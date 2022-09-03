Столкнулся сейчас Суслов со своим голкипером. По итогу эпизода получили травму и игрок "Пари НН", и голкипер. Оба продолжают лежать на газоне.

Милсон, кстати, толкал Суслова на своего вратаря. Свинова, к слову, привели в чувства. Встречу он сможет продолжить, как и все остальные участники эпизода.

Милсон, к слову, извинился перед соперниками после того, как сбил соперников на газон. Все со всем в порядке. Игру можно продолжать.

Подустали немного соперники. Кротов готовится появиться на поле. С ним еще там кто-то стоит. Но кого бы мы увидим на газоне по итогу.

В центре поля мяч сейчас контролирует "Пари НН". Идет прострельный пас в центр штрафной, и попадает сфера в руку Менделю, сыгравшему в подкате. Пенальти!

Сложный эпизод для рефери, честно говоря, и его можно трактовать по-разному. Рука была опорной? Возможно. Была ли рука? 100%.

Стартовал в нашей встрече второй тайм. Удачи соперникам, и пусть в этой победит сильнейший! Поехали!

Милсон в перерыве вместо Шарипова на газон появился. Отметим эту ротацию в составе команды хозяев. Усиление атакующей мощи клуба.

Сулейманов получил мяч на правом фланге, после чего выполнил передачу на ближнюю штангу - спокойно сыграл на ближней штанге оборонец воронежского клуба.

Желтая карточка для Юлдошева сейчас показана. Получил предупреждение в свой пассив футболист "Пари НН". Пока только хозяева "горчичники" получают в этой встрече.

Аппаева считают очень серьезным человеком в кругах "Факела". Многие считают, что он не улыбается никогда. И даже когда забивает голы, на его лице можно увидеть серьезное выражение. Склонен я с этим предположением согласиться.

Максимов сместился в чужую штрафную и произвел удар в дальний угол. Рикошет привел к тому, что успел среагировать в рамке голкипер.

Угловой у ворот "Факела" разыграли нижегородцы, но подача с правого края была слишком уж неудачной. Сфера прилетела в руки голкиперу.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. Впереди воронежцы.

Аппаев получил мяч на левом краю, после чего черпачком выполнил наброс на дальнюю штангу, где никто до передачи не добрался.

Агапов сфолил крайне жестко против оппонента на чужой половине поля. В руках арбитра появилась карточка желтого цвета. Третья для игрока в сезоне. Следующая приведет к дисквалификации.

Последние 10 минут пошли в первом тайме. Активно поддерживает местная публика "Пари НН", но впереди у нижегородцев не получается ровным счетом ничего.

Сулейманов сейчас получил удар по затылку, но, как утверждает рефери, нарушения правил в этой ситуации не было. Встречу можно продолжать.

Снова в центре поля фол. На сей раз уже Калинский наступает на ногу Аппаеву. Без желтой карточки судейская бригада обходится и в этот раз.

Еще один удар от Калинского практически с линии штрафной последовала. Снаряд полетел прямо по центру и достался голкиперу, сыгравшему в рамке.

Свинов сейчас сыграл на выходе и смог забрать сферу в перчатки в тот момент, когда Стоцкий произвел с правого края навес на дальнюю штангу.

Аппаев получил передачу от Максимова. В итоге пробил по рамке игрок атаки "Факела", но не был этот удар опасным. Для Гойло не представлял выстрел никакой угрозы.

Шарипов сорвал атаку соперника, за что был наказан карточкой желтого цвета.

Завершается первый тайм нашего поединка. "Пари НН" пытается удерживать снаряд под своим контролем, но создать опасную ситуацию у ворот соперника не удается.

32' Два корнера сразу по итогу подали футболисты "Факела" у ворот соперника. Оба угловых были поданы в центр штрафной и не создали никаких проблем нижегородцам.

31' Аппаев слева получил мяч под свой контроль, после чего выполнил прострел на ближнюю штангу, но попал в ногу защитнику. От оборонца снаряд за лицевую линию улетел. Новый угловой. Гоцук в очередной раз сыграл на подстраховке.

