Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Octavian Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Octavian Popescu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Хорошую попытку сделал Octavian Popescu. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Adrian Ionita

Octavian Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Andreas Mihaiu. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Раду Бобок из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Это был отличный перфоманс от команды Киндия Тырговиште , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Denis Dumitrascu успешно блокирует удар.

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Попа Даньел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Тамм Йоонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Пассалья Хуан Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Bogdan Rusu пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

36' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Оооо... вот это был удар! Микулеску Давид должен был забить с этой позиции.

35' Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Хорошую попытку сделал Пантя Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Раца Вадим не смог попасть в створ ударом издали

30' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Г О О О О Л - Попа Даньел забивает ударом с правой ноги!

28' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Дулка Марко не смог попасть в створ ударом издали

26' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Близко! Дулка Марко нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

25' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Г О О О О Л - Попадюк Дору забивает с левой ноги!

22' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Удар от ворот произведет ФКСБ

21' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

18' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

15' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

14' Андрей Шербан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Кордя Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

9' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' УДАЛЕНИЕ! - Cristian Negut увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

7' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште - была желтая, а стала красная.

7' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

6' Коман Флоринел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' The card for Cristian Negut from Киндия Тырговиште was disallowed via VAR intervention.

6' Судья свистит. Cristian Negut атаковал сзади соперника. Это Коман Флоринел заработал своей команде штрафной

5' Микулеску Давид наказан за толчок Cristian Negut

5' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Кордя Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

3' Удар от ворот произведет ФКСБ

3' Daniel Celea решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

1' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' ФКСБ начинает с центра поля