Стадион: Войт-Арена
2:1
Конец матча
0'
1:0
22' ГолAdrian Beck
28' Желтая карточкаБесте Ян-Никлас
34' Желтая карточкаНиколя Гавори
1:1
59' ГолКовнацки Давид
63' Желтая карточкаХоффманн Андре
79' Желтая карточкаЦиммерман Маттиас
2:1
87' ГолКляйндинст Тим
90' Желтая карточкаКларер Кристоф
90'+7
Ход матча
22'
1:0
28'
34'
59'
1:1
63'
87'
2:1
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
16
Сесса
Кевин
21
Adrian
Beck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Чернут ПаульВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нана АмпомаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Хайденхайм
Фортуна
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|4
|0.57
|Adrian Beck
|2
|0.29
|Бесте Ян-Никлас
|1
|0.14
|Томалла Денис
|1
|0.14
|Майнка Патрик
|1
|0.14
|Шиммер Штефан
|1
|0.14
|Сесса Кевин
|1
|0.14
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|4 (1)
|0.57
|Хеннингс Роувен
|2 (1)
|0.29
|Клаус Феликс
|2
|0.29
|Аппелькамп Синта
|1
|0.14
|Гинчек Даниэль
|1
|0.14
|Николя Гавори
|1
|0.14
|Хоффманн Андре
|1
|0.14
|Зоботка Марсель
|1
|0.14
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Кларер Кристоф
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
|Бесте Ян-Никлас
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николя Гавори
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Кларер Кристоф
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
5
38%
61-75
4
36%
2
15%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0
Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0
Фортуна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0
Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|2.
|Падерборн
|6
|4
|1
|1
|20 - 8
|13
|3.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Гамбург
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|5.
|Фортуна
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Кайзерслаутерн
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|7.
|Хольштайн Киль
|6
|3
|2
|1
|12 - 12
|11
|8.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|9.
|Ганновер 96
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|10.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|11.
|Санкт-Паули
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|12.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|14.
|Зандхаузен
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Арминия
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Магдебург
|6
|1
|1
|4
|9 - 17
|4
|17.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|3
|3
|7 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|3
|0
|0
|16 - 4
|9
|2.
|Дармштадт
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Хольштайн Киль
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Ганновер 96
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|9.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|10.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|11.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|12.
|Айнтрахт Бр
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Ян
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|14.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Нюрнберг
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|6.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|1
|1
|6 - 10
|4
|8.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|Магдебург
|3
|1
|1
|1
|7 - 9
|4
|10.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Арминия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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