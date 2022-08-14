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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
ФКСБ
3:2
Второй тайм: 71'
Киндия Тырговиште
0'
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Негуц Кристиан
7' Красная карточка
Негуц Кристиан
0:1
22' Гол
Попадюк Дору
0:2
28' Гол
Попа Даньел
1:2
48' Гол
Кордя Андрей
2:2
55' Гол
Кордя Андрей
3:2
59' Гол
Тамм Йоонас
66' Желтая карточка
Попадюк Дору
32
Тарновану
Стефан
22
Раду
Бобок
29
Буэнна
Рашид
16
Тамм
Йоонас
28
Пантя
Александру
20
Дулка
Марко
24
Раца
Вадим
98
Кордя
Андрей
11
Микулеску
Давид
7
Коман
Флоринел
90
Bogdan
Rusu
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Daniel
Celea
25
Болдор
Деян
80
Думитрашку
Денис
4
Пассалья
Хуан
Пабло
5
Воробьев
Модест
10
Негуц
Кристиан
59
Попадюк
Дору
77
Шербан
Андрей
19
Попа
Даньел
ФКСБ
Киндия Тырговиште

История личных встреч

ФКСБ
Киндия Тырговиште

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тамм Йоонас 2 0.67
Кордя Андрей 2 0.67
Микулеску Давид 1 0.33
Попеску Октавиан 0 0
Олару Дариус 0 0
Эджума Малком 0 0
Пантя Александру 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 1 0.33
Попадюк Дору 1 0.33

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 2 0
Радунович Ристо 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Негуц Кристиан 1 1
Пассалья Хуан Пабло 1 0
Попадюк Дору 1 0
Воробьев Модест 1 0
Дулка Марко 1 0
Купер Годберг 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2
Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 5 3 1 1 5 - 4 10
2. Петролул Плоешти 3 2 1 0 3 - 1 7
3. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
4. Рапид Бухарест 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
6. ФКСБ 3:2 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
8. УТА Арад 3 1 1 1 2 - 4 4
9. Волунтари 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Арджеш 3 1 0 2 4 - 5 3
11. Вииторул Констанца 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Сепси 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Киндия Тырговиште 2:3 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Миовени 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Университатя 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 0 1 2 - 3 6
2. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
3. ФКСБ 3:2 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
6. УТА Арад 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Миовени 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 2:3 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 3 7
2. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Рапид Бухарест 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
8. ФКСБ 3:2 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Киндия Тырговиште 2:3 2 0 1 1 2 - 3 1
10. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Арджеш 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Волунтари 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Университатя 2 0 0 2 2 - 5 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 61'
      Матч возобновлен
    • 61'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 59'
      Пантя Александру сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      59'
      ГОООООЛ - Тамм Йоонас ФКСБ забивает ударом головой
    • 59'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 59'
      Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 59'
      Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      59'
      Кордя Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 58'
      Daniel Celea успешно блокирует удар.
    • 58'
      Микулеску Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      Хорошую попытку сделал Octavian Popescu. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Фол, нарушение
      57'
      Судья сигнализирует, что Попадюк Дору из команды Киндия Тырговиште поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
    • 57'
      ФКСБ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 56'
      Контроль мяча: ФКСБ: 73%, Киндия Тырговиште: 27%.
    • 55'
      Эджума Малком сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Кордя Андрей забивает с левой ноги!
    • 55'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 54'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 54'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 54'
      Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 52'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Кэпушэ Тибериу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 52'
      Denis Dumitrascu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Контроль мяча: ФКСБ: 72%, Киндия Тырговиште: 28%.
    • 51'
      Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Daniel Celea успешно блокирует удар.
    • 50'
      Кордя Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Буэнна Рашид из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Киндия Тырговиште пытается что-то создать.
    • 48'
      Octavian Popescu сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О О Л - Кордя Андрей из команды ФКСБ легко посылает мяч в пустые ворота левой! Кордя Андрей легко с этим справился!
    • 48'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Эджума Малком сделал ключевой пас для гола!
    • 48'
      Игрок из команды ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 46'
      Тактическая замена. Раца Вадим уходит с поля и его заменяет Эджума Малком
    • 46'
      Тактическая замена. Bogdan Rusu уходит с поля и его заменяет Octavian Popescu
    • 46'
      Тактическая замена. Дулка Марко уходит с поля и его заменяет Олару Дариус
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ФКСБ
    Ничья
    Киндия Тырговиште
    1.72
    4.70
    7.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ФКСБ 3:2 Киндия Тырговиште онлайн

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    Киндия Тырговиште
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