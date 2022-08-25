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Лига Европы

2022-2023

Стадион:
Омония
2:0
Конец матча
Гент
0'
1:0
18' Гол
Какулис Андроникос
2:0
36' Гол
Харалампус Харалампос
79' Желтая карточка
Торунарига Джордан
86' Желтая карточка
Захариу Панайотис
90' Желтая карточка
Марре Сулейман
90' Желтая карточка
Мэтьюз Адам
90'+5

Ход матча

18'
Какулис Андроникос
(Бруно V)
1:0
36'
Харалампус Харалампос
(Какулис Андроникос)
2:0
63'
 
Лемайич Дарко
Депуатр Лоран
64'
 
Юльсагер Эндрю
Вадис Оджиджа-Офоэ
67'
Безус Роман
Харалампус Харалампос
 
67'
Баркер Брэндон
Бруно V
 
73'
 
Марре Сулейман
Хон Хён-Сок
73'
 
Хёуге Йенс
Кумс Свен
79'
 
Торунарига Джордан
79'
Захариу Панайотис
Какулис Андроникос
 
79'
Папулис Фотис
Дискеруд Миккел
 
84'
 
Ханше-Ольсен Андреас
Окуму Джозеф
86'
Захариу Панайотис
 
90'
 
Марре Сулейман
90'
Мэтьюз Адам
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 114
Омония 19.3% (22)
X 19.3% (22)
Гент 61.4% (70)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
40
Фабиано
Фрейтас
3
Мэтьюз
Адам
6
Юсте
Эктор
73
Милетич
Неманья
30
Панайоту
Николас
7
Бруно
V
42
Дискеруд
Миккел
76
Харалампус
Харалампос
19
Баширу
Фуад
17
Лекьякс
Ян
80
Какулис
Андроникос
33
Руф
Дави
18
Самуаз
Матисс
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
24
Кумс
Свен
7
Хон
Хён-Сок
11
Кейперс
Уго
14
Кастро-Монтес
Алессио
29
Депуатр
Лоран
Омония
4-5-1
Гент
4-2-3-1

История личных встреч

Омония
Гент

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харалампус Харалампос 2 1
Какулис Андроникос 1 0.5
Баркер Брэндон 1 0.5
Лекьякс Ян 0 0
Бруно V 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтьюз Адам 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Милетич Неманья 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Харалампус Харалампос 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 2 0
Марре Сулейман 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0
Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0 Омония - Этникос Ахна 1:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Омония - ПАЕЕК 4:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1
Гент
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1
Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Харалампус Харалампос бьет в цель!
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Какулис Андроникос бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Омония 19.3% (22)
    X 19.3% (22)
    Гент 61.4% (70)
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    Прогнозы на матч Омония 2:0 Гент

    Исход игры
    Омония
    19.3% (22)
    Ничья
    19.3% (22)
    Гент
    61.4% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.3% (69)
    Меньше
    36.7% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    78.9% (86)
    Нет
    21.1% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Гент
    42.1% (48)
    1:1 Ничья
    15.8% (18)
    2:1 Омония
    11.4% (13)
    0:2 Гент
    7% (8)
    0:1 Гент
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    2:0 Омония
    3.5% (4)
    1:0 Омония
    3.5% (4)
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