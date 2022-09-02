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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Айнтрахт Бр
4:2
Конец матча
Нюрнберг
0'
0:1
10' Гол
Кастроп Йенс
1:1
13' Гол
Кауфманн Фабио
1:2
29' Гол
Дуа Квадво
36' Желтая карточка
Донкор Антон
2:2
44' Гол
Уджа Энтони
56' Желтая карточка
Темпельман Лино
3:2
59' Гол
Ферай Иммануэль
4:2
61' Гол
Кауфманн Фабио
69' Желтая карточка
Краусе Робин
80' Желтая карточка
Маркс Ян-Хендрик
90' Желтая карточка
Хеннинг Брайан
90'+5
16
Фейзич
Ясмин
30
Берендт
Бриан
4
Николау
Яннис
18
Бенкович
Филип
15
Де
Медина
Натан
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
26
Маркс
Ян-Хендрик
10
Ферай
Иммануэль
37
Кауфманн
Фабио
14
Уджа
Энтони
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
19
Хюбнер
Флориан
4
Лоуренс
Джеймс
13
Векессер
Эрик
5
Гайс
Йоханнес
6
Темпельман
Лино
17
Кастроп
Йенс
23
Дуа
Квадво
10
Дели
Матс
Мёллер
33
Дафернер
Кристоф
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Нюрнберг
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Нюрнберг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
0:0
Б2
3:2
Б2
2:0
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
6:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б
2:1
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферай Иммануэль 2 0.29
Кауфманн Фабио 2 0.29
Уджа Энтони 1 0.14
Краусе Робин 1 0.14
Донкор Антон 1 0.14
Николау Яннис 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 3 0.43
Дафернер Кристоф 2 0.29
Валентини Энрико 1 0.14
Винтцаймер Мануэль 1 0.14
Кастроп Йенс 1 0.14
Гайс Йоханнес 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Думан Тайлан 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеннинг Брайан 2 0
Philipp Strompf 2 0
Ферай Иммануэль 2 0
Николау Яннис 1 0
Краусе Робин 1 0
Кауфманн Фабио 1 0
Киевски Нико 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 3 0
Векессер Эрик 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Хюбнер Флориан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Гиамера Ян 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Кастроп Йенс 1 0
Фофана Садик 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
6
46%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
6
38%
1
8%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1
Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Саарбрюккен 0:2
Нюрнберг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0
Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 7 4 2 1 12 - 5 14
2. Падерборн 6 4 1 1 20 - 8 13
3. Дармштадт 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Гамбург 6 4 0 2 8 - 3 12
5. Фортуна 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Кайзерслаутерн 6 3 2 1 13 - 10 11
7. Хольштайн Киль 6 3 2 1 12 - 12 11
8. Карлсруэ 6 3 1 2 14 - 11 10
9. Ганновер 96 6 3 1 2 12 - 9 10
10. Ганза 6 3 0 3 5 - 8 9
11. Санкт-Паули 6 2 2 2 11 - 10 8
12. Нюрнберг 7 2 1 4 8 - 13 7
13. Ян 6 2 1 3 5 - 11 7
14. Зандхаузен 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Арминия 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Магдебург 6 1 1 4 9 - 17 4
17. Айнтрахт Бр 7 1 1 5 7 - 17 4
18. Гройтер Фюрт 6 0 3 3 7 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Дармштадт 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Хольштайн Киль 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
7. Ганновер 96 3 2 1 0 5 - 3 7
8. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
9. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
10. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
11. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
12. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
14. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Нюрнберг 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
6. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Хольштайн Киль 3 1 1 1 6 - 10 4
8. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
9. Магдебург 3 1 1 1 7 - 9 4
10. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Уджа Энтони бьет в цель!
    • Желтая карточка
      36'
      Донкор Антон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Дуа Квадво бьет в цель!
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Кауфманн Фабио бьет в цель!
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Кастроп Йенс бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Айнтрахт Бр 4:2 Нюрнберг онлайн

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