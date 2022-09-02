Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг)
4:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолКастроп Йенс
1:1
13' ГолКауфманн Фабио
1:2
29' ГолДуа Квадво
36' Желтая карточкаДонкор Антон
2:2
44' ГолУджа Энтони
56' Желтая карточкаТемпельман Лино
3:2
59' ГолФерай Иммануэль
4:2
61' ГолКауфманн Фабио
69' Желтая карточкаКраусе Робин
80' Желтая карточкаМаркс Ян-Хендрик
90' Желтая карточкаХеннинг Брайан
90'+5
Ход матча
10'
0:1
13'
29'
1:2
36'
44'
2:2
56'
59'
3:2
61'
4:2
69'
80'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 10
-
8 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
16
Фейзич
Ясмин
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
14
Уджа
Энтони
28
Гиамера
Ян
17
Кастроп
Йенс
23
Дуа
Квадво
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
-
19 Донкор АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ихорст ЛукНападающий
- Нападающий
-
21 Эндо КейтаНападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
-
23 Дуа КвадвоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шуранов ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Niklas Jahn
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Нюрнберг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферай Иммануэль
|2
|0.29
|Кауфманн Фабио
|2
|0.29
|Уджа Энтони
|1
|0.14
|Краусе Робин
|1
|0.14
|Донкор Антон
|1
|0.14
|Николау Яннис
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|3
|0.43
|Дафернер Кристоф
|2
|0.29
|Валентини Энрико
|1
|0.14
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.14
|Кастроп Йенс
|1
|0.14
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеннинг Брайан
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Ферай Иммануэль
|2
|0
|Николау Яннис
|1
|0
|Краусе Робин
|1
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Киевски Нико
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|3
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Кастроп Йенс
|1
|0
|Фофана Садик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
6
46%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
6
38%
1
8%
61-75
4
25%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1
Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Саарбрюккен 0:2
Нюрнберг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0
Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|2.
|Падерборн
|6
|4
|1
|1
|20 - 8
|13
|3.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Гамбург
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|5.
|Фортуна
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Кайзерслаутерн
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|7.
|Хольштайн Киль
|6
|3
|2
|1
|12 - 12
|11
|8.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|9.
|Ганновер 96
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|10.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|11.
|Санкт-Паули
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|12.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|14.
|Зандхаузен
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Арминия
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Магдебург
|6
|1
|1
|4
|9 - 17
|4
|17.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|3
|3
|7 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|3
|0
|0
|16 - 4
|9
|2.
|Дармштадт
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Хольштайн Киль
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Ганновер 96
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|9.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|10.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|11.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|12.
|Айнтрахт Бр
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Ян
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|14.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Нюрнберг
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|6.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|1
|1
|6 - 10
|4
|8.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|Магдебург
|3
|1
|1
|1
|7 - 9
|4
|10.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Арминия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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