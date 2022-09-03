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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Пари НН
0:1
Второй тайм: 65'
Факел
0'
0:1
5' Гол
Максимов Максим
36' Желтая карточка
Агапов Илья
44' Желтая карточка
Шарипов Альберт
50' Желтая карточка
Юлдошев Иброгимхалил

Ход матча

5'
0:1
Максимов Максим
36'
Агапов Илья
 
44'
Шарипов Альберт
 
46'
Милсон
Шарипов Альберт
 
50'
Юлдошев Иброгимхалил
 
Прогнозы 150
Пари НН 66% (99)
X 16% (24)
Факел 18% (27)
+1
выиграет Пари НН, со счетом 2:1
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Факел
3.20
3.50
3.60
Все Коэффициенты
Новости
13
Гойло
Никита
5
Масоэро
Лукас
24
Гоцук
Кирилл
86
Агапов
Илья
89
Стоцкий
Дмитрий
6
Юлдошев
Иброгимхалил
37
Шарипов
Альберт
8
Майга
Мамаду
78
Калинский
Николай
94
Рыбчинский
Дмитрий
93
Сулейманов
Тимур
1
Свинов
Илья
85
Морозов
Евгений
15
Суслов
Кирилл
25
Смирнов
Михаил
10
Альшин
Ильнур
5
Шляков
Евгений
18
Мендель
Андрей
34
Дмитриев
Олег
7
Акбашев
Роман
9
Максимов
Максим
14
Аппаев
Хызыр
Пари НН
3-4-2-1
Факел
3-4-1-2

История личных встреч

Пари НН
Факел

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:0
К
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 3 0.38
Калинский Николай 2 (2) 0.25
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.25
Стоцкий Дмитрий 1 0.13
Кротов Вячеслав 1 0.13
Милсон 1 0.13
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 3 0.38
Гонгадзе Георгий 2 (1) 0.25
Дашаев Аслан 2 0.25
Акбашев Роман 2 0.25
Альшин Ильнур 1 0.13
Шляков Евгений 0 0
Божин Сергей 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Дмитриев Олег 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 2 1
Шарипов Альберт 3 0
Агапов Илья 3 0
Майга Мамаду 3 0
Калинский Николай 2 0
Александров Виктор 2 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Масоэро Лукас 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кобесов Давид 1 0
Милсон 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акбашев Роман 3 0
Божин Сергей 3 0
Квеквескири Ираклий 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Черов Василий 1 0
Максимов Максим 1 0
Магаль Руслан 1 0
Мендель Андрей 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

