Стадион: Паркен
2:0
Второй тайм: 54'
0'
1:0
9' ГолКлассон Виктор
35' Желтая карточкаЛерагер Лукас
44' Желтая карточкаКуасси Жан
2:0
48' ГолЛерагер Лукас
Ход матча
9'
1:0
35'
44'
48'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
51
Райан
Мэтт
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
16
Биэл
Пеп
13
Уго
Витор
77
Куасси
Жан
27
Трезеге
- Основной состав
-
51 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
-
16 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Куасси ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Барди ЭнисПолузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
67 Шен КеремПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|1
|1
|Фальк Расмус
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерагер Лукас
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куасси Жан
|1
|0
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3
Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4
Трабзонспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Эмполи - Трабзонспор 1:0
Трабзонспор - Торино 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 МТК - Трабзонспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Алтай 2:1 Кайсериспор - Трабзонспор 4:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:2 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Кайсериспор 1:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Гёзтепе 4:2 Фенербахче - Трабзонспор 1:1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Копенгаген 2:0 Трабзонспор
Исход игры
Копенгаген
61.8% (94)
Ничья
24.3% (37)
Трабзонспор
13.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
54.76% (69)
Меньше
45.24% (57)
Обе команды забьют
Да
79.37% (100)
Нет
20.63% (26)
Популярный счёт
2:1 Копенгаген
32.2% (49)
1:1 Ничья
20.4% (31)
1:0 Копенгаген
11.2% (17)
1:2 Трабзонспор
7.2% (11)
2:0 Копенгаген
4.6% (7)
3:1 Копенгаген
3.3% (5)
1:3 Трабзонспор
1.3% (2)
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