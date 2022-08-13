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Румыния: Суперлига


Стадион:
УТА Арад
1:0
Первый тайм: 18'
Университатя

Ход матча

6'
Постолаки Вирджилиу
1:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
УТА Арад
Ничья
Университатя
2.59
3.00
3.35
Все Коэффициенты
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
6
Киндриш
Андрей
4
Бенга
Александру
22
Ходжалари
Эрион
31
Исак
Дамьян
5
Каскини
Баутиста
8
Матей
Флорентин
11
Жобелло
Уэсли
17
Постолаки
Вирджилиу
7
Отеле
Филип
12
Бранеску
Лорентиу
24
Ромеро
Роберто
16
Филип
Иоан
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
20
Пурече
Флориан
52
Пирес
Ромарио
10
Хайта
Флориан
13
Catalin
Hlistei
9
Бэлан
Адриан
27
Кипчу
Александру
УТА Арад
Университатя

История личных встреч

УТА Арад
Университатя

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛI
1:1
ЛI
3:0
ЛI
0:4

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 1 0.33
Филип Иоан 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Добреску Михай 1 1
Батха Идриз 2 0
Бенга Александру 1 0
Матей Флорентин 1 0
Каскини Баутиста 1 0
Эрико 1 0
Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илие Флорин 0 1
Кипчу Александру 1 0
Пициан Андрей 1 0
Бричаг Марьюс 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0
УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 УТА Арад - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 2:0
Университатя
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1
Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1 Германнштадт - Университатя 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 Униря Слобозия - Университатя 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 2 1 1 4 - 4 7
2. ЧФР Клуж 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
6. УТА Арад 1:0 3 1 1 1 1 - 3 4
7. Волунтари 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Арджеш 3 1 0 2 4 - 5 3
9. Вииторул Констанца 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Сепси 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ботошани 2 0 2 0 2 - 2 2
12. ФКСБ 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Миовени 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Университатя 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
3. УТА Арад 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Университатя Крайова 2 1 0 1 1 - 3 3
6. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
8. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Миовени 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Университатя 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 3 7
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
6. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
10. УТА Арад 1:0 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Арджеш 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Волунтари 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Университатя 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
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    Лучшие коэффициенты
    УТА Арад
    Ничья
    Университатя
    2.59
    3.00
    3.35
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