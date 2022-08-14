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Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

42' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Баярам Штефан пробил со штрафного прямо в стенку

40' Vlad Pop совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Г О О О О Л - Иван Андрей левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

37' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Скречу Владимир нанес удар головой, но Iustin Popescu спокойно отбил мяч.

35' Матч возобновлен

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Stefan Blanaru выиграл воздушное противоборство у Кэпэцынэ Михай

31' Удар от ворот произведет Миовени

29' Хорошую попытку сделал Stefan Blanaru. Удар в створ, но вратарь начеку

29' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Раул Силва выиграл воздушное противоборство у Stefan Blanaru.

26' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Иван Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

18' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Балаур Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Скарлатаче Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом

9' Удар от ворот произведет Миовени

8' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Скарлатаче Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

4' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Баярам Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Иван Андрей пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu держит все под контролем

1' Скарлатаче Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Миовени начинает с центра поля