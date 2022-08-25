Стадион: Джи Эс Пи
0'
1:0
18' ГолКакулис Андроникос
2:0
36' ГолХаралампус Харалампос
79' Желтая карточкаТорунарига Джордан
86' Желтая карточкаЗахариу Панайотис
90' Желтая карточкаМарре Сулейман
90' Желтая карточкаМэтьюз Адам
90'+5
Ход матча
18'
1:0
36'
73'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 6
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
7
Бруно
V
19
Баширу
Фуад
17
Лекьякс
Ян
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
17 Лекьякс ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Безус РоманНападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Борре РенеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
10 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Омония
Гент
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харалампус Харалампос
|2
|1
|Какулис Андроникос
|1
|0.5
|Баркер Брэндон
|1
|0.5
|Лекьякс Ян
|0
|0
|Бруно V
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|2
|0
|Марре Сулейман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0
Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0 Омония - Этникос Ахна 1:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Омония - ПАЕЕК 4:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1
Гент
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1
Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2
Прогнозы на матч Омония 2:0 Гент
Исход игры
Омония
19.3% (22)
Ничья
19.3% (22)
Гент
61.4% (70)
Тотал 2.5
Больше
63.3% (69)
Меньше
36.7% (40)
Обе команды забьют
Да
78.9% (86)
Нет
21.1% (23)
Популярный счёт
1:2 Гент
42.1% (48)
1:1 Ничья
15.8% (18)
2:1 Омония
11.4% (13)
0:2 Гент
7% (8)
0:1 Гент
5.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (4)
2:0 Омония
3.5% (4)
1:0 Омония
3.5% (4)
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