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Румыния: Суперлига


Стадион:
Университатя
1:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
4' Желтая карточка
Янку Габриэль
1:0
28' Гол в свои ворота
Radu Alexandru Negru
1:1
45' Гол
Янку Габриэль
72' Желтая карточка
Асамоа Самуэль
90' Желтая карточка
Lorenzo Paramatti
90'+5
33
Andrei
Gorcea
27
Кипчу
Александру
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
16
Филип
Иоан
52
Пирес
Ромарио
94
Бик
Овидиу
10
Хайта
Флориан
9
Бэлан
Адриан
7
Эли
Лопес
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
14
Пападопулос
Кирьякос
5
Jeremy
Huyghebaert
6
Аким
Влад
77
Асамоа
Самуэль
11
Кицу
Аурелиан
88
Марке
Франсуа
28
Бахасса
Яссин
7
Янку
Габриэль
Университатя
Университатя Крайова

История личных встреч

Университатя
Университатя Крайова

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

С
1:2
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ДА
3:0
ДА
3:0
ДА
2:0
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 3 0.33
Филип Иоан 1 0.11
Пирес Ромарио 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 5 (2) 0.33
Иван Андрей 2 (1) 0.13
Янку Габриэль 2 0.13
Густаво Важенин 2 0.13
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.13
Сидибе Секу 2 0.13
Папп Пол 1 0.07
Крецу Александру 1 0.07
Ханка Серджу 1 (1) 0.07
Бауса Хуан 0 0
Марке Франсуа 0 0
Рогульич Анте 0 0
Митря Богдан 0 0
Аким Влад 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0

Карточки

Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 3 0
Пирес Ромарио 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Бричаг Марьюс 2 0
Denis Ispas 2 0
Илие Флорин 0 1
Эли Лопес 1 0
Пициан Андрей 1 0
Пурече Флориан 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Andrei Gorcea 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 4 0
Асамоа Самуэль 4 0
Сидибе Секу 2 1
Пападопулос Кирьякос 3 0
Крецу Александру 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Jeremy Huyghebaert 2 0
Ханка Серджу 2 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Lorenzo Paramatti 2 0
Andrea Compagno 2 0
William Baeten 2 0
Andre Duarte 2 0
Marius Croitoru 1 0
Рэдой Мирел 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Янку Габриэль 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Лазар Давид 1 0
Аким Влад 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Иван Андрей 1 0
Скречу Владимир 1 0
Ганя Джордже 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
11
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
67%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

4
19
4 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
50%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
50%
6
32%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
0
0%
1
5%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
8%
4
33%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
4
33%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1
Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1
Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 15 6 4 5 16 - 15 22
2. Рапид Бухарест 8 6 0 2 9 - 4 18
3. Вииторул Констанца 8 5 3 0 13 - 5 18
4. Петролул Плоешти 8 4 2 2 7 - 6 14
5. Германнштадт 7 3 4 0 10 - 5 13
6. Арджеш 8 4 1 3 9 - 10 13
7. Ботошани 7 3 3 1 7 - 5 12
8. ЧФР Клуж 7 4 0 3 13 - 9 12
9. УТА Арад 8 3 2 3 7 - 9 11
10. Сепси 9 2 4 3 9 - 7 10
11. Волунтари 8 2 2 4 6 - 9 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Миовени 9 1 3 5 5 - 13 6
14. Университатя 9 0 4 5 5 - 11 4
15. Киндия Тырговиште 7 0 2 5 8 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 5 1 2 9 - 7 16
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Вииторул Констанца 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Германнштадт 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Арджеш 4 3 0 1 7 - 4 9
6. УТА Арад 3 3 0 0 6 - 2 9
7. ЧФР Клуж 5 3 0 2 10 - 6 9
8. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Ботошани 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Волунтари 4 1 2 1 3 - 1 5
11. Петролул Плоешти 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 0 1 5 - 4 9
2. Университатя Крайова 8 2 3 3 8 - 10 9
3. Вииторул Констанца 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ботошани 4 2 1 1 3 - 2 7
5. Рапид Бухарест 4 2 0 2 3 - 3 6
6. Сепси 5 1 3 1 4 - 4 6
7. Арджеш 4 1 1 2 2 - 6 4
8. Миовени 5 1 1 3 3 - 8 4
9. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Германнштадт 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
12. УТА Арад 5 0 2 3 1 - 7 2
13. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
14. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 5 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Университатя: 47%, Университатя Крайова: 53%.
  • 95'
    Andre Duarte из команды Университатя Крайова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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