Стадион: Stadionul Sepsi
0'
Владение мячом
44
Бэлаша
Михай
27
Rares
Ispas
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
24
Vlad
Pop
11
Триф
Разван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
-
11 Триф РазванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Антал ЛивиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
История личных встреч
Сепси
Миовени
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|2 (1)
|0.22
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.11
|Матей Космин
|1 (1)
|0.11
|Митря Богдан
|1
|0.11
|Тудорие Александру
|1
|0.11
|Домашкан Виталий
|1
|0.11
|Головфка Кэтэлин
|1
|0.11
|Паун Николае
|1
|0.11
|Аганович Аднан
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|2
|0.22
|Балаур Ионуц
|1
|0.11
|Скарлатаче Адриан
|1
|0.11
|Антал Ливиу
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|4
|1
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Ниняй Бранислав
|2
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|3
|0
|Балаур Ионуц
|2
|0
|Szilard Veres
|2
|0
|Скарлатаче Адриан
|2
|0
|Ionut Burnea
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
|Daniel Toma
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
1
50%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
9
4
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
2
33%
4
31%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0
Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1
Миовени
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0
Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|6
|3
|5
|15 - 14
|21
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|0
|2
|9 - 4
|18
|3.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|3
|0
|13 - 5
|18
|4.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|2
|2
|7 - 6
|14
|5.
|Германнштадт
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|7.
|Ботошани
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|9.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|10.
|Сепси
|0:0
|9
|2
|5
|2
|9 - 6
|11
|11.
|Волунтари
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|12.
|ФКСБ
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Миовени
|0:0
|9
|0
|4
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Университатя
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|15.
|Киндия Тырговиште
|7
|0
|2
|5
|8 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|8
|5
|1
|2
|9 - 7
|16
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Германнштадт
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Арджеш
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|УТА Арад
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|7.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|8.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Сепси
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|11.
|Волунтари
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|12.
|Петролул Плоешти
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Миовени
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|Университатя
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Университатя Крайова
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|3.
|Вииторул Констанца
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|6.
|Сепси
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Арджеш
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|8.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Германнштадт
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|11.
|УТА Арад
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|12.
|Университатя
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|13.
|Миовени
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
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