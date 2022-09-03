Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер
2:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолХартель Марсель
27' Желтая карточкаСалиакас Манолис
41' Желтая карточкаОтто Давид
1:1
48' ГолХргота Бранимир
50' Желтая карточкаИрвайн Джексон
2:1
52' Гол в свои воротаИрвайн Джексон
60' Желтая карточкаКристиансен Макс
63' Желтая карточкаАменийдо Этьенн
2:1
73' Не забитый пенальтиПакарада Леарт
2:2
85' ГолМеткалф Коннор
90' Желтая карточкаБухальфа Карло
90'+7
Ход матча
19'
0:1
27'
41'
48'
1:1
50'
52'
2:1
60'
63'
73'
2:1
85'
2:2
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
30
Зиб
Арминдо
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
27
Отто
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
-
39 Ахе РагнарНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Санкт-Паули
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
120%
40%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|3 (1)
|0.43
|Грин Джулиан
|1
|0.14
|Ахе Рагнар
|1
|0.14
|Тильман Тимоти
|1
|0.14
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.14
|Рашль Тобиас
|1
|0.14
|Аста Симон
|0
|0
|Зиб Арминдо
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эггештайн Йоханнес
|3
|0.43
|Хартель Марсель
|2
|0.29
|Ирвайн Джексон
|2
|0.29
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.14
|Дашнер Лукас
|1
|0.14
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.14
|Медич Яков
|1
|0.14
|Немет Давид
|1
|0.14
|Меткалф Коннор
|1
|0.14
|Салиакас Манолис
|0
|0
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гризбек Себастьян
|2
|0
|Ахе Рагнар
|2
|0
|Аста Симон
|2
|0
|Хргота Бранимир
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кристиансен Макс
|1
|0
|Хаддади Уссама
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
|Oualid Mhamdi
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|4
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Отто Давид
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Матанович Игорь
|2
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Смит Эрик
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
38%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
6
43%
76-90
Пропущено
15
11
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
5
33%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1
Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1
Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|5
|1
|1
|21 - 8
|16
|2.
|Хайденхайм
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|3.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Гамбург
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|5.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|3
|1
|12 - 12
|12
|6.
|Фортуна
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|7.
|Кайзерслаутерн
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|8.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|9.
|Ганновер 96
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|10.
|Санкт-Паули
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|11.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Ян
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|13.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Зандхаузен
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Арминия
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Гройтер Фюрт
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|17.
|Магдебург
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|18.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|4
|0
|0
|17 - 4
|12
|2.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|Хольштайн Киль
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Ганновер 96
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|9.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|10.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|11.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|12.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|13.
|Айнтрахт Бр
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Нюрнберг
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 10
|5
|5.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|7.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Магдебург
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|11.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3