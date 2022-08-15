Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Petrisor Petrescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Petrisor Petrescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Вииторул Констанца имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Calin Popescu из команды Германнштадт в офсайде

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

44' Балауре Сильвиу бьет со штрафного в створ, но Mihai Aioani держит все под контролем

42' Удар от ворот произведет Германнштадт

41' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Хора Иоан наказан за толчок Mihai Aioani

41' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Торже Андрей-Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Sota Mino оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Ох, нехорошо это выглядит. Альхассан Баба получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Матч возобновлен

35' Альхассан Баба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Попеску Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Торже Андрей-Габриэль пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

34' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Игра в одни ворота сейчас. Вииторул Констанца доминирует и владеет мячом

30' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

27' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Матч возобновлен

24' Рэуцэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Германнштадт

21' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

18' Питу Алекси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

16' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Морар Влад нанес удар головой, но Пламен Илиев спокойно отбил мяч.

13' Торже Андрей-Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Удар от ворот произведет Германнштадт

10' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Германнштадт

9' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

8' Касап Карло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Питу Алекси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

2' Удар от ворот произведет Германнштадт

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.