку Габриэль
55'
Тескан Драгош
Хайта Флориан
 
55'
Бойчук Александр
Бэлан Адриан
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя
Ничья
Университатя Крайова
2.80
3.09
3.19
Все Коэффициенты
33
Andrei
Gorcea
27
Кипчу
Александру
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
16
Филип
Иоан
52
Пирес
Ромарио
94
Бик
Овидиу
10
Хайта
Флориан
9
Бэлан
Адриан
7
Эли
Лопес
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
14
Пападопулос
Кирьякос
5
Jeremy
Huyghebaert
6
Аким
Влад
77
Асамоа
Самуэль
11
Кицу
Аурелиан
88
Марке
Франсуа
28
Бахасса
Яссин
7
Янку
Габриэль
Университатя
Университатя Крайова

История личных встреч

Университатя
Университатя Крайова

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

С
1:2
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ДА
3:0
ДА
3:0
ДА
2:0
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 3 0.33
Филип Иоан 1 0.11
Пирес Ромарио 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 5 (2) 0.33
Иван Андрей 2 (1) 0.13
Янку Габриэль 2 0.13
Густаво Важенин 2 0.13
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.13
Сидибе Секу 2 0.13
Папп Пол 1 0.07
Крецу Александру 1 0.07
Ханка Серджу 1 (1) 0.07
Бауса Хуан 0 0
Марке Франсуа 0 0
Рогульич Анте 0 0
Митря Богдан 0 0
Аким Влад 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0

Карточки

Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 3 0
Пирес Ромарио 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Бричаг Марьюс 2 0
Denis Ispas 2 0
Илие Флорин 0 1
Эли Лопес 1 0
Пициан Андрей 1 0
Пурече Флориан 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Andrei Gorcea 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 4 0
Сидибе Секу 2 1
Пападопулос Кирьякос 3 0
Асамоа Самуэль 3 0
Крецу Александру 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Jeremy Huyghebaert 2 0
Ханка Серджу 2 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Andrea Compagno 2 0
William Baeten 2 0
Andre Duarte 2 0
Marius Croitoru 1 0
Рэдой Мирел 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Янку Габриэль 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Лазар Давид 1 0
Аким Влад 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Иван Андрей 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Скречу Владимир 1 0
Ганя Джордже 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
11
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
67%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

4
17
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
50%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
5
29%
29%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
10%
4
33%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
4
40%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1
Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1
Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:1 15 6 4 5 16 - 15 22
2. Рапид Бухарест 8 6 0 2 9 - 4 18
3. Вииторул Констанца 8 5 3 0 13 - 5 18
4. Петролул Плоешти 8 4 2 2 7 - 6 14
5. Германнштадт 7 3 4 0 10 - 5 13
6. Арджеш 8 4 1 3 9 - 10 13
7. Ботошани 7 3 3 1 7 - 5 12
8. ЧФР Клуж 7 4 0 3 13 - 9 12
9. УТА Арад 8 3 2 3 7 - 9 11
10. Сепси 9 2 4 3 9 - 7 10
11. Волунтари 8 2 2 4 6 - 9 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Миовени 9 1 3 5 5 - 13 6
14. Университатя 1:1 9 0 4 5 5 - 11 4
15. Киндия Тырговиште 7 0 2 5 8 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:1 8 5 1 2 9 - 7 16
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Вииторул Констанца 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Германнштадт 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Арджеш 4 3 0 1 7 - 4 9
6. УТА Арад 3 3 0 0 6 - 2 9
7. ЧФР Клуж 5 3 0 2 10 - 6 9
8. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Ботошани 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Волунтари 4 1 2 1 3 - 1 5
11. Петролул Плоешти 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 1:1 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 0 1 5 - 4 9
2. Университатя Крайова 1:1 8 2 3 3 8 - 10 9
3. Вииторул Констанца 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ботошани 4 2 1 1 3 - 2 7
5. Рапид Бухарест 4 2 0 2 3 - 3 6
6. Сепси 5 1 3 1 4 - 4 6
7. Арджеш 4 1 1 2 2 - 6 4
8. Миовени 5 1 1 3 3 - 8 4
9. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Германнштадт 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
12. УТА Арад 5 0 2 3 1 - 7 2
13. Университатя 1:1 5 0 2 3 3 - 7 2
14. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 5 - 8 1
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    Лучшие коэффициенты
    Университатя
    Ничья
    Университатя Крайова
    2.80
    3.09
    3.19
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