Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Пурече Флориан получил желтую карточку от судьи

51' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды УТА Арад отменен из-за положения "вне игры".

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

46' Хорошую попытку сделал Ходжалари Эрион . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Бричаг Марьюс получил желтую карточку от судьи

44' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Ромеро Роберто не смог попасть в створ ударом издали

43' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Пурече Флориан из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Ходжалари Эрион получил желтую карточку от судьи

38' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Университатя будет все-таки засчитан.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Г О О О О Л - Бэлан Адриан забивает с правой ноги!

36' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Кипчу Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Постолаки Вирджилиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Университатя

31' Удар от ворот произведет Университатя

31' Матей Флорентин не смог попасть в створ ударом издали

31' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Университатя

25' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Вукчевич Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Кипчу Александру пробил со штрафного прямо в стенку

19' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Пурече Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Университатя

15' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Игрок из команды Университатя вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Университатя

11' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Г О О О О Л - Постолаки Вирджилиу забивает ударом с правой ноги!

6' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Игрок из команды УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Матей Флорентин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Университатя начинает с центра поля

1' Сегодня отличная погода для футбола.