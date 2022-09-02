Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Ганя Джордже пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea держит все под контролем

88' William Baeten навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

86' Тактическая замена. Yassine Bahassa уходит с поля и его заменяет Ганя Джордже

86' Тескан Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Бричаг Марьюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Университатя

82' William Baeten оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Филип Иоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Марке Франсуа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Хорошую попытку сделал Асамоа Самуэль . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

77' Denis Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

75' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Пирес Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Асамоа Самуэль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

71' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

70' Удар от ворот произведет Университатя

68' Янку Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Бик Овидиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Эли Лопес не смог попасть в створ ударом издали

64' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Пирес Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Университатя

60' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Близко! Кипчу Александру нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

59' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Илие Флорин выиграл воздушное противоборство у Yassine Bahassa.

58' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Университатя

57' Филип Иоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Марке Франсуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Янку Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Университатя

52' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Университатя

50' Удар от ворот произведет Университатя

50' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Кицу Аурелиан пробил чуть мимо штанги!

49' Хорошую попытку сделал Асамоа Самуэль . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Янку Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Янку Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Эли Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Илие Флорин выиграл воздушное противоборство у Yassine Bahassa.