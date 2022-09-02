Стадион: Балаидос Зрители: 14510
0'
27' Желтая карточкаЛосано Энтони
1:0
56' ГолАспас Яго
2:0
62' ГолОскар Родригес
3:0
75' ГолАспас Яго
78' Желтая карточкаЛарсен Йорген
90' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
90'+4
Ход матча
27'
56'
1:0
62'
2:0
75'
3:0
78'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 23
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
32
Чуст
Виктор
11
Алехо
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
-
32 Лопес ФранВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
-
15 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сельта
Кадис
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|5 (1)
|1.25
|Оскар Родригес
|1
|0.25
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.25
|Солари Аугусто
|0
|0
|Серви Франко
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Ларсен Йорген
|0
|0
|Вейга Габриэль
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальо Уго
|2
|0
|Тапия Ренато
|2
|0
|Аспас Яго
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Ларсен Йорген
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Лосано Энтони
|2
|0
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|Эспино Альфонсо
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1
Кадис
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кадис - Атлетик Б 0:4 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0
Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1 Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Бетис
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Осасуна
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|10.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|14.
|Жирона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|15.
|Севилья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Прогнозы на матч Сельта 3:0 Кадис
Исход игры
Сельта
94.2% (114)
Ничья
3.3% (4)
Кадис
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.63% (38)
Меньше
66.37% (75)
Обе команды забьют
Да
33.63% (38)
Нет
66.37% (75)
Популярный счёт
1:0 Сельта
33.1% (40)
2:0 Сельта
26.4% (32)
2:1 Сельта
25.6% (31)
3:1 Сельта
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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