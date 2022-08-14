Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Elad Shahaf нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

50' Команда Ботошани имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

49' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Сно Саквилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Ботошани

46' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Силла Якуба получил желтую карточку от судьи

45' Хобан Овидиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Силла Якуба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Боли Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Рэзван Сава взял и забрал мяч на выходе

42' Рэзван Сава из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Бурка Андрей получил желтую карточку от судьи

40' Удар от ворот произведет Ботошани

39' Удар от ворот произведет Ботошани

39' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Малеле Сефас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Ботошани

37' Хобан Овидиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Майлат Себастьян пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

33' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Г О О О О Л - Камара Секу забивает с левой ноги!

31' Тирковеану Андрей из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Сно Саквилл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Игрок команды Ботошани в офсайде

25' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Роман Михай V получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Роман Михай V на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

21' Пап Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Хорошую попытку сделал Малеле Сефас . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Мухар Карло пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

19' Хорошую попытку сделал Бордеяну Михай . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Браун Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Муссис Франко получил желтую карточку от судьи

10' Удар от ворот произведет Ботошани

10' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Ботошани

4' Дяк Чиприан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

3' Victor Dican получил желтую карточку от судьи

2' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.