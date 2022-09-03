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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Ян
0:0
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
44' Желтая карточка
Калисканер Каан
50' Желтая карточка
Макридис Хараламбос
90'+3

Ход матча

32'
 
Вридт Квази
Пихлер Бенедикт
44'
Калисканер Каан
 
50'
Макридис Хараламбос
 
68'
Гимбер Бенедикт
Идризи Бленди
 
68'
Схипноски Никлас
Йылдырым Айгюн
 
71'
 
Порат Финн
Мюлинг Александер
82'
 
Корб Юлиан
Беккер Тимо
82'
 
Игнёвски Александр
Шульц Марвин
82'
 
Бартельс Фин
Скрибски Стивен
82'
Саллер Бенедикт
Альберс Андреас
 
82'
Овусу Принс-Осеи
Калисканер Каан
 
87'
Визингер Дарио
Меес Джошуа
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Стоянович
Деян
11
Фабер
Конрад
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
24
Кеннеди
Скотт
14
Идризи
Бленди
26
Макридис
Хараламбос
19
Альберс
Андреас
29
Меес
Джошуа
10
Калисканер
Каан
18
Йылдырым
Айгюн
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
19
Лоренц
Симон
24
Валь
Хауке
25
Шульц
Марвин
11
Резе
Фабиан
4
Эррас
Патрик
16
Зандер
Филипп
8
Мюлинг
Александер
7
Скрибски
Стивен
9
Пихлер
Бенедикт
Ян
4-1-3-2
Хольштайн Киль
3-4-1-2

История личных встреч

Ян
Хольштайн Киль

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

5.6%
61.1%
33.3%
1 победа 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
0:3
Б2
3:2
Б2
2:3
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б3
0:3
Б3
2:1
Б3
1:0
Б3
0:2
Б3
0:0
Б3
1:0
Б3
1:0
Б3
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 1 0.14
Меес Джошуа 1 0.14
Гимбер Бенедикт 1 0.14
Тальхаммер Максимилиан 1 0.14
Minos Gouras 1 0.14
Схипноски Никлас 0 0
Саллер Бенедикт 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 4 0.57
Резе Фабиан 2 0.29
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.29
Корб Юлиан 1 0.14
Беккер Тимо 1 0.14
Мюлинг Александер 1 (1) 0.14
Коменда Марко 1 0.14
Арп Янн-Фите 0 0
Зандер Филипп 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Саллер Бенедикт 2 0
Брайткройц Стив 2 0
Стоянович Деян 1 0
Гувара Леон 1 0
Эльведи Ян 1 0
Меес Джошуа 1 0
Йылдырым Айгюн 1 0
Макридис Хараламбос 1 0
Схипноски Никлас 1 0
Калисканер Каан 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арп Янн-Фите 3 0
Шульц Марвин 2 0
Порат Финн 2 0
Зандер Филипп 2 0
Беккер Тимо 2 0
Корб Юлиан 1 0
Эррас Патрик 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Мюлинг Александер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0
Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2
Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 5 1 1 21 - 8 16
2. Хайденхайм 7 4 2 1 12 - 5 14
3. Дармштадт 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Гамбург 6 4 0 2 8 - 3 12
5. Хольштайн Киль 7 3 3 1 12 - 12 12
6. Фортуна 7 3 2 2 13 - 9 11
7. Кайзерслаутерн 6 3 2 1 13 - 10 11
8. Карлсруэ 6 3 1 2 14 - 11 10
9. Ганновер 96 6 3 1 2 12 - 9 10
10. Санкт-Паули 7 2 3 2 13 - 12 9
11. Ганза 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Ян 7 2 2 3 5 - 11 8
13. Нюрнберг 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Зандхаузен 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Арминия 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Гройтер Фюрт 7 0 4 3 9 - 14 4
17. Магдебург 7 1 1 5 9 - 18 4
18. Айнтрахт Бр 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 4 0 0 17 - 4 12
2. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Дармштадт 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
5. Хольштайн Киль 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
7. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
8. Ганновер 96 3 2 1 0 5 - 3 7
9. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
10. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
11. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
12. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
13. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
14. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Нюрнберг 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
5. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
7. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
11. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Калисканер Каан получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Пихлер Бенедикт уходит с поля. Вридт Квази выходит вместо него
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