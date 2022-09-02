Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

45' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

45' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Окампо Брайан из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Аларкон Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Оскар Родригес пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

42' Виктор Чуст выиграл воздушное противоборство у Аспас Яго

41' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Виктор Чуст ослабляет давление, выбив мяч.

40' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Сельта

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Кадис

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Удар от ворот произведет Сельта

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Лосано Энтони совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

26' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Эрнандес Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Иван Алехо задерживает мяч рукой

21' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Сельта

19' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Оскар Родригес из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Удар от ворот произведет Сельта

15' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Сельта

13' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

13' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Виктор Чуст выиграл воздушное противоборство у Аспас Яго

13' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Назначен штрафной. Пострадал Галан Хави , его свалил Иван Алехо.

10' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Тапия Ренато выиграл воздушное противоборство у Иван Алехо.

9' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

9' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Окампо Брайан из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кадис начинает с центра поля