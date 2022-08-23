Стадион: Газовик
История личных встреч
Оренбург
Химки
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сычевой Владимир
|4
|0.57
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2 (1)
|0.29
|Аюпов Тимур
|1
|0.14
|Башич Иван
|1
|0.14
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Марин Джимми
|0
|0
|Эктов Александр
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|3
|0.43
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.29
|Мирзов Резиуан
|2
|0.29
|Ломовицкий Александр
|1
|0.14
|Боженов Кирилл
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансилья Брайан
|2
|1
|Сиваков Михаил
|3
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Эктов Александр
|2
|0
|Хотулёв Данила
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Аюпов Тимур
|1
|0
|Гойкович Ренато
|1
|0
|Вера Лукас
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Cesar Florentin
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Волков Захар
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Гбане Роман Мори
|2
|0
|Идову Брайн
|1
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
4
31%
1
14%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
4
50%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
22%
2
14%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
3
17%
5
36%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0
Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2
Химки
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3
Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 7
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|6.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|11.
|Химки
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|12.
|Оренбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|13.
|Пари НН
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|14.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 16
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|1 - 15
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|9.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|13.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|4.
|Зенит
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Сочи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|8.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Оренбург - Химки
Исход игры
Оренбург
52.8% (38)
Ничья
36.1% (26)
Химки
11.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (28)
Меньше
55.56% (35)
Обе команды забьют
Да
74.6% (47)
Нет
25.4% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.4% (19)
2:1 Оренбург
25% (18)
1:0 Оренбург
16.7% (12)
1:2 Химки
6.9% (5)
3:2 Оренбург
2.8% (2)
2:2 Ничья
2.8% (2)
0:0 Ничья
2.8% (2)
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