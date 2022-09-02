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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 14510
Сельта
3:0
Конец матча
Кадис
0'
27' Желтая карточка
Лосано Энтони
1:0
56' Гол
Аспас Яго
2:0
62' Гол
Оскар Родригес
3:0
75' Гол
Аспас Яго
78' Желтая карточка
Ларсен Йорген
90' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
90'+4

Ход матча

27'
 
Лосано Энтони
46'
Вейга Габриэль
Тапия Ренато
 
46'
Ларсен Йорген
Перес Карлес
 
56'
Аспас Яго
(Вейга Габриэль)
1:0
62'
Оскар Родригес
(Ларсен Йорген)
2:0
63'
 
Лукас Перес
Лосано Энтони
63'
 
Собрино Рубен
Алехо Иван
63'
 
Бонгонда Тео
Сан Эметерио Феде
67'
Солари Аугусто
Оскар Родригес
 
74'
 
Хименес Альваро
Бланко Антонио
74'
 
Алекс Фернандес
Окампо Брайан
75'
Аспас Яго
(Серви Франко)
3:0
78'
Ларсен Йорген
 
83'
Мингеса Оскар
Мальо Уго
 
83'
Де ла Торре Лука
Пейнадо Франсиско
 
90'
 
Сальдуа Хосеба

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 23
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 121
Сельта 94.2% (114)
X 3.3% (4)
Кадис 2.5% (3)
0
выиграет Сельта
думается так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Марчесин
Агустин
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
8
Пейнадо
Франсиско
5
Оскар
Родригес
7
Перес
Карлес
10
Аспас
Яго
1
Ледесма
Херемиас
2
Сальдуа
Хосеба
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
11
Алехо
Иван
24
Сан
Эметерио
Феде
12
Аларкон
Томас
36
Бланко
Антонио
14
Окампо
Брайан
9
Лосано
Энтони
Сельта
4-1-3-2
Кадис
4-5-1

История личных встреч

Сельта
Кадис

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
КК
2:0
КК
0:3
С
2:1
С
3:1
С
5:2
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 5 (1) 1.25
Оскар Родригес 1 0.25
Пасьенса Гонсало 1 0.25
Солари Аугусто 0 0
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Галан Хави 0 0
Ларсен Йорген 0 0
Вейга Габриэль 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальо Уго 2 0
Тапия Ренато 2 0
Аспас Яго 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0
Ларсен Йорген 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 3 0
Аларкон Томас 1 1
Лосано Энтони 2 0
Сальдуа Хосеба 2 0
Эспино Альфонсо 1 0
Хименес Фали 1 0
Лукас Перес 1 0
Чуст Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1
Кадис
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0
Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Бетис Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Барселона Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Атлетико М Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8. Осасуна Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
10. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Альмерия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Валенсия Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
14. Жирона Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
15. Севилья Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Эльче Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Эспаньол Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Хетафе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
20. Кадис Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Эспаньол Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетик Б Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
  • 92'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    91'
    Сальдуа Хосеба совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Сальдуа Хосеба из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Серви Франко
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Сельта: 58%, Кадис: 42%.
  • 90'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 90'
    Матч возобновлен
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Сельта 94.2% (114)
    X 3.3% (4)
    Кадис 2.5% (3)
    0
    выиграет Сельта
    думается так
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    Прогнозы на матч Сельта 3:0 Кадис

    Исход игры
    Сельта
    94.2% (114)
    Ничья
    3.3% (4)
    Кадис
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.63% (38)
    Меньше
    66.37% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    33.63% (38)
    Нет
    66.37% (75)
    Популярный счёт
    1:0 Сельта
    33.1% (40)
    2:0 Сельта
    26.4% (32)
    2:1 Сельта
    25.6% (31)
    3:1 Сельта
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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