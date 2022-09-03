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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион

2022-2023
Докса Катокопия
0:1
Второй тайм: 83'
Аполлон
0'
31' Желтая карточка
Панайоту Антреас
40' Желтая карточка
Бенни Бернарду
69' Желтая карточка
Ковачевич Боян
0:1
74' Гол
Роберж Валентин
76' Желтая карточка
Артиматас Панайотис
82' Желтая карточка
Докса Катокопия
Аполлон

История личных встреч

Докса Катокопия
Аполлон

5 матчей

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
140%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед

30 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

16.7%
36.7%
46.6%
5 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

6.7%
36.7%
56.6%
2 победы 11 ничьих 17 побед

История матчей

ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
4:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хенти Эзекиэль 1 0.5

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 2 0
Стилиану Мариос 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Бенни Бернарду 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Кабрал Эуклидес 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1
Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0
Аполлон
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0
Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Аполлон 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Анортосис 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Акритас Хлоракас 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Омония 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8. АПОЭЛ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Докса Катокопия 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
10. АЕК Ларнака 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Эносис 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кармиотисса 2 0 0 2 1 - 6 0
14. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Акритас Хлоракас 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Омония 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Аполлон 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. АЕК Ларнака 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
7. АПОЭЛ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Эносис 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Неа Саламина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Докса Катокопия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Кармиотисса 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Анортосис 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Аполлон 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Докса Катокопия 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Пафос 1 0 1 0 1 - 1 1
6. АПОЭЛ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Акритас Хлоракас 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Арис Лимассол 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эносис 1 0 0 1 0 - 1 0
10. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Омония 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12. АЕК Ларнака 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кармиотисса 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Бенни Бернарду получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Панайоту Антреас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Докса Катокопия
    Ничья
    Аполлон
    6.02
    5.80
    2.48
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