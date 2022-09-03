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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Падерборн
1:0
Конец матча
Магдебург
0'
7' Желтая карточка
Andreas Mueller
28' Желтая карточка
Лоуренс Джеймс
40' Вторая желтая карточка
Лоуренс Джеймс
42' Желтая карточка
Райманн Доминик
56' Желтая карточка
Рор Максимилиан
75' Желтая карточка
Србени Деннис
1:0
79' Гол
Пирингер Марвин
90'+3

Ход матча

7'
 
Andreas Mueller
28'
 
Лоуренс Джеймс
40'
 
Лоуренс Джеймс
42'
 
Райманн Доминик
46'
 
Daniel Elfadli
Ито Тацуя
46'
 
Биттрофф Александер
Andreas Mueller
56'
Рор Максимилиан
 
64'
 
Leo Scienza
Шулер Лука
65'
Србени Деннис
Шустер Марко
 
65'
Пирингер Марвин
Sirlord Conteh
 
75'
Србени Деннис
 
76'
Лайпертц Роберт
Обермайр Рафаэль
 
76'
Тачи Ричмонд
Рор Максимилиан
 
77'
 
Kai Bruenker
Квартенг Мориц-Брони
79'
Пирингер Марвин
1:0
85'
Мехлем Марсель
Муслия Флоран
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 4
  • 13 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 51 Владение мячом, % 49
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
31
Рор
Максимилиан
33
Marcel
Hoffmeier
6
Шустер
Марко
8
Шалленберг
Рон
23
Обермайр
Рафаэль
10
Юстван
Юлиан
30
Муслия
Флоран
11
Sirlord
Conteh
36
Платте
Феликс
1
Райманн
Доминик
11
Эль-Ханкури
Мохамед
5
Лоуренс
Джеймс
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
13
Connor
Krempicki
16
Andreas
Mueller
29
Конде
Амара
8
Квартенг
Мориц-Брони
26
Шулер
Лука
37
Ито
Тацуя
Падерборн
3-3-2-2
Магдебург
4-3-3

История личных встреч

Падерборн
Магдебург

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
4:4
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
1:1
Б3
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Платте Феликс 6 0.86
Пирингер Марвин 4 0.57
Sirlord Conteh 2 0.29
Юстван Юлиан 2 0.29
Муслия Флоран 2 (2) 0.29
Обермайр Рафаэль 1 0.14
Србени Деннис 1 0.14
Шалленберг Рон 1 0.14
Лайпертц Роберт 1 0.14
Карльс Йонас 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 3 0.43
Jason Ceka 1 0.14
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.14
Атик Бариш 1 0.14
Connor Krempicki 1 0.14
Andreas Mueller 1 0.14
Лоуренс Джеймс 0 0
Конде Амара 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюнемайер Уве 1 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Хут Янник 1 0
Карльс Йонас 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Шалленберг Рон 1 0
Пирингер Марвин 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Джеймс 2 2
Райманн Доминик 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Leon Bell 2 0
Andreas Mueller 2 0
Биттрофф Александер 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Connor Krempicki 1 0
Конде Амара 1 0
Зехельманн Тим 1 0
Шулер Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
6
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
13%
2
33%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
1
6%
2
33%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
3
27%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Забито

20
8
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
10%
2
25%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
2
10%
3
38%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
19
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
3
33%
4
21%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
22%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2
Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2
Магдебург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2
Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1 Магдебург - Галлешер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 5 1 1 21 - 8 16
2. Хайденхайм 7 4 2 1 12 - 5 14
3. Дармштадт 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Гамбург 6 4 0 2 8 - 3 12
5. Хольштайн Киль 7 3 3 1 12 - 12 12
6. Фортуна 7 3 2 2 13 - 9 11
7. Кайзерслаутерн 6 3 2 1 13 - 10 11
8. Карлсруэ 6 3 1 2 14 - 11 10
9. Ганновер 96 6 3 1 2 12 - 9 10
10. Санкт-Паули 7 2 3 2 13 - 12 9
11. Ганза 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Ян 7 2 2 3 5 - 11 8
13. Нюрнберг 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Зандхаузен 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Арминия 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Гройтер Фюрт 7 0 4 3 9 - 14 4
17. Магдебург 7 1 1 5 9 - 18 4
18. Айнтрахт Бр 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 4 0 0 17 - 4 12
2. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Дармштадт 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
5. Хольштайн Киль 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
7. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
8. Ганновер 96 3 2 1 0 5 - 3 7
9. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
10. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
11. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
12. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
13. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
14. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Нюрнберг 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
5. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
7. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
11. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      42'
      Райманн Доминик получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Jamie Lawrence получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      28'
      Jamie Lawrence получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Andreas Mueller получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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