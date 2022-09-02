Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Матч возобновлен

89' Триф Разван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

86' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

86' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Александру Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Александру Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Удар от ворот произведет Сепси

83' Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Сепси нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

80' Iustin Popescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Iustin Popescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Сепси

77' Рондон Марио нанес удар головой, но Iustin Popescu спокойно отбил мяч.

77' Паун Николае из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Удар от ворот произведет Миовени

76' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Миовени

74' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Daniel Toma - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Удар от ворот произведет Сепси

68' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

68' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

67' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Рондон Марио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

65' Александру Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Миовени

61' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

60' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

57' Guilherme Gomes Garutti нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

57' Vlad Pop из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Удар от ворот произведет Миовени

56' Димитров Радослав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Rares Ispas из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

54' Iustin Popescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Команда Миовени забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

53' Г О О О О Л - Красники Блерим забивает с правой ноги!

53' Mihai Lixandru создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Бузьюк Александру пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

52' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Хорошую попытку сделал Бузьюк Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Roland Niczuly ошибается в защите.

51' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Миовени

49' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Iustin Popescu делает важнейший сейв!

48' Хорошую попытку сделал Рондон Марио . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Удар от ворот произведет Сепси

46' Бэлаша Михай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Тактическая замена. Stefan Blanaru уходит с поля и его заменяет Красники Блерим