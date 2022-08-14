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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Университатя Крайова
1:0
Конец матча
Миовени
0'
1:0
37' Гол
Иван Андрей
40' Желтая карточка
Vlad Pop
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Ривалдиньо
1:0
90' Не забитый пенальти
Антал Ливиу
90' Желтая карточка
Крецу Александру
90'+8
1
Лазар
Давид
27
Мартич
Иван
34
Раул
Силва
6
Скречу
Владимир
18
Влэдою
Штефан
23
Кэпэцынэ
Михай
8
Матею
Александру
11
Банку
Никусор
10
Баярам
Штефан
19
Кольич
Элвир
9
Иван
Андрей
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
23
Панаит
Андрей
24
Vlad
Pop
6
Ionut
Burnea
16
Ionut
Radescu
89
Stefan
Blanaru
10
Valentin
Cosereanu
Университатя Крайова
Миовени

История личных встреч

Университатя Крайова
Миовени

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ЛIГЛ
4:2
ЛIГЛ
0:0
ЛI
1:2
ДА
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 4 (2) 0.8
Иван Андрей 2 (1) 0.4
Ханка Серджу 1 (1) 0.2
Марке Франсуа 0 0
Раул Силва 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 2 0.67
Балаур Ионуц 1 0.33
Антал Ливиу 0 0
Vlad Pop 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Александру 3 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Баярам Штефан 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Папп Пол 1 0
Асамоа Самуэль 1 0
Jeremy Huyghebaert 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Лазар Давид 1 0
Аким Влад 1 0
Ханка Серджу 1 0
Кольич Элвир 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Сидибе Секу 1 0
Andrea Compagno 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Григоре Рикардо 1 0
William Baeten 1 0
Andre Duarte 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ionut Burnea 2 0
Vlad Pop 2 0
Балаур Ионуц 1 0
Szilard Veres 1 0
Скарлатаче Адриан 1 0
Dorinel Oancea 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0
ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4
Миовени
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0
Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 5 3 1 1 5 - 4 10
2. Петролул Плоешти 3 2 1 0 3 - 1 7
3. ЧФР Клуж 0:1 3 2 0 1 6 - 3 6
4. Рапид Бухарест 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Ботошани 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
7. УТА Арад 3 1 1 1 2 - 4 4
8. Волунтари 2 1 0 1 4 - 2 3
9. Арджеш 3 1 0 2 4 - 5 3
10. Вииторул Констанца 2 0 2 0 1 - 1 2
11. ФКСБ 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Сепси 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Миовени 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Университатя 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 0 1 2 - 3 6
2. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
5. УТА Арад 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
7. ЧФР Клуж 0:1 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Миовени 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
11. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ботошани 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 3 7
2. Ботошани 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ЧФР Клуж 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Рапид Бухарест 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
8. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
10. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Арджеш 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Университатя 2 0 0 2 2 - 5 0
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