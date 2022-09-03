Да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|3
|0.38
|Калинский Николай
|2 (2)
|0.25
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.25
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.13
|Кротов Вячеслав
|1
|0.13
|Милсон
|1
|0.13
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|3
|0.38
|Гонгадзе Георгий
|2 (1)
|0.25
|Дашаев Аслан
|2
|0.25
|Акбашев Роман
|2
|0.25
|Альшин Ильнур
|1
|0.13
|Шляков Евгений
|0
|0
|Божин Сергей
|0
|0
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|2
|1
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Агапов Илья
|3
|0
|Майга Мамаду
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Александров Виктор
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Масоэро Лукас
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акбашев Роман
|3
|0
|Божин Сергей
|3
|0
|Квеквескири Ираклий
|2
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Черов Василий
|1
|0
|Максимов Максим
|1
|0
|Магаль Руслан
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 7
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|6.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 18
|9
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|12.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|13.
|Факел
|1:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 16
|7
|14.
|Пари НН
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|15.
|Урал
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|1 - 15
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|5.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Факел
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Пари НН
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|4.
|Зенит
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Факел
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|8.
|Сочи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|9.
|Пари НН
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0