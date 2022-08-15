Стадион: Центральный (Овидиу)
0:0
Конец матча
0'
49' Желтая карточкаПиту Алекси
60' Желтая карточкаИлиев Пламен
64' Желтая карточкаАлибек Денис
78' Желтая карточкаПопеску Кэлин
90' Желтая карточкаАльхассан Баба
90' Желтая карточкаБалута Тудор
90'+9
Ход матча
49'
60'
64'
78'
90'
90'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
10
Морар
Влад
80
Питу
Алекси
23
Илиев
Пламен
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Морар ВладНападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сырбу ДанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесПолузащитник
- Нападающий
-
27 Andrei Borza
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
16 Saeed Issah
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Вииторул Констанца
Германнштадт
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морар Влад
|1 (1)
|0.33
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альхассан Баба
|2
|0.67
|Паращив Даниэль
|1
|0.33
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Бутян Михай
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торже Андрей-Габриэль
|2
|0
|Попеску Михай
|2
|0
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Алибек Денис
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Кики Давид
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Питу Алекси
|1
|0
|Балута Тудор
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0
Германнштадт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0
Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Конкордия Кьяжна 2:1 Германнштадт - Униря Слобозия 2:0 АСУ Политехнича - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|2.
|Петролул Плоешти
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Волунтари
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|УТА Арад
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Сепси
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|11.
|Арджеш
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Миовени
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Университатя
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|2.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Волунтари
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|ФКСБ
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Миовени
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|2
|1
|0
|4 - 3
|7
|2.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Петролул Плоешти
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Сепси
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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