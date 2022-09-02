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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 24896
Копенгаген
1:0
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
41' Гол
Классон Виктор
48' Желтая карточка
Дарами Мохаммед
48' Желтая карточка
Tobias Sahlquist
84' Желтая карточка
Дикс Кевин
90' Желтая карточка
Корнелиус Андреас
90' Желтая карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр
90'+4

Ход матча

41'
Классон Виктор
(Кристансен Виктор)
1:0
46'
Бойлесен Николай
Хочолава Давид
 
46'
Лерагер Лукас
Харальдссон Хакон-Арнар
 
48'
Дарами Мохаммед
 
48'
 
Tobias Sahlquist
57'
 
Куск Каспер
Mads Kaalund III
71'
Мукайру Пол
Дарами Мохаммед
 
80'
Фальк Расмус
Йоханнессон Исак-Бергманн
 
81'
 
Тенгстедт Сёрен
Sebastian Joergensen
81'
 
Маттссон Пелле
Бринк Марк
81'
 
Tonni Adamsen
Хелениус Никлас
84'
Дикс Кевин
 
90'
Корнелиус Андреас
 
90'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

51
Райан
Мэтт
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
34
Кристансен
Виктор
7
Классон
Виктор
10
Зека
Карлос
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
14
Корнелиус
Андреас
1
Ларсен
Николай
5
Oliver
Sonne
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Anders
Klynge
27
Sebastian
Joergensen
11
Хелениус
Никлас
17
Mads
Kaalund
III
Копенгаген
4-2-3-1
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Силькеборг

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

27 матчей

55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
3:1
СД
0:0
СД
0:0
ТМС
1:3
СД
1:1
СД
4:2
СД
1:3
СД
4:0
СД
1:3
СД
2:0
СД
0:4
СД
1:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
3:1
СД
5:0
СД
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
2:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 6 (2) 0.75
Классон Виктор 6 0.75
Фальк Расмус 1 0.13
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.13
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.13
Вавро Денис 0 0
Дикс Кевин 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Кристансен Виктор 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 4 0.5
Tonni Adamsen 3 0.38
Валлис Николай 2 0.25
Anders Klynge 1 0.13
Sebastian Joergensen 1 0.13
Tobias Sahlquist 1 0.13
Карстенсен Расмус 0 0
Oliver Sonne 0 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Lukas Engel 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Вавро Денис 2 0
Кристансен Виктор 2 0
Зека Карлос 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Дикс Кевин 1 0
Хочолава Давид 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Стаменич Марко 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Йелерт Элиас 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anders Klynge 3 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Tobias Sahlquist 2 0
Феликс Йоэль 2 0
Mads Kaalund III 1 0
Валлис Николай 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
20%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1
Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1
Силькеборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0
Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Раннерс 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
4. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 9 13
5. Виборг 7 4 0 3 11 - 9 12
6. Копенгаген 8 4 0 4 15 - 13 12
7. Хорсенс 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Митьюлланд 7 2 3 2 15 - 13 9
9. Оденсе 7 2 1 4 7 - 14 7
10. Брондбю 7 2 0 5 6 - 13 6
11. Ольборг 7 1 2 4 5 - 10 5
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Хорсенс 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
8. Брондбю 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Оденсе 4 1 0 3 3 - 9 3
11. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
12. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 2 2 0 13 - 7 8
2. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
3. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 8 6
5. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
6. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 3 0 0 3 1 - 5 0
10. Ольборг 3 0 0 3 2 - 6 0
11. Брондбю 3 0 0 3 2 - 8 0
12. Люнгбю 4 0 0 4 2 - 6 0
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