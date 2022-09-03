Стадион: Jahnstadion Regensburg
0:0
Конец матча
Ход матча
44'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
11
Фабер
Конрад
33
Эльведи
Ян
29
Меес
Джошуа
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
19
Лоренц
Симон
24
Валь
Хауке
25
Шульц
Марвин
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Minos Gouras
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
25 Шульц МарвинЗащитник
-
11 Резе ФабианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
Главный тренер: Marcel Rapp
История личных встреч
Ян
Хольштайн Киль
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
5.6%
61.1%
33.3%
1 победа 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|1
|0.14
|Меес Джошуа
|1
|0.14
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.14
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.14
|Minos Gouras
|1
|0.14
|Схипноски Никлас
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|4
|0.57
|Резе Фабиан
|2
|0.29
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.29
|Корб Юлиан
|1
|0.14
|Беккер Тимо
|1
|0.14
|Мюлинг Александер
|1 (1)
|0.14
|Коменда Марко
|1
|0.14
|Арп Янн-Фите
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Саллер Бенедикт
|2
|0
|Брайткройц Стив
|2
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Йылдырым Айгюн
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Схипноски Никлас
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Шульц Марвин
|2
|0
|Порат Финн
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Эррас Патрик
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Мюлинг Александер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0
Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2
Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|5
|1
|1
|21 - 8
|16
|2.
|Хайденхайм
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|3.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Гамбург
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|5.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|3
|1
|12 - 12
|12
|6.
|Фортуна
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|7.
|Кайзерслаутерн
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|8.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|9.
|Ганновер 96
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|10.
|Санкт-Паули
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|11.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Ян
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|13.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Зандхаузен
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Арминия
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Гройтер Фюрт
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|17.
|Магдебург
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|18.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|4
|0
|0
|17 - 4
|12
|2.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|Хольштайн Киль
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Ганновер 96
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|9.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|10.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|11.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|12.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|13.
|Айнтрахт Бр
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Нюрнберг
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 10
|5
|5.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|7.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Магдебург
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|11.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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