Стадион: Паркен Зрители: 24896
1:0
Конец матча
0'
1:0
41' ГолКлассон Виктор
48' Желтая карточкаДарами Мохаммед
48' Желтая карточкаTobias Sahlquist
84' Желтая карточкаДикс Кевин
90' Желтая карточкаКорнелиус Андреас
90' Желтая карточкаТордарсон Стефан-Тейтюр
90'+4
Ход матча
41'
48'
48'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
51
Райан
Мэтт
10
Зека
Карлос
- Основной состав
-
51 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Силькеборг
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
27 матчей
55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.75
|Классон Виктор
|6
|0.75
|Фальк Расмус
|1
|0.13
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.13
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.13
|Вавро Денис
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Кристансен Виктор
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|4
|0.5
|Tonni Adamsen
|3
|0.38
|Валлис Николай
|2
|0.25
|Anders Klynge
|1
|0.13
|Sebastian Joergensen
|1
|0.13
|Tobias Sahlquist
|1
|0.13
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Oliver Sonne
|0
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|Lukas Engel
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Кристансен Виктор
|2
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Йелерт Элиас
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anders Klynge
|3
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|2
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Mads Kaalund III
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
20%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1
Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1
Силькеборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0
Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|2.
|Раннерс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Орхус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|4.
|Силькеборг
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|5.
|Виборг
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|6.
|Копенгаген
|8
|4
|0
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Хорсенс
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|Митьюлланд
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|9.
|Оденсе
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|10.
|Брондбю
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|11.
|Ольборг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Нордшелланн
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Хорсенс
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Силькеборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Брондбю
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Оденсе
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|Люнгбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 8
|2
|12.
|Митьюлланд
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|4
|2
|2
|0
|13 - 7
|8
|2.
|Силькеборг
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|3.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|5.
|Орхус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|9.
|Виборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|10.
|Ольборг
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|11.
|Брондбю
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|12.
|Люнгбю
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
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