Стадион: Геламко
0'
0:1
19' ГолХаралампус Харалампос
59' Желтая карточкаХаралампус Харалампос
62' Желтая карточкаМилетич Неманья
68' Желтая карточкаКакулис Андроникос
0:2
76' ГолБаркер Брэндон
78' Желтая карточкаТорунарига Джордан
84' Желтая карточкаФабиано Фрейтас
90'+6
Ход матча
19'
62'
76'
84'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
10
Хёуге
Йенс
11
Кейперс
Уго
7
Бруно
V
19
Баширу
Фуад
17
Лекьякс
Ян
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Борре РенеВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лекьякс ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Безус РоманНападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркер Брэндон
|1
|1
|Харалампус Харалампос
|1
|1
|Лекьякс Ян
|0
|0
|Какулис Андроникос
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милетич Неманья
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2
Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0
Омония
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0
Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0 Омония - Этникос Ахна 1:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Омония - ПАЕЕК 4:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1
Прогнозы на матч Гент 0:2 Омония
Исход игры
Гент
99.1% (115)
Ничья
0.9% (1)
Омония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
23.42% (26)
Нет
76.58% (85)
Популярный счёт
2:0 Гент
47.4% (55)
1:0 Гент
14.7% (17)
2:1 Гент
12.1% (14)
3:0 Гент
11.2% (13)
3:1 Гент
8.6% (10)
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