Стадион: Константин Рэдулеску
0'
3' Желтая карточкаVictor Dican
11' Желтая карточкаМуссис Франко
0:1
31' ГолКамара Секу
41' Желтая карточкаБурка Андрей
45' Желтая карточкаСилла Якуба
90'+5
Ход матча
3'
11'
31'
0:1
41'
45'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
28
Хобан
Овидиу
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
21
Боли
Кевин
77
Andrei
Dragu
25
Силла
Якуба
11
Роман
Михай
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Матиас ИуриЗащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Буш СержиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Rares Balan
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
77 Andrei DraguЗащитник
- Полузащитник
-
25 Силла ЯкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Роман МихайПолузащитник
-
20 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
-
16 Elad Shahaf
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
История личных встреч
ЧФР Клуж
Ботошани
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
25 матчей
56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.67
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.33
|Хобан Овидиу
|1
|0.33
|Мухар Карло
|1
|0.33
|Йебоа Эммануэль
|1
|0.33
|Бордеяну Михай
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Секу
|1
|0.33
|Роман Михай V
|1
|0.33
|Флореску Эдуард
|1 (1)
|0.33
|Муссис Франко
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Йебоа Эммануэль
|0
|1
|Дан Петреску
|0
|1
|Камора Мауру
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Якуба
|2
|0
|Роман Михай
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Майлат Себастьян
|1
|0
|Сно Саквилл
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
|Victor Dican
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2
Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2
Ботошани
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2
Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|2.
|Петролул Плоешти
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|ФКСБ
|3:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|УТА Арад
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Сепси
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Киндия Тырговиште
|2:3
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Миовени
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Университатя
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|2.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|ФКСБ
|3:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Миовени
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|2:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 3
|7
|2.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Петролул Плоешти
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|ФКСБ
|3:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Киндия Тырговиште
|2:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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