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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Хайденхайм
2:1
Конец матча
Фортуна
0'
1:0
22' Гол
Adrian Beck
28' Желтая карточка
Бесте Ян-Никлас
34' Желтая карточка
Николя Гавори
1:1
59' Гол
Ковнацки Давид
63' Желтая карточка
Хоффманн Андре
79' Желтая карточка
Циммерман Маттиас
2:1
87' Гол
Кляйндинст Тим
90' Желтая карточка
Кларер Кристоф
90'+7
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
33
Малони
Леннард
19
Фёренбах
Йонас
16
Сесса
Кевин
11
Томалла
Денис
3
Шёппнер
Ян
21
Adrian
Beck
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
31
Зоботка
Марсель
29
Хендрикс
Йоррит
11
Клаус
Феликс
9
Ковнацки
Давид
7
Петерсон
Кристофер
10
Гинчек
Даниэль
Хайденхайм
4-5-1
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Фортуна

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
3:1
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 4 0.57
Adrian Beck 2 0.29
Бесте Ян-Никлас 1 0.14
Томалла Денис 1 0.14
Майнка Патрик 1 0.14
Шиммер Штефан 1 0.14
Сесса Кевин 1 0.14
Фёренбах Йонас 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Шёппнер Ян 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 4 (1) 0.57
Хеннингс Роувен 2 (1) 0.29
Клаус Феликс 2 0.29
Аппелькамп Синта 1 0.14
Гинчек Даниэль 1 0.14
Николя Гавори 1 0.14
Хоффманн Андре 1 0.14
Зоботка Марсель 1 0.14
Петерсон Кристофер 0 0
Кларер Кристоф 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 2 0
Майнка Патрик 2 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Бесте Ян-Никлас 1 0
Сесса Кевин 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николя Гавори 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Хеннингс Роувен 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Кларер Кристоф 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Циммерман Маттиас 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Обердорф Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
5
38%
61-75
4
36%
2
15%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0
Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0
Фортуна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0
Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 7 4 2 1 12 - 5 14
2. Падерборн 6 4 1 1 20 - 8 13
3. Дармштадт 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Гамбург 6 4 0 2 8 - 3 12
5. Фортуна 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Кайзерслаутерн 6 3 2 1 13 - 10 11
7. Хольштайн Киль 6 3 2 1 12 - 12 11
8. Карлсруэ 6 3 1 2 14 - 11 10
9. Ганновер 96 6 3 1 2 12 - 9 10
10. Ганза 6 3 0 3 5 - 8 9
11. Санкт-Паули 6 2 2 2 11 - 10 8
12. Нюрнберг 7 2 1 4 8 - 13 7
13. Ян 6 2 1 3 5 - 11 7
14. Зандхаузен 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Арминия 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Магдебург 6 1 1 4 9 - 17 4
17. Айнтрахт Бр 7 1 1 5 7 - 17 4
18. Гройтер Фюрт 6 0 3 3 7 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Дармштадт 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Хольштайн Киль 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
7. Ганновер 96 3 2 1 0 5 - 3 7
8. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
9. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
10. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
11. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
12. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
14. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Нюрнберг 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
6. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Хольштайн Киль 3 1 1 1 6 - 10 4
8. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
9. Магдебург 3 1 1 1 7 - 9 4
10. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 38'
      Де Вейс Йорди уходит с поля. Christoph Klarer выходит вместо него
    • Желтая карточка
      34'
      Николя Гавори получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Бесте Ян-Никлас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Adrian Beck бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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