10
10
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
4
40%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
2
14%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4
Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2
Факел
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Спартак Москва Заявка 7 5 1 1 18 - 5 16
3. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 16 - 7 14
4. Краснодар Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5. Сочи Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
6. Ростов Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
7. Динамо Москва Заявка 7 3 4 0 13 - 6 13
8. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 12 - 13 9
10. Оренбург Заявка 8 3 0 5 12 - 18 9
11. Ахмат Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
12. Химки Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
13. Факел 1:0 Заявка 8 1 4 3 10 - 16 7
14. Пари НН 0:1 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
15. Урал Заявка 7 0 1 6 1 - 15 1
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 1 6 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
5. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
7. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
9. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
10. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Факел 1:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
13. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Пари НН 0:1 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Зенит Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
6. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Факел 1:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
8. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
9. Пари НН 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
11. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. ЦСКА Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Второй тайм
  • Видеоповтор
    62'
    Сложный эпизод для рефери, честно говоря, и его можно трактовать по-разному. Рука была опорной? Возможно. Была ли рука? 100%.
  • Пенальти!
    61'
    В центре поля мяч сейчас контролирует "Пари НН". Идет прострельный пас в центр штрафной, и попадает сфера в руку Менделю, сыгравшему в подкате. Пенальти!
  • Замена
    60'
    Вячеслав Кротов вышел вместо Иброгимхалила Юлдошева, а Никита Каккоев заменил Мамаду Майга. Две ротации сразу.
  • 59'
    Подустали немного соперники. Кротов готовится появиться на поле. С ним еще там кто-то стоит. Но кого бы мы увидим на газоне по итогу.
  • 57'
    Милсон, к слову, извинился перед соперниками после того, как сбил соперников на газон. Все со всем в порядке. Игру можно продолжать.
  • 55'
    Милсон, кстати, толкал Суслова на своего вратаря. Свинова, к слову, привели в чувства. Встречу он сможет продолжить, как и все остальные участники эпизода.
  • 54'
    Столкнулся сейчас Суслов со своим голкипером. По итогу эпизода получили травму и игрок "Пари НН", и голкипер. Оба продолжают лежать на газоне.
  • Угловой
    53'
    Угловой у ворот "Факела" разыграли нижегородцы, но подача с правого края была слишком уж неудачной. Сфера прилетела в руки голкиперу.
  • 52'
    Максимов сместился в чужую штрафную и произвел удар в дальний угол. Рикошет привел к тому, что успел среагировать в рамке голкипер.
  • 51'
    Аппаева считают очень серьезным человеком в кругах "Факела". Многие считают, что он не улыбается никогда. И даже когда забивает голы, на его лице можно увидеть серьезное выражение. Склонен я с этим предположением согласиться.
  • Желтая карточка
    49'
    Желтая карточка для Юлдошева сейчас показана. Получил предупреждение в свой пассив футболист "Пари НН". Пока только хозяева "горчичники" получают в этой встрече.
  • 48'
    Сулейманов получил мяч на правом фланге, после чего выполнил передачу на ближнюю штангу - спокойно сыграл на ближней штанге оборонец воронежского клуба.
  • Замена
    47'
    Милсон в перерыве вместо Шарипова на газон появился. Отметим эту ротацию в составе команды хозяев. Усиление атакующей мощи клуба.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал в нашей встрече второй тайм. Удачи соперникам, и пусть в этой победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. Впереди воронежцы.
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    • 44'
      Завершается первый тайм нашего поединка. "Пари НН" пытается удерживать снаряд под своим контролем, но создать опасную ситуацию у ворот соперника не удается.
    • Желтая карточка
      43'
      Шарипов сорвал атаку соперника, за что был наказан карточкой желтого цвета.
    • 42'
      Аппаев получил передачу от Максимова. В итоге пробил по рамке игрок атаки "Факела", но не был этот удар опасным. Для Гойло не представлял выстрел никакой угрозы.
    • 40'
      Свинов сейчас сыграл на выходе и смог забрать сферу в перчатки в тот момент, когда Стоцкий произвел с правого края навес на дальнюю штангу. 
    • 39'
      Еще один удар от Калинского практически с линии штрафной последовала. Снаряд полетел прямо по центру и достался голкиперу, сыгравшему в рамке.
    • Фол, нарушение
      38'
      Снова в центре поля фол. На сей раз уже Калинский наступает на ногу Аппаеву. Без желтой карточки судейская бригада обходится и в этот раз.
    • Фол, нарушение
      37'
      Сулейманов сейчас получил удар по затылку, но, как утверждает рефери, нарушения правил в этой ситуации не было. Встречу можно продолжать.
    • 36'
      Последние 10 минут пошли в первом тайме. Активно поддерживает местная публика "Пари НН", но впереди у нижегородцев не получается ровным счетом ничего.
    • Желтая карточка
      34'
      Агапов сфолил крайне жестко против оппонента на чужой половине поля. В руках арбитра появилась карточка желтого цвета. Третья для игрока в сезоне. Следующая приведет к дисквалификации.
