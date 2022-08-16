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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Копенгаген
2:0
Второй тайм: 54'
Трабзонспор
0'
1:0
9' Гол
Классон Виктор
35' Желтая карточка
Лерагер Лукас
44' Желтая карточка
Куасси Жан
2:0
48' Гол
Лерагер Лукас

Ход матча

9'
Классон Виктор
(Фальк Расмус)
1:0
35'
Лерагер Лукас
 
44'
 
Куасси Жан
46'
 
Джанини Жорже
Куасси Жан
48'
Лерагер Лукас
(Вавро Денис)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 152
Копенгаген 61.8% (94)
X 24.3% (37)
Трабзонспор 13.8% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Трабзонспор
2.25
5.23
3.65
Все Коэффициенты
Новости
51
Райан
Мэтт
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
34
Кристансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
16
Биэл
Пеп
7
Классон
Виктор
1
Чакыр
Угурджан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
24
Денсвил
Стефано
13
Уго
Витор
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Сиопис
Манолис
77
Куасси
Жан
10
Эмюр
Абдулкадир
11
Бакасетас
Тасос
27
Трезеге
14
Корнелиус
Андреас
Копенгаген
4-3-3
Трабзонспор
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 1 1
Фальк Расмус 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерагер Лукас 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куасси Жан 1 0

