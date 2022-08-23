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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Оренбург
 
Позже
Химки
Прогнозы 72
Оренбург 52.8% (38)
X 36.1% (26)
Химки 11.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Химки
3.55
3.66
3.60
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Оренбург
Химки

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:2
ТМК
0:0
ПД
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 4 0.57
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.29
Аюпов Тимур 1 0.14
Башич Иван 1 0.14
Гурциев Батраз 0 0
Марин Джимми 0 0
Эктов Александр 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 3 0.43
Руденко Александр Александрович 2 0.29
Мирзов Резиуан 2 0.29
Ломовицкий Александр 1 0.14
Боженов Кирилл 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансилья Брайан 2 1
Сиваков Михаил 3 0
Павловец Александр 2 0
Эктов Александр 2 0
Хотулёв Данила 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Малых Андрей 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Вера Лукас 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Cesar Florentin 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 3 0
Мирзов Резиуан 2 0
Волков Захар 2 0
Чёрный Артур 2 0
Гбане Роман Мори 2 0
Идову Брайн 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Камышев Илья 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Долгов Александр 1 0
Садыгов Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
4
31%
1
14%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
4
50%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
22%
2
14%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
3
17%
5
36%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0
Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2
Химки
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3
Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Спартак Москва Заявка 7 5 1 1 18 - 5 16
3. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 16 - 7 14
4. Краснодар Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5. Сочи Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
6. Ростов Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
7. Динамо Москва Заявка 7 3 4 0 13 - 6 13
8. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 12 - 13 9
10. Ахмат Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
11. Химки Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
12. Оренбург Заявка 7 2 0 5 9 - 17 6
13. Пари НН Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
14. Факел Заявка 7 0 4 3 9 - 16 4
15. Урал Заявка 7 0 1 6 1 - 15 1
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 1 6 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
9. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Пари НН Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Зенит Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
6. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
8. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
10. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
11. Химки Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12. ЦСКА Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 11 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 72
    Оренбург 52.8% (38)
    X 36.1% (26)
    Химки 11.1% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Химки
    3.55
    3.66
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Оренбург - Химки

    Исход игры
    Оренбург
    52.8% (38)
    Ничья
    36.1% (26)
    Химки
    11.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (28)
    Меньше
    55.56% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    74.6% (47)
    Нет
    25.4% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.4% (19)
    2:1 Оренбург
    25% (18)
    1:0 Оренбург
    16.7% (12)
    1:2 Химки
    6.9% (5)
    3:2 Оренбург
    2.8% (2)
    2:2 Ничья
    2.8% (2)
    0:0 Ничья
    2.8% (2)
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    Оренбург
    Химки
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