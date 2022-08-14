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Румыния: Суперлига


Стадион:
ФКСБ
3:2
Конец матча
Киндия Тырговиште
0'
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Негуц Кристиан
7' Красная карточка
Негуц Кристиан
0:1
22' Гол
Попадюк Дору
0:2
28' Гол
Попа Даньел
1:2
48' Гол
Кордя Андрей
2:2
55' Гол
Кордя Андрей
3:2
59' Гол
Тамм Йоонас
66' Желтая карточка
Попадюк Дору
78' Желтая карточка
Эджума Малком
85' Желтая карточка
Михаю Андреас
90' Желтая карточка
Воробьев Модест
90'+5
32
Тарновану
Стефан
22
Раду
Бобок
29
Буэнна
Рашид
16
Тамм
Йоонас
28
Пантя
Александру
20
Дулка
Марко
24
Раца
Вадим
98
Кордя
Андрей
11
Микулеску
Давид
7
Коман
Флоринел
90
Bogdan
Rusu
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Daniel
Celea
25
Болдор
Деян
80
Думитрашку
Денис
4
Пассалья
Хуан
Пабло
5
Воробьев
Модест
10
Негуц
Кристиан
59
Попадюк
Дору
77
Шербан
Андрей
19
Попа
Даньел
ФКСБ
Киндия Тырговиште

История личных встреч

ФКСБ
Киндия Тырговиште

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тамм Йоонас 2 0.67
Кордя Андрей 2 0.67
Микулеску Давид 1 0.33
Попеску Октавиан 0 0
Олару Дариус 0 0
Эджума Малком 0 0
Пантя Александру 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 1 0.33
Попадюк Дору 1 0.33

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 2 0
Радунович Ристо 1 0
Эджума Малком 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Негуц Кристиан 1 1
Воробьев Модест 2 0
Пассалья Хуан Пабло 1 0
Попадюк Дору 1 0
Дулка Марко 1 0
Михаю Андреас 1 0
Купер Годберг 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2
Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 5 3 1 1 5 - 4 10
2. Петролул Плоешти 3 2 1 0 3 - 1 7
3. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
4. Рапид Бухарест 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
6. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
8. УТА Арад 3 1 1 1 2 - 4 4
9. Волунтари 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Арджеш 3 1 0 2 4 - 5 3
11. Вииторул Констанца 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Сепси 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Миовени 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Университатя 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 0 1 2 - 3 6
2. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
3. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
6. УТА Арад 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Миовени 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 3 7
2. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Рапид Бухарест 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
8. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
10. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Арджеш 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Волунтари 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Университатя 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 95'
    После классного второго тайма ФКСБ совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: ФКСБ: 72%, Киндия Тырговиште: 28%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 95'
    Попадюк Дору оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Киндия Тырговиште начинает контратаку
  • 95'
    Удар от ворот произведет Киндия Тырговиште
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Кордя Андрей пробил со штрафного прямо в стенку
    • 92'
      Кордя Андрей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      91'
      Воробьев Модест наказан за толчок Эджума Малком
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 90'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 88'
      Эджума Малком нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      88'
      Кордя Андрей из команды ФКСБ подал угловой слева.
    • 88'
      Octavian Popescu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ФКСБ 3:2 Киндия Тырговиште онлайн

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