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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Сепси
0:0
Перерыв
Миовени
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Миовени
1.48
4.00
7.80
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
44
Бэлаша
Михай
27
Rares
Ispas
77
Аганович
Аднан
6
Паун
Николае
13
Матей
Космин
8
Георге
Ион
11
Штефэнеску
Мариус
99
Рондон
Марио
22
Iustin
Popescu
21
Alexandru
Iacob
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
5
Mihai
Lixandru
24
Vlad
Pop
11
Триф
Разван
16
Ionut
Radescu
89
Stefan
Blanaru
20
Бузьюк
Александру
Сепси
Миовени

История личных встреч

Сепси
Миовени

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1ГБ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛI
1:1
ЛI
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 2 (1) 0.22
Штефэнеску Мариус 1 0.11
Матей Космин 1 (1) 0.11
Митря Богдан 1 0.11
Тудорие Александру 1 0.11
Домашкан Виталий 1 0.11
Головфка Кэтэлин 1 0.11
Паун Николае 1 0.11
Аганович Аднан 0 0
Димитров Радослав 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 2 0.22
Балаур Ионуц 1 0.11
Скарлатаче Адриан 1 0.11
Антал Ливиу 0 0
Vlad Pop 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 4 1
Бэрбуц Кристиан 3 0
Ниняй Бранислав 2 0
Митря Богдан 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Рондон Марио 1 0
Матей Космин 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Cristiano Bergodi 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 3 0
Балаур Ионуц 2 0
Szilard Veres 2 0
Скарлатаче Адриан 2 0
Ionut Burnea 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Daniel Toma 0 1

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
1
50%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

9
4
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
2
33%
4
31%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0
Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1
Миовени
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0
Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 14 6 3 5 15 - 14 21
2. Рапид Бухарест 8 6 0 2 9 - 4 18
3. Вииторул Констанца 8 5 3 0 13 - 5 18
4. Петролул Плоешти 8 4 2 2 7 - 6 14
5. Германнштадт 7 3 4 0 10 - 5 13
6. Арджеш 8 4 1 3 9 - 10 13
7. Ботошани 7 3 3 1 7 - 5 12
8. ЧФР Клуж 7 4 0 3 13 - 9 12
9. УТА Арад 8 3 2 3 7 - 9 11
10. Сепси 0:0 9 2 5 2 9 - 6 11
11. Волунтари 8 2 2 4 6 - 9 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Миовени 0:0 9 0 4 5 4 - 13 4
14. Университатя 8 0 3 5 4 - 10 3
15. Киндия Тырговиште 7 0 2 5 8 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 5 1 2 9 - 7 16
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Вииторул Констанца 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Германнштадт 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Арджеш 4 3 0 1 7 - 4 9
6. УТА Арад 3 3 0 0 6 - 2 9
7. ЧФР Клуж 5 3 0 2 10 - 6 9
8. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Ботошани 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Сепси 0:0 4 1 2 1 5 - 2 5
11. Волунтари 4 1 2 1 3 - 1 5
12. Петролул Плоешти 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Миовени 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
14. Университатя 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 0 1 5 - 4 9
2. Университатя Крайова 7 2 2 3 7 - 9 8
3. Вииторул Констанца 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ботошани 4 2 1 1 3 - 2 7
5. Рапид Бухарест 4 2 0 2 3 - 3 6
6. Сепси 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
7. Арджеш 4 1 1 2 2 - 6 4
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Германнштадт 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
11. УТА Арад 5 0 2 3 1 - 7 2
12. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
13. Миовени 0:0 5 0 2 3 2 - 8 2
14. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 5 - 8 1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Команда Сепси имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Сепси: 70%, Миовени: 30%.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 46'
    Скарлатаче Адриан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Сепси: 70%, Миовени: 30%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Сепси контролирует мяч.
    • 39'
      Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Скарлатаче Адриан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Триф Разван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Сепси контролирует мяч.
    • 38'
      Миовени контролирует мяч.
    • 38'
      Guilherme Gomes Garutti из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Сепси контролирует мяч.
    • 37'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Александру Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 36'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Сепси: 73%, Миовени: 27%.
    • 35'
      Rares Ispas ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Димитров Радослав ошибается в защите.
    • 35'
      Сепси контролирует мяч.
    • Офсайд
      34'
      Бузьюк Александру из команды Миовени в офсайде
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Матей Космин из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Mihai Lixandru
    • 34'
      Паун Николае выиграл воздушное противоборство у Бузьюк Александру.
    • 33'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 32'
      Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Александру Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Сепси начинает контратаку
    • 32'
      Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Миовени начинает контратаку
    • 32'
      Сепси контролирует мяч.
    • 31'
      Триф Разван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Сепси: 73%, Миовени: 27%.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      30'
      Бузьюк Александру из команды Миовени в офсайде
    • 30'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      Rares Ispas из команды Сепси фолит на Скарлатаче Адриан, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 28'
      Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Скарлатаче Адриан из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Stefan Blanaru ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Ниняй Бранислав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Триф Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Сепси контролирует мяч.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 25'
      Контроль мяча: Сепси: 74%, Миовени: 26%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Аганович Аднан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Stefan Blanaru
    • 25'
      Триф Разван из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Mihai Lixandru из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      24'
      Stefan Blanaru из команды Миовени в офсайде
    • 24'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Marius Stefanescu и попал в перекладину!
    • 24'
      Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      23'
      Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.
    • 23'
      Триф Разван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 22'
      Vlad Pop не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Сепси контролирует мяч.
    • 21'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 20'
      Контроль мяча: Сепси: 77%, Миовени: 23%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 20'
      Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Guilherme Gomes Garutti из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 19'
      Guilherme Gomes Garutti из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Сепси контролирует мяч.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Guilherme Gomes Garutti выиграл воздушное противоборство у Матей Космин.
    • 17'
      Guilherme Gomes Garutti ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Сепси контролирует мяч.
    • 16'
      Iustin Popescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Сепси: 71%, Миовени: 29%.
    • 15'
      Сепси контролирует мяч.
    • 14'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Сепси контролирует мяч.
    • 13'
      Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Миовени начинает контратаку
    • 12'
      Vlad Pop из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 11'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Dorinel Oancea из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Сепси контролирует мяч.
    • 10'
      Игра в одни ворота сейчас. Сепси доминирует и владеет мячом
    • 10'
      Контроль мяча: Сепси: 59%, Миовени: 41%.
    • 10'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 9'
      Сепси контролирует мяч.
    • 8'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Сепси начинает контратаку
    • 8'
      Mihai Lixandru ошибается в защите.
    • 7'
      Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Rares Ispas ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Guilherme Gomes Garutti ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Сепси контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Сепси: 51%, Миовени: 49%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 5'
      Шанс! Рондон Марио из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 5'
      Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Guilherme Gomes Garutti из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Матей Космин из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.
    • 4'
      Mihai Lixandru ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 4'
      Скарлатаче Адриан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 4'
      Матей Космин успешно блокирует удар.
    • 4'
      Александру Якоб из команды Миовени нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      4'
      Бузьюк Александру из команды Миовени подал угловой слева.
    • 3'
      Ниняй Бранислав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Димитров Радослав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Guilherme Gomes Garutti выиграл воздушное противоборство у Георге Ион.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Миовени начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    Миовени
    1.48
    4.00
    7.80
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