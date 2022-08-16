Второй тайм стартовал в нашем поединке! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Джанини вместо Куасси на поле в составе "Трабзонспора" в перерыве появился. Первая ротация в нашем противостоянии.

Элмалы получил сейчас удар по ногам. Главный арбитр зафиксировал фол. Было нарушение правил в этой ситуации, что и говорить.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЕРАГЕР! 2:0! И второй мяч забивает "Копенгаген". Подача с правого края, от углового флага. Скидка на дальнюю штангу, и Лерагер без помех переправляет сферу под перекладину!

Ну, и как теперь быть гостям? Что делать? И без того ничего не получалось у гостей, а теперь они и вовсе второй гол в свою рамку пропустили. Ситуация стала патовой.

Джанини сместился с левого края в центр, после чего мощно пробил по воротам. Снаряд полетел чуть выше цели. Было очень и очень опасно.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди "Копенгаген".

10 минут остается играть оппонентам в первом тайме футбольного поединка. Пока весьма солидно играет команда хозяев. Турки хоть и имеют опасные моменты, но не действуют так настойчиво.

Лерагер получает карточку желтого цвета за фол против соперника. Это первый и пока единственный "горчичник" в нашем противостоянии.

Куасси получил мяч на правом краю, после чего попытался сместиться в центр и пробить по рамке противника. Сфера намного выше цели полетела.

Снова мяч забрали хозяева под свой контроль. Удастся ли им забить и второй мяч до перерыва? Не похоже, ведь турки тоже ушли в оборону.

Робко действовал Трезеге. Корнелиус выполнил на него перевод, а партнер затянул с ударом и до выстрела дело так и не довел. Потеря.

Куасси снова пытался после смещения на левый край нанести удар по воротам. Снаряд полетел значительно выше мишени. Не самый лучший исход.

Куасси получил карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга. Лерагеру досталось от него. Сравнивается счет по предупреждениям у нас.

Последние минуты первого тайма практически без борьбы проходят. Честно говоря, ни один из коллективов меня по-настоящему не впечатлил.

33' Да, только чудо спасло от пропущенного мяча турецкий коллектив. Если бы он сейчас получил второй мяч, то если не все, то очень многое бы в этой дуэли было бы решено.

32' МОМЕНТИЩЕ! Харальдссон! Классный момент был у хозяев. Последовал сейчас прострел в штрафную "Трабзона" с левого края. Дальнюю штангу замыкал игрок хозяев, но не попал в пустой угол!

31' Еще и еще нам показывают гол Классона. Все очень здорово сделал шведский футболист, который сумел в нужное время оказаться в нужном месте.

29' В итоге навес в центр штрафной последовал. Вавро растолкал и своих, и чужих, выбив сферу далеко от опасной зоны. В сторону от рамки.

28' Штрафной удар зарабатывает сейчас турецкий клуб. Опасное стандартное положение исполнит "Трабзонспор". Может получиться опасно.

27' Корнелиус получил мяч, попытался его отдать партнеру, но явно нарушил правила в борьбе. По итогу голкипер снова дал свисток, определив фол.

25' Как-то увязла игра в центре поля после того, как "Копенгаген" вышел вперед. Стали меньше соперники уделять времени атакующим действиям.

24' Медики на газоне появились. Оказывается помощь 18-му номеру "Трабзона". Нет, все-таки на поле он возвращается. Встречу футболист продолжит.

23' Элмалы сейчас получил удар по ноге. Не может он пока продолжить встречу. Далеко не факт, что он останется играть в матче. Скорее всего, его поменяют.