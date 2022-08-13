Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Джейсон Папо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Джейсон Папо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда Петролул Плоешти имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

48' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Оооо... вот это был удар! Джейсон Папо должен был забить с этой позиции.

47' Джейсон Папо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Florin Stefan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Florin Stefan не смог попасть в створ ударом издали

44' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Ивановски Мирко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Пашов Георгий создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

42' Antonio Sefer навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Bart Meijers выиграл воздушное противоборство у Джейсон Папо.

36' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

35' Valentin Ticu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Florin Stefan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Джейсон Папо не смог попасть в створ ударом издали

34' Дуганджич Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Дуганджич Марко нанес удар головой, но Octavian Valceanu спокойно отбил мяч.

32' Тамаш Габриэль наказан за толчок Джейсон Папо

31' Valentin Ticu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Чобану Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Джейсон Папо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Horatiu Moldovan ошибается в защите.

23' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

23' Джейсон Папо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Bart Meijers не смог попасть в створ ударом издали

21' Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи

21' Florin Stefan успешно блокирует удар.

20' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Marius Cioiu не смог попасть в створ ударом издали

14' Мораис Жуниор II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Horatiu Moldovan ослабляет давление, выбив мяч.

13' Valentin Ticu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

10' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Судья начинает матч

9' Матч прерван

3' Матч приостановлен из-за петард на поле

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру