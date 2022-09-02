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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Сепси
0:1
Конец матча
Миовени
0'
46' Желтая карточка
Бэлаша Михай
0:1
53' Гол
Красники Блерим
65' Желтая карточка
Рондон Марио
73' Желтая карточка
Daniel Toma
90'+7
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
44
Бэлаша
Михай
27
Rares
Ispas
77
Аганович
Аднан
6
Паун
Николае
13
Матей
Космин
8
Георге
Ион
11
Штефэнеску
Мариус
99
Рондон
Марио
22
Iustin
Popescu
21
Alexandru
Iacob
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
5
Mihai
Lixandru
24
Vlad
Pop
11
Триф
Разван
16
Ionut
Radescu
89
Stefan
Blanaru
20
Бузьюк
Александру
Сепси
Миовени

История личных встреч

Сепси
Миовени

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1ГБ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛI
1:1
ЛI
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 2 (1) 0.22
Штефэнеску Мариус 1 0.11
Матей Космин 1 (1) 0.11
Митря Богдан 1 0.11
Тудорие Александру 1 0.11
Домашкан Виталий 1 0.11
Головфка Кэтэлин 1 0.11
Паун Николае 1 0.11
Аганович Аднан 0 0
Димитров Радослав 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 2 0.22
Балаур Ионуц 1 0.11
Скарлатаче Адриан 1 0.11
Красники Блерим 1 0.11
Антал Ливиу 0 0
Vlad Pop 0 0
Mihai Lixandru 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 4 1
Бэрбуц Кристиан 3 0
Рондон Марио 2 0
Ниняй Бранислав 2 0
Митря Богдан 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Матей Космин 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Cristiano Bergodi 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 3 0
Daniel Toma 1 1
Балаур Ионуц 2 0
Szilard Veres 2 0
Скарлатаче Адриан 2 0
Ionut Burnea 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
4
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

