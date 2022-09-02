Стадион: Газ Метан
1:1
Второй тайм: 58'
0'
4' Желтая карточкаЯнку Габриэль
1:0
28' Гол в свои воротаRadu Alexandru Negru
1:1
45' ГолЯнку Габриэль
Ход матча
28'
45'
1:1
Владение мячом
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
16
Филип
Иоан
94
Бик
Овидиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ганя ДжорджеНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Университатя
Университатя Крайова
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|3
|0.33
|Филип Иоан
|1
|0.11
|Пирес Ромарио
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrea Compagno
|5 (2)
|0.33
|Иван Андрей
|2 (1)
|0.13
|Янку Габриэль
|2
|0.13
|Густаво Важенин
|2
|0.13
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.13
|Сидибе Секу
|2
|0.13
|Папп Пол
|1
|0.07
|Крецу Александру
|1
|0.07
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.07
|Бауса Хуан
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Митря Богдан
|0
|0
|Аким Влад
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Карточки
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|3
|0
|Пирес Ромарио
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Ромеро Роберто
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Denis Ispas
|2
|0
|Илие Флорин
|0
|1
|Эли Лопес
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Andrei Gorcea
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Пападопулос Кирьякос
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Jeremy Huyghebaert
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Andrea Compagno
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Marius Croitoru
|1
|0
|Рэдой Мирел
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
11
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
67%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
4
17
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
50%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
5
29%
29%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
10%
4
33%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
4
40%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1
Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1
Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:1
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|0
|2
|9 - 4
|18
|3.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|3
|0
|13 - 5
|18
|4.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|2
|2
|7 - 6
|14
|5.
|Германнштадт
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|7.
|Ботошани
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|9.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|9 - 7
|10
|11.
|Волунтари
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|12.
|ФКСБ
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Миовени
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|14.
|Университатя
|1:1
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|15.
|Киндия Тырговиште
|7
|0
|2
|5
|8 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:1
|8
|5
|1
|2
|9 - 7
|16
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Германнштадт
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Арджеш
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|УТА Арад
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|7.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|8.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Волунтари
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|11.
|Петролул Плоешти
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|13.
|Университатя
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Университатя Крайова
|1:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|3.
|Вииторул Констанца
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|6.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Арджеш
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|8.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|9.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Германнштадт
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|12.
|УТА Арад
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|13.
|Университатя
|1:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|14.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
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