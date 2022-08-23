Стадион: Нижний Новгород
История личных встреч
Пари НН
Факел
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|3
|0.43
|Калинский Николай
|2 (2)
|0.29
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.29
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.14
|Кротов Вячеслав
|1
|0.14
|Милсон
|1
|0.14
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|2 (1)
|0.29
|Дашаев Аслан
|2
|0.29
|Акбашев Роман
|2
|0.29
|Максимов Максим
|2
|0.29
|Альшин Ильнур
|1
|0.14
|Шляков Евгений
|0
|0
|Божин Сергей
|0
|0
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|2
|1
|Майга Мамаду
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Шарипов Альберт
|2
|0
|Агапов Илья
|2
|0
|Александров Виктор
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Масоэро Лукас
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акбашев Роман
|3
|0
|Божин Сергей
|3
|0
|Квеквескири Ираклий
|2
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Черов Василий
|1
|0
|Максимов Максим
|1
|0
|Магаль Руслан
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Забито
10
10
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
4
40%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
2
14%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4
Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2
Факел
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 7
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|6.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|11.
|Химки
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|12.
|Оренбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|13.
|Пари НН
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|14.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 16
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|1 - 15
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|9.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|13.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|4.
|Зенит
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Сочи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|8.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Пари НН - Факел
Исход игры
Пари НН
66.2% (47)
Ничья
18.3% (13)
Факел
15.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (31)
Меньше
45.61% (26)
Обе команды забьют
Да
68.42% (39)
Нет
31.58% (18)
Популярный счёт
2:1 Пари НН
31% (22)
1:0 Пари НН
16.9% (12)
1:1 Ничья
11.3% (8)
1:2 Факел
8.5% (6)
2:0 Пари НН
7% (5)
2:2 Ничья
2.8% (2)
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