Стадион: Мунисипаль Дробета-Турну Северин
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
37'
1:0
40'
Владение мячом
27
Мартич
Иван
34
Раул
Силва
19
Кольич
Элвир
25
Балаур
Ионуц
24
Vlad
Pop
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Русу ДенисВратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 РивалдиньоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Антал ЛивиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
История личных встреч
Университатя Крайова
Миовени
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrea Compagno
|4 (2)
|0.8
|Иван Андрей
|2 (1)
|0.4
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.2
|Марке Франсуа
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|2
|0.67
|Балаур Ионуц
|1
|0.33
|Антал Ливиу
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Александру
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Асамоа Самуэль
|1
|0
|Jeremy Huyghebaert
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Andrea Compagno
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
|Andre Duarte
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ionut Burnea
|2
|0
|Балаур Ионуц
|1
|0
|Szilard Veres
|1
|0
|Скарлатаче Адриан
|1
|0
|Vlad Pop
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0
ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4
Миовени
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0
Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|2.
|Петролул Плоешти
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|УТА Арад
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|7.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Сепси
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Ботошани
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Миовени
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Университатя
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|2.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Миовени
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 3
|7
|2.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Петролул Плоешти
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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