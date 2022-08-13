Стадион: Arena Francisc Neuman
1:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
6'
Владение мячом
93
Якоб
Флорин
31
Исак
Дамьян
16
Филип
Иоан
44
Denis
Ispas
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Исак ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Штяу РаулПолузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Филип ИоанЗащитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Matei Moraru
-
-
Главный тренер: Erik Lincar
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
УТА Арад
Университатя
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|1
|0.33
|Филип Иоан
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Добреску Михай
|1
|1
|Батха Идриз
|2
|0
|Бенга Александру
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Каскини Баутиста
|1
|0
|Эрико
|1
|0
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илие Флорин
|0
|1
|Кипчу Александру
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Бричаг Марьюс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0
УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 УТА Арад - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 2:0
Университатя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1
Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1 Германнштадт - Университатя 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 Униря Слобозия - Университатя 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|2.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|УТА Арад
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|7.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Сепси
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Ботошани
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Университатя
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|УТА Арад
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Миовени
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Университатя
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 3
|7
|2.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Петролул Плоешти
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|УТА Арад
|1:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Университатя
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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