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3
Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4
Трабзонспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Эмполи - Трабзонспор 1:0
Трабзонспор - Торино 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 МТК - Трабзонспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Алтай 2:1 Кайсериспор - Трабзонспор 4:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:2 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Кайсериспор 1:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Гёзтепе 4:2 Фенербахче - Трабзонспор 1:1
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    52'
    Джанини сместился с левого края в центр, после чего мощно пробил по воротам. Снаряд полетел чуть выше цели. Было очень и очень опасно.
  • 51'
    Ну, и как теперь быть гостям? Что делать? И без того ничего не получалось у гостей, а теперь они и вовсе второй гол в свою рамку пропустили. Ситуация стала патовой.
  • Описание гола
    50'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЕРАГЕР! 2:0!
    И второй мяч забивает "Копенгаген". Подача с правого края, от углового флага. Скидка на дальнюю штангу, и Лерагер без помех переправляет сферу под перекладину!
  • 48'
    Элмалы получил сейчас удар по ногам. Главный арбитр зафиксировал фол. Было нарушение правил в этой ситуации, что и говорить.
  • Замена
    47'
    Джанини вместо Куасси на поле в составе "Трабзонспора" в перерыве появился. Первая ротация в нашем противостоянии.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем поединке! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Свисток
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди "Копенгаген".
  • 44'
    Последние минуты первого тайма практически без борьбы проходят. Честно говоря, ни один из коллективов меня по-настоящему не впечатлил.
  • Желтая карточка
    43'
    Куасси получил карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга. Лерагеру досталось от него. Сравнивается счет по предупреждениям у нас.
  • 41'
    Куасси снова пытался после смещения на левый край нанести удар по воротам. Снаряд полетел значительно выше мишени. Не самый лучший исход.
  • 40'
    Робко действовал Трезеге. Корнелиус выполнил на него перевод, а партнер затянул с ударом и до выстрела дело так и не довел. Потеря.
  • 39'
    Снова мяч забрали хозяева под свой контроль. Удастся ли им забить и второй мяч до перерыва? Не похоже, ведь турки тоже ушли в оборону.
  • 37'
    Куасси получил мяч на правом краю, после чего попытался сместиться в центр и пробить по рамке противника. Сфера намного выше цели полетела.
  • Желтая карточка
    36'
    Лерагер получает карточку желтого цвета за фол против соперника. Это первый и пока единственный "горчичник" в нашем противостоянии.
  • 35'
    10 минут остается играть оппонентам в первом тайме футбольного поединка. Пока весьма солидно играет команда хозяев. Турки хоть и имеют опасные моменты, но не действуют так настойчиво.
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    • 33'
      Да, только чудо спасло от пропущенного мяча турецкий коллектив. Если бы он сейчас получил второй мяч, то если не все, то очень многое бы в этой дуэли было бы решено.
    • Опасный момент
      32'
      МОМЕНТИЩЕ! Харальдссон! Классный момент был у хозяев. Последовал сейчас прострел в штрафную "Трабзона" с левого края. Дальнюю штангу замыкал игрок хозяев, но не попал в пустой угол!
    • 31'
      Еще и еще нам показывают гол Классона. Все очень здорово сделал шведский футболист, который сумел в нужное время оказаться в нужном месте.
    • 29'
      В итоге навес в центр штрафной последовал. Вавро растолкал и своих, и чужих, выбив сферу далеко от опасной зоны. В сторону от рамки.
    • Фол, нарушение
      28'
      Штрафной удар зарабатывает сейчас турецкий клуб. Опасное стандартное положение исполнит "Трабзонспор". Может получиться опасно.
    • Фол, нарушение
      27'
      Корнелиус получил мяч, попытался его отдать партнеру, но явно нарушил правила в борьбе. По итогу голкипер снова дал свисток, определив фол.
    • 25'
      Как-то увязла игра в центре поля после того, как "Копенгаген" вышел вперед. Стали меньше соперники уделять времени атакующим действиям.
    • 24'
      Медики на газоне появились. Оказывается помощь 18-му номеру "Трабзона". Нет, все-таки на поле он возвращается. Встречу футболист продолжит.
    • Травма, повреждение
      23'
      Элмалы сейчас получил удар по ноге. Не может он пока продолжить встречу. Далеко не факт, что он останется играть в матче. Скорее всего, его поменяют.
    • Фол, нарушение
      21'
      В центре поля совершили перехват хозяева, но только ценой фола против одного из соперников. Свисток арбитра прозвучал незамедлительно.
    • 20'
      Полный стадион сегодня в Дании. Фанаты "Копенгагена" активно гонят свою команду вперед, надеясь, что хозяевам удастся забить второй мяч.
    • 18'
      Немного остепенились хозяева. Сейчас они играют вторым номером. "Копенгаген" отдал снаряд своему сопернику на временно (или нет) владение.
    • Фол, нарушение
      17'
      Показывали "копы", что симулировал Куасси, падая на газон. К слову, судья разобрался. Не стал он определять в этой ситуации фол.
    • 15'
      Штрафной удар на левом фланге заработали турки. Подача в центр штрафной следует сейчас, но Райан снова играет на выходе, спокойно снимая верх.
    • 14'
      Дальний удар по воротам соперника нанесли сейчас игроки "Трабзонспора", но сфера полетела существенно выше цели. Получилось чуть неточно.
    • 13'
      Классон снес соперника на левом фланге. Зацепил он по ноге оппонента. Желтой карточки не увидел перед собой Виктор, хотя вполне мог быть наказан.
    • 11'
      Более 10 минут уже провели соперники на футбольном поле. Продолжает владеть инициативой на поле сейчас датский клуб. Как будто и вовсе не отдавал он сферу сопернику.
    • 10'
      Райан после подачи с правого края сыграл на выходе. Спокойно в броске фиксирует голкипер сферу в своих перчатках. Получается просто и очень надежно.
    • Фол, нарушение
      9'
      Классон теперь фолит в районе центрального круга. Предъявляет претензии один из футболистов "Трабзонспора" сейчас ему. Без травмы обошелся турок.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! КЛАССОН! 
      Открывает счет Виктор! Получает он сферу после прострела Фалька мяч в центре, и в подкате переправляет сферу в сетку! Красивый мяч забивает датская команда.
    • Угловой
      6'
      Первый в матче угловой подали футболисты турецкого коллектива. Навес последовал в центр штрафной, но до снаряда никто не добрался.
    • 5'
      Кто-то может удивиться победе "Трабзонспор" в чемпионате Турции в прошлом сезоне, но реалии таковы, что турки были действительно хорошо и заслуженно выиграли трофей.
    • 4'
      Датчане на правах хозяева удерживают сферу под своим контролем. Турки пытаются наладить контроль над снарядом, но пока не получается вернуть себе снаряд.
    • 2'
      Перекатывают соперники снаряд в районе центрального круга. Попеременно они отдают сферу друг другу. Нет какого-либо постоянства.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи командам! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Копенгаген 2:0 Трабзонспор

    Исход игры
    Копенгаген
    61.8% (94)
    Ничья
    24.3% (37)
    Трабзонспор
    13.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.76% (69)
    Меньше
    45.24% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    79.37% (100)
    Нет
    20.63% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Копенгаген
    32.2% (49)
    1:1 Ничья
    20.4% (31)
    1:0 Копенгаген
    11.2% (17)
    1:2 Трабзонспор
    7.2% (11)
    2:0 Копенгаген
    4.6% (7)
    3:1 Копенгаген
    3.3% (5)
    1:3 Трабзонспор
    1.3% (2)
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