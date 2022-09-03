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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Гройтер Фюрт
2:2
Конец матча
Санкт-Паули
0'
0:1
19' Гол
Хартель Марсель
27' Желтая карточка
Салиакас Манолис
41' Желтая карточка
Отто Давид
1:1
48' Гол
Хргота Бранимир
50' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
2:1
52' Гол в свои ворота
Ирвайн Джексон
60' Желтая карточка
Кристиансен Макс
63' Желтая карточка
Аменийдо Этьенн
2:1
73' Не забитый пенальти
Пакарада Леарт
2:2
85' Гол
Меткалф Коннор
90' Желтая карточка
Бухальфа Карло
90'+7

Ход матча

19'
0:1
Хартель Марсель
27'
 
Салиакас Манолис
41'
 
Отто Давид
46'
 
Цандер Лука-Милан
Салиакас Манолис
48'
Хргота Бранимир
1:1
50'
 
Ирвайн Джексон
52'
Ирвайн Джексон
2:1
60'
Кристиансен Макс
 
60'
 
Аменийдо Этьенн
Отто Давид
60'
 
Матанович Игорь
Дашнер Лукас
63'
 
Аменийдо Этьенн
73'
2:1
Пакарада Леарт
76'
Ахе Рагнар
Зиб Арминдо
 
79'
 
Меткалф Коннор
Смит Эрик
85'
2:2
Меткалф Коннор
87'
Пюлюлю Афимико
Абиама Диксон
 
89'
 
Бухальфа Карло
Эггештайн Йоханнес
90'
Oualid Mhamdi
Аста Симон
 
90'
 
Бухальфа Карло

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
1
Линде
Андреас
2
Аста
Симон
4
Михальски
Дамян
5
Хаддади
Уссама
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
13
Кристиансен
Макс
11
Абиама
Диксон
21
Тильман
Тимоти
30
Зиб
Арминдо
10
Хргота
Бранимир
22
Василь
Никола
2
Салиакас
Манолис
4
Немет
Давид
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
8
Смит
Эрик
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
13
Дашнер
Лукас
11
Эггештайн
Йоханнес
27
Отто
Давид
Гройтер Фюрт
4-2-3-1
Санкт-Паули
4-1-2-1-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Санкт-Паули

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

120%
40%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
1:3
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
3:0
Б2
4:0
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
0:2
Б2
3:2
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
2:4
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
1:4
Б2
2:2
Б2
0:3
Б2
5:2
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 3 (1) 0.43
Грин Джулиан 1 0.14
Ахе Рагнар 1 0.14
Тильман Тимоти 1 0.14
Пюлюлю Афимико 1 0.14
Рашль Тобиас 1 0.14
Аста Симон 0 0
Зиб Арминдо 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эггештайн Йоханнес 3 0.43
Хартель Марсель 2 0.29
Ирвайн Джексон 2 0.29
Пакарада Леарт 1 (1) 0.14
Дашнер Лукас 1 0.14
Аменийдо Этьенн 1 0.14
Медич Яков 1 0.14
Немет Давид 1 0.14
Меткалф Коннор 1 0.14
Салиакас Манолис 0 0
Цандер Лука-Милан 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризбек Себастьян 2 0
Ахе Рагнар 2 0
Аста Симон 2 0
Хргота Бранимир 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кристиансен Макс 1 0
Хаддади Уссама 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Фобассам Оливер 1 0
Oualid Mhamdi 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 4 0
Пакарада Леарт 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Отто Давид 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Матанович Игорь 2 0
Салиакас Манолис 1 0
Смит Эрик 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Медич Яков 1 0
Немет Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
38%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
6
43%
76-90

Пропущено

15
11
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
5
33%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1
Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1
Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 5 1 1 21 - 8 16
2. Хайденхайм 7 4 2 1 12 - 5 14
3. Дармштадт 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Гамбург 6 4 0 2 8 - 3 12
5. Хольштайн Киль 7 3 3 1 12 - 12 12
6. Фортуна 7 3 2 2 13 - 9 11
7. Кайзерслаутерн 6 3 2 1 13 - 10 11
8. Карлсруэ 6 3 1 2 14 - 11 10
9. Ганновер 96 6 3 1 2 12 - 9 10
10. Санкт-Паули 7 2 3 2 13 - 12 9
11. Ганза 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Ян 7 2 2 3 5 - 11 8
13. Нюрнберг 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Зандхаузен 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Арминия 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Гройтер Фюрт 7 0 4 3 9 - 14 4
17. Магдебург 7 1 1 5 9 - 18 4
18. Айнтрахт Бр 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 4 0 0 17 - 4 12
2. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Дармштадт 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
5. Хольштайн Киль 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
7. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
8. Ганновер 96 3 2 1 0 5 - 3 7
9. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
10. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
11. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
12. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
13. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
14. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Нюрнберг 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
5. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
7. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
11. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Отто Давид получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Салиакас Манолис получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Хартель Марсель бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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