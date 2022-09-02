Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

39' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Сепси

36' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Stefan Blanaru ослабляет давление, выбив мяч.

26' Триф Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Сепси

24' Stefan Blanaru из команды Миовени в офсайде

24' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

24' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Marius Stefanescu и попал в перекладину!

24' Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.

23' Удар от ворот произведет Сепси

22' Vlad Pop не смог попасть в створ ударом издали

22' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

21' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Миовени

20' Удар от ворот произведет Сепси

20' Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Iustin Popescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

13' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

11' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Игра в одни ворота сейчас. Сепси доминирует и владеет мячом

10' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Миовени

8' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Миовени

5' Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Сепси

2' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Миовени начинает с центра поля