29' Гоцук сейчас в подкате сыграл достойно, сумев мяч выбить в подкате у одного из оборонцев команды соперника. Выбивает он сферу за боковую. Мяч остается у гостей.

28' Практически полчаса отыграли на поле соперники. Пока, честно говоря, не так много моментов в нашей игре, но уже один забитый мяч в игре есть.

27' В офсайде оказался сейчас игрок атаки "Пари НН". Сулейманов слишком рано убежал к воротам соперника, попав в очевидный офсайд.

26' Поборолись за мяч в чужой штрафной игроки "Пари НН", но в итоге спокойно отбили сферу в сторону от рамки футболисты "Факела". Угловой вхолостую.

24' Угловой сейчас на левом фланге заработали футболисты команды хозяев. Готовятся воронежцы произвести подачу от углового флага. Ждем.

23' Аппаев сейчас столкнулся с Гойло в штрафной "Пари НН". Повезло игроку, что не нанес он травму голкиперу, а ведь стычка был действительно опасной.

22' Интересно, что уже даже повскакивали со своих мест болельщики, которые полагали, что мяч окажется в сетке, но нет. Пришлось им присесть на лавки, держась за голову и удивляясь эффекту оптического обмана.

21' МОМЕНТ! Калинский! Очень опасно было! Пробил в сторону левой "девятки" сейчас "Пари НН". В итоге сфера просвистела рядом с "крестовиной", едва не оказавшись в сетке!

19' Вообще в таких играх, конечно, нужно набирать очки команде хозяев. Штрафной удар тем временем они заработали перед чужой штрафной игроки хозяев.

18' Пытается нижегородский коллектив заработать еще один угловой у ворот соперника, но сделать это не удается команде хозяев. Соперник играет пока лучше.

17' Угловой, к слову, неудачно разыграли футболисты "Факела". Подача пришлась на ближнюю штангу, где до снаряда добрался защитник в высоченном прыжке.

16' Агапов в обороне сыграл сейчас здорово, сумев выбить снаряд у Менделя. Угловой удар, таким образом, зарабатывает воронежская команда.

14' Еще и еще нам показывают гол Максимова. Гойло, к слову, даже сумел коснуться мяча, сыграв в воротах, однако спасти свой клуб ему не удалось, как ни пытался вратарь.

13' Сулейманов пошел в борьбу. Попытался выполнить он прострел с правого края в центр штрафной соперника - мяч прилетел в руки вратарю.

12' МАКСИМОВ! И снова он на острие оказывается? С левого края прошла передача у гостевого клуба. Головой пробивал по рамке противника Максимов, и Гойло каким-то чудом сумел среагировать в рамке, отбив сферу в сторону от ворот!

11' "Факел" во многих матчах в этом сезоне открывал счет, но потом команда пропускала и в лучшем случае спасала только ничьи. Как будет в этот раз.

10' 10 минут отыграли соперники в этой встрече, а мы уже сейчас можем сказать, что игра получается активной и очень многообещающей. Ждем 3 гола и более?

8' Шарипов нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч летел в сторону правого угла и едва не оказался в сетке. Шайба просвистела рядом с правой стойкой! Было опасно!

7' В итоге навес с левого фланга был слишком сильным. Сфера долетела до защитников, которые головой сыграли подальше от рамки!

6' Тут же бегут отыгрываться хозяева. Удается им произвести удар по воротам. После рикошета сфера улетает на угловой. Не торопятся подавать снаряд от углового флага игроки "Пари НН".

5' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАКСИМОВ! 0:1!

Забивает "Факел". Получает мяч после неудачного подката защитника Максимов, который пробивает хлестко по воротам соперника, и мяч, пролетая под рукой голкипера, влетает в сетку!

3' На первых минутах встречи мяч перекатывает с фланга на фланг коллектив гостей. Будет сложно сегодня набрать очки "Факелу", тем более, что соперник действует активно впереди, пытаясь играть в отборе.

2' Футболисты "Пари НН" предстали сегодня на поле в бело-голубых цветах, в то время, как игроки "Факела" предстали перед нами в бело-синем обмундировании.