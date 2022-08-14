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Румыния: Суперлига


Стадион:
ЧФР Клуж
0:1
Конец матча
Ботошани
0'
3' Желтая карточка
Victor Dican
11' Желтая карточка
Муссис Франко
0:1
31' Гол
Камара Секу
41' Желтая карточка
Бурка Андрей
45' Желтая карточка
Силла Якуба
90'+5
90
Сава
Рэзван
47
Браун
Кристофер
3
Бурка
Андрей
33
Колингер
Денис
2
Бручич
Карло
28
Хобан
Овидиу
73
Мухар
Карло
37
Бордеяну
Михай
10
Дяк
Чиприан
9
Малеле
Сефас
8
Роджер
VII
1
Пап
Эдуард
2
Сно
Саквилл
6
Victor
Dican
21
Боли
Кевин
77
Andrei
Dragu
22
Муссис
Франко
25
Силла
Якуба
26
Майлат
Себастьян
10
Тирковеану
Андрей
11
Роман
Михай
20
Роман
Михай
V
ЧФР Клуж
Ботошани

История личных встреч

ЧФР Клуж
Ботошани

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

25 матчей

56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
6:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
КР
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 2 0.67
Дяк Чиприан 1 (1) 0.33
Хобан Овидиу 1 0.33
Мухар Карло 1 0.33
Йебоа Эммануэль 1 0.33
Бордеяну Михай 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Секу 1 0.33
Роман Михай V 1 0.33
Флореску Эдуард 1 (1) 0.33
Муссис Франко 0 0
Тирковеану Андрей 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебелюх Габриэл 0 1
Йебоа Эммануэль 0 1
Дан Петреску 0 1
Камора Мауру 1 0
Браун Кристофер 1 0
Бурка Андрей 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Якуба 2 0
Роман Михай 1 0
Муссис Франко 1 0
Майлат Себастьян 1 0
Сно Саквилл 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Andrei Dragu 1 0
Victor Dican 1 0
Mihai Teja 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2
Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Хайдук 2:0 ЧФР Клуж - Партизан 1:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2
Ботошани
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2
Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 5 3 1 1 5 - 4 10
2. Петролул Плоешти 3 2 1 0 3 - 1 7
3. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
4. Рапид Бухарест 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
6. ФКСБ 3:2 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
8. УТА Арад 3 1 1 1 2 - 4 4
9. Волунтари 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Арджеш 3 1 0 2 4 - 5 3
11. Вииторул Констанца 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Сепси 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Киндия Тырговиште 2:3 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Миовени 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Университатя 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 0 1 2 - 3 6
2. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
3. ФКСБ 3:2 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
6. УТА Арад 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Миовени 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 2:3 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 3 7
2. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Рапид Бухарест 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
8. ФКСБ 3:2 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Киндия Тырговиште 2:3 2 0 1 1 2 - 3 1
10. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Арджеш 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Волунтари 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Университатя 2 0 0 2 2 - 5 0
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Ботошани
    • 91'
      Буш Сержиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Паун-Александру Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Andrei Dragu из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 51%, Ботошани: 49%.
    • 89'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ЧФР Клуж 0:1 Ботошани онлайн

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