9
5
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
4
31%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0
Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1
Миовени
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0
Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:1 15 6 4 5 16 - 15 22
2. Рапид Бухарест 8 6 0 2 9 - 4 18
3. Вииторул Констанца 8 5 3 0 13 - 5 18
4. Петролул Плоешти 8 4 2 2 7 - 6 14
5. Германнштадт 7 3 4 0 10 - 5 13
6. Арджеш 8 4 1 3 9 - 10 13
7. Ботошани 7 3 3 1 7 - 5 12
8. ЧФР Клуж 7 4 0 3 13 - 9 12
9. УТА Арад 8 3 2 3 7 - 9 11
10. Сепси 9 2 4 3 9 - 7 10
11. Волунтари 8 2 2 4 6 - 9 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Миовени 9 1 3 5 5 - 13 6
14. Университатя 1:1 9 0 4 5 5 - 11 4
15. Киндия Тырговиште 7 0 2 5 8 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:1 8 5 1 2 9 - 7 16
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Вииторул Констанца 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Германнштадт 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Арджеш 4 3 0 1 7 - 4 9
6. УТА Арад 3 3 0 0 6 - 2 9
7. ЧФР Клуж 5 3 0 2 10 - 6 9
8. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Ботошани 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Волунтари 4 1 2 1 3 - 1 5
11. Петролул Плоешти 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 1:1 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 4 3 0 1 5 - 4 9
2. Университатя Крайова 1:1 8 2 3 3 8 - 10 9
3. Вииторул Констанца 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ботошани 4 2 1 1 3 - 2 7
5. Рапид Бухарест 4 2 0 2 3 - 3 6
6. Сепси 5 1 3 1 4 - 4 6
7. Арджеш 4 1 1 2 2 - 6 4
8. Миовени 5 1 1 3 3 - 8 4
9. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Германнштадт 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
12. УТА Арад 5 0 2 3 1 - 7 2
13. Университатя 1:1 5 0 2 3 3 - 7 2
14. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 5 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • 96'
    Сепси контролирует мяч.
  • 96'
    Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Контроль мяча: Сепси: 70%, Миовени: 30%.
  • 95'
    Александру Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Сепси контролирует мяч.
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    • Первый тайм
    • 46'
      Команда Сепси имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Контроль мяча: Сепси: 70%, Миовени: 30%.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 46'
      Скарлатаче Адриан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Сепси: 70%, Миовени: 30%.
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Бэлаша Михай из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Бузьюк Александру
    • 45'
      Миовени начинает контратаку
    • 44'
      Rares Ispas выиграл воздушное противоборство у Dorinel Oancea.
    • Фол, нарушение
      44'
      Матей Космин задерживает мяч рукой
    • 44'
      Сепси контролирует мяч.
    • 43'
      Бэлаша Михай из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Ниняй Бранислав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Миовени начинает контратаку
    • 42'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Триф Разван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Сепси контролирует мяч.
    • 41'
      Mihai Lixandru из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Сепси: 72%, Миовени: 28%.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Mihai Lixandru из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Матей Космин
    • 40'
      Rares Ispas ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Миовени начинает контратаку
    • 40'
      Скарлатаче Адриан из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Сепси контролирует мяч.
    • 39'
      Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Скарлатаче Адриан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Триф Разван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Сепси контролирует мяч.
    • 38'
      Миовени контролирует мяч.
    • 38'
      Guilherme Gomes Garutti из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Сепси контролирует мяч.
    • 37'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Александру Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 36'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Сепси: 73%, Миовени: 27%.
    • 35'
      Rares Ispas ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Димитров Радослав ошибается в защите.
    • 35'
      Сепси контролирует мяч.
    • Офсайд
      34'
      Бузьюк Александру из команды Миовени в офсайде
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Матей Космин из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Mihai Lixandru
    • 34'
      Паун Николае выиграл воздушное противоборство у Бузьюк Александру.
    • 33'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 32'
      Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Александру Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Сепси начинает контратаку
    • 32'
      Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Миовени начинает контратаку
    • 32'
      Сепси контролирует мяч.
    • 31'
      Триф Разван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Сепси: 73%, Миовени: 27%.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      30'
      Бузьюк Александру из команды Миовени в офсайде
    • 30'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      Rares Ispas из команды Сепси фолит на Скарлатаче Адриан, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 28'
      Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Скарлатаче Адриан из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Stefan Blanaru ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Ниняй Бранислав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Триф Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Сепси контролирует мяч.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 25'
      Контроль мяча: Сепси: 74%, Миовени: 26%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Аганович Аднан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Stefan Blanaru
    • 25'
      Триф Разван из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Mihai Lixandru из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      24'
      Stefan Blanaru из команды Миовени в офсайде
    • 24'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Marius Stefanescu и попал в перекладину!
    • 24'
      Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      23'
      Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.
    • 23'
      Триф Разван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 22'
      Vlad Pop не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Сепси контролирует мяч.
    • 21'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 20'
      Контроль мяча: Сепси: 77%, Миовени: 23%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 20'
      Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Guilherme Gomes Garutti из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 19'
      Guilherme Gomes Garutti из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Сепси контролирует мяч.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Guilherme Gomes Garutti выиграл воздушное противоборство у Матей Космин.
    • 17'
      Guilherme Gomes Garutti ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Сепси контролирует мяч.
    • 16'
      Iustin Popescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Сепси: 71%, Миовени: 29%.
    • 15'
      Сепси контролирует мяч.
    • 14'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Сепси контролирует мяч.
    • 13'
      Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Миовени начинает контратаку
    • 12'
      Vlad Pop из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 11'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Dorinel Oancea из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Сепси контролирует мяч.
    • 10'
      Игра в одни ворота сейчас. Сепси доминирует и владеет мячом
    • 10'
      Контроль мяча: Сепси: 59%, Миовени: 41%.
    • 10'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 9'
      Сепси контролирует мяч.
    • 8'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Сепси начинает контратаку
    • 8'
      Mihai Lixandru ошибается в защите.
    • 7'
      Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Rares Ispas ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Guilherme Gomes Garutti ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Сепси контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Сепси: 51%, Миовени: 49%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 5'
      Шанс! Рондон Марио из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 5'
      Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Guilherme Gomes Garutti из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Матей Космин из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.
    • 4'
      Mihai Lixandru ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 4'
      Скарлатаче Адриан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 4'
      Матей Космин успешно блокирует удар.
    • 4'
      Александру Якоб из команды Миовени нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      4'
      Бузьюк Александру из команды Миовени подал угловой слева.
    • 3'
      Ниняй Бранислав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Димитров Радослав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Guilherme Gomes Garutti выиграл воздушное противоборство у Георге Ион.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Миовени начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сепси 0:1 Миовени онлайн

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