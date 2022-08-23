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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Пари НН
 
Позже
Факел

История личных встреч

Пари НН
Факел

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:0
К
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 3 0.43
Калинский Николай 2 (2) 0.29
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.29
Стоцкий Дмитрий 1 0.14
Кротов Вячеслав 1 0.14
Милсон 1 0.14
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 2 (1) 0.29
Дашаев Аслан 2 0.29
Акбашев Роман 2 0.29
Максимов Максим 2 0.29
Альшин Ильнур 1 0.14
Шляков Евгений 0 0
Божин Сергей 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Дмитриев Олег 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 2 1
Майга Мамаду 3 0
Калинский Николай 2 0
Шарипов Альберт 2 0
Агапов Илья 2 0
Александров Виктор 2 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Масоэро Лукас 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кобесов Давид 1 0
Милсон 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акбашев Роман 3 0
Божин Сергей 3 0
Квеквескири Ираклий 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Черов Василий 1 0
Максимов Максим 1 0
Магаль Руслан 1 0
Мендель Андрей 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

10
10
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
4
40%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
2
14%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4
Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2
Факел
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0
ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Спартак Москва Заявка 7 5 1 1 18 - 5 16
3. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 16 - 7 14
4. Краснодар Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5. Сочи Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
6. Ростов Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
7. Динамо Москва Заявка 7 3 4 0 13 - 6 13
8. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 12 - 13 9
10. Ахмат Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
11. Химки Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
12. Оренбург Заявка 7 2 0 5 9 - 17 6
13. Пари НН Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
14. Факел Заявка 7 0 4 3 9 - 16 4
15. Урал Заявка 7 0 1 6 1 - 15 1
16. Торпедо Москва Заявка 7 0 1 6 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
9. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Пари НН Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Краснодар Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Зенит Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
6. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
8. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
10. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
11. Химки Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12. ЦСКА Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 13 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 71
    Пари НН 66.2% (47)
    X 18.3% (13)
    Факел 15.5% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Факел
    3.30
    3.52
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Пари НН - Факел

    Исход игры
    Пари НН
    66.2% (47)
    Ничья
    18.3% (13)
    Факел
    15.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (31)
    Меньше
    45.61% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (39)
    Нет
    31.58% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Пари НН
    31% (22)
    1:0 Пари НН
    16.9% (12)
    1:1 Ничья
    11.3% (8)
    1:2 Факел
    8.5% (6)
    2:0 Пари НН
    7% (5)
    2:2 Ничья
    2.8% (2)
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    Факел
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