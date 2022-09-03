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Кипр: Первый дивизион

2022-2023
Омония
3:2
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
28' Желтая карточка
Микель Гонсалес
1:0
34' Гол
Безус Роман
42' Желтая карточка
Дьюрчо Адам
2:0
49' Пенальти
Бруно V
2:1
56' Пенальти
Дьюрчо Адам
63' Желтая карточка
Росалес Роберто
2:2
64' Гол
Олатунджи Виктор
68' Желтая карточка
Харалампус Харалампос
79' Желтая карточка
Папулис Фотис
3:2
85' Гол
Папулис Фотис
90'+9
Омония
АЕК Ларнака

История личных встреч

Омония
АЕК Ларнака

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

47 матчей

46.8%
14.9%
38.3%
22 победы 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

29.8%
48.9%
21.3%
14 побед 23 ничьи 10 побед

Второй тайм

34%
38.3%
27.7%
16 побед 18 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
5:0
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
1:3
К
0:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
2:5
ПД
5:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безус Роман 1 0.5
Папулис Фотис 1 0.5
Бруно V 1 (1) 0.5
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олатунджи Виктор 1 0.5
Дьюрчо Адам 1 (1) 0.5

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 1 1
Панайоту Николас 0 1
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Харалампус Харалампос 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Роберто 1 0
Томович Ненад 1 0
Микель Гонсалес 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Мамас Рафаил 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0
Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0 Омония - Этникос Ахна 1:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2
АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Онисилос Сотира - АЕК Ларнака 1:5 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Пафос - АЕК Ларнака 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Аполлон 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Анортосис 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Акритас Хлоракас 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Омония 2 1 0 1 3 - 3 3
8. АПОЭЛ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Докса Катокопия 2 0 1 1 0 - 1 1
10. АЕК Ларнака 2 0 1 1 2 - 3 1
11. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Эносис 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кармиотисса 2 0 0 2 1 - 6 0
14. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Акритас Хлоракас 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Омония 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
6. АЕК Ларнака 1 0 1 0 0 - 0 1
7. АПОЭЛ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Эносис 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Неа Саламина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Докса Катокопия 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Кармиотисса 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Анортосис 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Докса Катокопия 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Пафос 1 0 1 0 1 - 1 1
6. АПОЭЛ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Акритас Хлоракас 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Арис Лимассол 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эносис 1 0 0 1 0 - 1 0
10. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Омония 1 0 0 1 0 - 1 0
12. АЕК Ларнака 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Кармиотисса 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Дьюрчо Адам получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Безус Роман бьет в цель!
    • Желтая карточка
      29'
      Микель Гонсалес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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