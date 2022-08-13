Стадион: Илие Оана
1:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
1:0
23' ГолГрозав Георге-Теодор
52' Желтая карточкаКяйт Маттиас
56' Желтая карточкаMarius Cioiu
71' Желтая карточкаИоницэ Александру II
75' Желтая карточкаЯкоб Паул
90'+4
Ход матча
23'
52'
56'
75'
Владение мячом
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
24
Marius
Cioiu
14
Кяйт
Маттиас
96
Папо
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Marius CioiuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
98 Mario Bratu
-
Главный тренер: Nicolae Constantin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
Рапид Бухарест
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
11.8%
76.5%
11.7%
2 победы 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0.67
|Тамаш Габриэль
|1
|0.33
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Marian Huja
|0
|0
|Valentin Ticu
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Antonio Sefer
|2
|0.67
|Ионицэ Александру II
|1
|0.33
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Valentin Ticu
|2
|0
|Ивановски Мирко
|1
|0
|Bart Meijers
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|1
|1
|Кяйт Маттиас
|2
|0
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|Ионицэ Александру II
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1
Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Униря Констанца - Петролул Плоешти 2:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0
Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|2.
|Петролул Плоешти
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|УТА Арад
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|7.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Сепси
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Ботошани
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Университатя
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Миовени
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 3
|7
|2.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Петролул Плоешти
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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