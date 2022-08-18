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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Гент
0:2
Конец матча
Омония
0'
0:1
19' Гол
Харалампус Харалампос
59' Желтая карточка
Харалампус Харалампос
62' Желтая карточка
Милетич Неманья
68' Желтая карточка
Какулис Андроникос
0:2
76' Гол
Баркер Брэндон
78' Желтая карточка
Торунарига Джордан
84' Желтая карточка
Фабиано Фрейтас
90'+6

Ход матча

19'
0:1
Харалампус Харалампос
(Лекьякс Ян)
59'
 
Харалампус Харалампос
62'
 
Милетич Неманья
68'
 
Какулис Андроникос
76'
0:2
Баркер Брэндон
(Какулис Андроникос)
78'
Торунарига Джордан
 
84'
 
Фабиано Фрейтас

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 116
Гент 99.1% (115)
X 0.9% (1)
Омония 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
25
Фортуна
Нуриу
24
Кумс
Свен
7
Хон
Хён-Сок
14
Кастро-Монтес
Алессио
17
Юльсагер
Эндрю
10
Хёуге
Йенс
11
Кейперс
Уго
40
Фабиано
Фрейтас
3
Мэтьюз
Адам
73
Милетич
Неманья
6
Юсте
Эктор
30
Панайоту
Николас
7
Бруно
V
19
Баширу
Фуад
42
Дискеруд
Миккел
76
Харалампус
Харалампос
17
Лекьякс
Ян
80
Какулис
Андроникос
Гент
4-2-3-1
Омония
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркер Брэндон 1 1
Харалампус Харалампос 1 1
Лекьякс Ян 0 0
Какулис Андроникос 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милетич Неманья 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Харалампус Харалампос 1 0

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2
Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0
Омония
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0
Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0 Омония - Этникос Ахна 1:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Омония - ПАЕЕК 4:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Харалампус Харалампос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Гент 99.1% (115)
X 0.9% (1)
Омония 0% (0)
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Где смотреть матч Гент 0:2 Омония онлайн

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Прогнозы на матч Гент 0:2 Омония

Исход игры
Гент
99.1% (115)
Ничья
0.9% (1)
Омония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
23.42% (26)
Нет
76.58% (85)
Популярный счёт
2:0 Гент
47.4% (55)
1:0 Гент
14.7% (17)
2:1 Гент
12.1% (14)
3:0 Гент
11.2% (13)
3:1 Гент
8.6% (10)
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