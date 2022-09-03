Стадион: Бентелер Арена
0'
7' Желтая карточкаAndreas Mueller
28' Желтая карточкаЛоуренс Джеймс
40' Вторая желтая карточкаЛоуренс Джеймс
42' Желтая карточкаРайманн Доминик
56' Желтая карточкаРор Максимилиан
75' Желтая карточкаСрбени Деннис
1:0
79' ГолПирингер Марвин
90'+3
Ход матча
28'
40'
42'
56'
75'
79'
1:0
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 4
-
13 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
51 Владение мячом, % 49
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
26
Шулер
Лука
37
Ито
Тацуя
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
-
19 Leon BellЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Leo Scienza
-
10 Jason Ceka
-
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Падерборн
Магдебург
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Платте Феликс
|6
|0.86
|Пирингер Марвин
|4
|0.57
|Sirlord Conteh
|2
|0.29
|Юстван Юлиан
|2
|0.29
|Муслия Флоран
|2 (2)
|0.29
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.14
|Србени Деннис
|1
|0.14
|Шалленберг Рон
|1
|0.14
|Лайпертц Роберт
|1
|0.14
|Карльс Йонас
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|3
|0.43
|Jason Ceka
|1
|0.14
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.14
|Атик Бариш
|1
|0.14
|Connor Krempicki
|1
|0.14
|Andreas Mueller
|1
|0.14
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Хут Янник
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Шалленберг Рон
|1
|0
|Пирингер Марвин
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Райманн Доминик
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Leon Bell
|2
|0
|Andreas Mueller
|2
|0
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Зехельманн Тим
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
6
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
13%
2
33%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
1
6%
2
33%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
3
27%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Забито
20
8
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
10%
2
25%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
2
10%
3
38%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
19
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
3
33%
4
21%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
22%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2
Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2
Магдебург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2
Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1 Магдебург - Галлешер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|5
|1
|1
|21 - 8
|16
|2.
|Хайденхайм
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|3.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Гамбург
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|5.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|3
|1
|12 - 12
|12
|6.
|Фортуна
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|7.
|Кайзерслаутерн
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|8.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|10
|9.
|Ганновер 96
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|10.
|Санкт-Паули
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|11.
|Ганза
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Ян
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|13.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Зандхаузен
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Арминия
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Гройтер Фюрт
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|17.
|Магдебург
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|18.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|4
|0
|0
|17 - 4
|12
|2.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|Хольштайн Киль
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Ганновер 96
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|9.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|10.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|11.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|12.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|13.
|Айнтрахт Бр
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Нюрнберг
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 10
|5
|5.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|7.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Магдебург
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|11.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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