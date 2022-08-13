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Румыния: Суперлига


Стадион:
Петролул Плоешти
1:0
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
21' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
1:0
23' Гол
Грозав Георге-Теодор
52' Желтая карточка
Кяйт Маттиас
56' Желтая карточка
Marius Cioiu
71' Желтая карточка
Ионицэ Александру II
75' Желтая карточка
Якоб Паул
90'+4
31
Вылчану
Октавиан
3
Bart
Meijers
30
Тамаш
Габриэль
2
Marian
Huja
26
Пашов
Георгий
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
5
Valentin
Ticu
24
Marius
Cioiu
22
Ивановски
Мирко
7
Грозав
Георге-Теодор
31
Молдован
Хорациу
13
Мораис
Жуниор
II
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
3
Штефан
Флорин
14
Кяйт
Маттиас
4
Црепуля
Любян
7
Antonio
Sefer
8
Чобану
Андрей
96
Папо
Джейсон
45
Дуганджич
Марко
Петролул Плоешти
Рапид Бухарест

История личных встреч

Петролул Плоешти
Рапид Бухарест

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

11.8%
76.5%
11.7%
2 победы 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

ЛI
2:0
ЛIГЛ
0:0
ЛI
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ДА
1:1
ДА
3:2
ДА
0:1
ДА
0:0
ДА
3:0
ДА
0:1
ДА
3:1
ВД
2:2
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 2 0.67
Тамаш Габриэль 1 0.33
Ивановски Мирко 0 0
Marian Huja 0 0
Valentin Ticu 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antonio Sefer 2 0.67
Ионицэ Александру II 1 0.33
Костаче Ионуц 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolae Constantin 1 1
Valentin Ticu 2 0
Ивановски Мирко 1 0
Bart Meijers 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Marius Cioiu 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 1 1
Кяйт Маттиас 2 0
Сэпунару Кристиан 1 0
Ионицэ Александру II 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1
Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Униря Констанца - Петролул Плоешти 2:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0
Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 2 1 1 4 - 4 7
2. Петролул Плоешти 3 2 1 0 3 - 1 7
3. ЧФР Клуж 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Рапид Бухарест 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
6. УТА Арад 3 1 1 1 2 - 4 4
7. Волунтари 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Арджеш 3 1 0 2 4 - 5 3
9. Вииторул Констанца 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Сепси 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ботошани 2 0 2 0 2 - 2 2
12. ФКСБ 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Миовени 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Университатя 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
4. УТА Арад 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Университатя Крайова 2 1 0 1 1 - 3 3
7. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Миовени 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 3 7
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рапид Бухарест 2 1 0 1 1 - 1 3
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
6. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
10. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Арджеш 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Волунтари 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Университатя 2 0 0 2 2 - 5 0
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