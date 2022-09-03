3:2
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаМикель Гонсалес
1:0
34' ГолБезус Роман
42' Желтая карточкаДьюрчо Адам
2:0
49' ПенальтиБруно V
2:1
56' ПенальтиДьюрчо Адам
63' Желтая карточкаРосалес Роберто
2:2
64' ГолОлатунджи Виктор
68' Желтая карточкаХаралампус Харалампос
79' Желтая карточкаПапулис Фотис
3:2
85' ГолПапулис Фотис
90'+9
Ход матча
28'
34'
1:0
42'
49'
2:0
56'
2:1
63'
64'
2:2
75'
79'
85'
3:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
90 Безус РоманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Кицос ФотисЗащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Альтман ОмриПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Понс ПереПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Омония
АЕК Ларнака
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
47 матчей
46.8%
14.9%
38.3%
22 победы 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.8%
48.9%
21.3%
14 побед 23 ничьи 10 побед
Второй тайм
34%
38.3%
27.7%
16 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безус Роман
|1
|0.5
|Папулис Фотис
|1
|0.5
|Бруно V
|1 (1)
|0.5
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олатунджи Виктор
|1
|0.5
|Дьюрчо Адам
|1 (1)
|0.5
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|1
|1
|Панайоту Николас
|0
|1
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Роберто
|1
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Микель Гонсалес
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Мамас Рафаил
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0
Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0 Омония - Этникос Ахна 1:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2
АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Онисилос Сотира - АЕК Ларнака 1:5 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Пафос - АЕК Ларнака 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Акритас Хлоракас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Омония
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|АПОЭЛ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Докса Катокопия
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кармиотисса
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Акритас Хлоракас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Омония
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|АПОЭЛ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Эносис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Неа Саламина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Докса Катокопия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|АПОЭЛ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Акритас Хлоракас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Арис Лимассол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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