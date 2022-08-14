Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
3:2
Конец матча
0'
6' Undefined phrase: football_event_Негуц Кристиан
7' Красная карточкаНегуц Кристиан
0:1
22' ГолПопадюк Дору
0:2
28' ГолПопа Даньел
1:2
48' ГолКордя Андрей
2:2
55' ГолКордя Андрей
3:2
59' ГолТамм Йоонас
66' Желтая карточкаПопадюк Дору
78' Желтая карточкаЭджума Малком
85' Желтая карточкаМихаю Андреас
90' Желтая карточкаВоробьев Модест
90'+5
Ход матча
22'
0:1
28'
0:2
48'
1:2
55'
2:2
59'
3:2
66'
78'
85'
90'
Владение мячом
22
Раду
Бобок
29
Буэнна
Рашид
16
Тамм
Йоонас
20
Дулка
Марко
24
Раца
Вадим
98
Кордя
Андрей
90
Bogdan
Rusu
25
Болдор
Деян
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Раду БобокЗащитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
-
24 Раца ВадимПолузащитник
-
98 Кордя АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
78 Costel Avram
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ФКСБ
Киндия Тырговиште
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тамм Йоонас
|2
|0.67
|Кордя Андрей
|2
|0.67
|Микулеску Давид
|1
|0.33
|Попеску Октавиан
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
|Эджума Малком
|0
|0
|Пантя Александру
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|1
|0.33
|Попадюк Дору
|1
|0.33
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|2
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Негуц Кристиан
|1
|1
|Воробьев Модест
|2
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Михаю Андреас
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2
Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|2.
|Петролул Плоешти
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|УТА Арад
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Сепси
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Миовени
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Университатя
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|2.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|ФКСБ
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Миовени
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 3
|7
|2.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Петролул Плоешти
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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