    • 33'
      Аппаев получил мяч на левом краю, после чего черпачком выполнил наброс на дальнюю штангу, где никто до передачи не добрался.
    • Угловой
      32'
      Два корнера сразу по итогу подали футболисты "Факела" у ворот соперника. Оба угловых были поданы в центр штрафной и не создали никаких проблем нижегородцам.
    • Угловой
      31'
      Аппаев слева получил мяч под свой контроль, после чего выполнил прострел на ближнюю штангу, но попал в ногу защитнику. От оборонца снаряд за лицевую линию улетел. Новый угловой. Гоцук в очередной раз сыграл на подстраховке.
    • 29'
      Гоцук сейчас в подкате сыграл достойно, сумев мяч выбить в подкате у одного из оборонцев команды соперника. Выбивает он сферу за боковую. Мяч остается у гостей.
    • 28'
      Практически полчаса отыграли на поле соперники. Пока, честно говоря, не так много моментов в нашей игре, но уже один забитый мяч в игре есть.
    • Офсайд
      27'
      В офсайде оказался сейчас игрок атаки "Пари НН". Сулейманов слишком рано убежал к воротам соперника, попав в очевидный офсайд.
    • 26'
      Поборолись за мяч в чужой штрафной игроки "Пари НН", но в итоге спокойно отбили сферу в сторону от рамки футболисты "Факела". Угловой вхолостую.
    • Угловой
      24'
      Угловой сейчас на левом фланге заработали футболисты команды хозяев. Готовятся воронежцы произвести подачу от углового флага. Ждем.
    • 23'
      Аппаев сейчас столкнулся с Гойло в штрафной "Пари НН". Повезло игроку, что не нанес он травму голкиперу, а ведь стычка был действительно опасной.
    • 22'
      Интересно, что уже даже повскакивали со своих мест болельщики, которые полагали, что мяч окажется в сетке, но нет. Пришлось им присесть на лавки, держась за голову и удивляясь эффекту оптического обмана.
    • Опасный момент
      21'
      МОМЕНТ! Калинский! Очень опасно было! Пробил в сторону левой "девятки" сейчас "Пари НН". В итоге сфера просвистела рядом с "крестовиной", едва не оказавшись в сетке!
    • Фол, нарушение
      19'
      Вообще в таких играх, конечно, нужно набирать очки команде хозяев. Штрафной удар тем временем они заработали перед чужой штрафной игроки хозяев.
    • 18'
      Пытается нижегородский коллектив заработать еще один угловой у ворот соперника, но сделать это не удается команде хозяев. Соперник играет пока лучше.
    • 17'
      Угловой, к слову, неудачно разыграли футболисты "Факела". Подача пришлась на ближнюю штангу, где до снаряда добрался защитник в высоченном прыжке.
    • Угловой
      16'
      Агапов в обороне сыграл сейчас здорово, сумев выбить снаряд у Менделя. Угловой удар, таким образом, зарабатывает воронежская команда.
    • 14'
      Еще и еще нам показывают гол Максимова. Гойло, к слову, даже сумел коснуться мяча, сыграв в воротах, однако спасти свой клуб ему не удалось, как ни пытался вратарь.
    • 13'
      Сулейманов пошел в борьбу. Попытался выполнить он прострел с правого края в центр штрафной соперника - мяч прилетел в руки вратарю.
    • Опасный момент
      12'
      МАКСИМОВ! И снова он на острие оказывается? С левого края прошла передача у гостевого клуба. Головой пробивал по рамке противника Максимов, и Гойло каким-то чудом сумел среагировать в рамке, отбив сферу в сторону от ворот!
    • 11'
      "Факел" во многих матчах в этом сезоне открывал счет, но потом команда пропускала и в лучшем случае спасала только ничьи. Как будет в этот раз.
    • 10'
      10 минут отыграли соперники в этой встрече, а мы уже сейчас можем сказать, что игра получается активной и очень многообещающей. Ждем 3 гола и более?
    • Опасный момент
      8'
      Шарипов нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч летел в сторону правого угла и едва не оказался в сетке. Шайба просвистела рядом с правой стойкой! Было опасно!
    • 7'
      В итоге навес с левого фланга был слишком сильным. Сфера долетела до защитников, которые головой сыграли подальше от рамки!
    • Угловой
      6'
      Тут же бегут отыгрываться хозяева. Удается им произвести удар по воротам. После рикошета сфера улетает на угловой. Не торопятся подавать снаряд от углового флага игроки "Пари НН".
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАКСИМОВ! 0:1!
      Забивает "Факел". Получает мяч после неудачного подката защитника Максимов, который пробивает хлестко по воротам соперника, и мяч, пролетая под рукой голкипера, влетает в сетку!
    • 3'
      На первых минутах встречи мяч перекатывает с фланга на фланг коллектив гостей. Будет сложно сегодня набрать очки "Факелу", тем более, что соперник действует активно впереди, пытаясь играть в отборе.
    • 2'
      Футболисты "Пари НН" предстали сегодня на поле в бело-голубых цветах, в то время, как игроки "Факела" предстали перед нами в бело-синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток в нашей дуэли. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Шарипов Альберт получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Агапов Илья получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Максимов Максим бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Пари НН 0:1 Факел

    Исход игры
    Пари НН
    66% (99)
    Ничья
    16% (24)
    Факел
    18% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.12% (68)
    Меньше
    41.88% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    71.79% (84)
    Нет
    28.21% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Пари НН
    34.7% (52)
    1:0 Пари НН
    14.7% (22)
    1:1 Ничья
    10.7% (16)
    1:2 Факел
    6.7% (10)
    2:0 Пари НН
    4.7% (7)
    2:2 Ничья
    2.7% (4)
    0:1 Факел
    2% (3)
    3:1 Пари НН
    1.3% (2)
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    Факел
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