0:1
Второй тайм: 83'
0'
31' Желтая карточкаПанайоту Антреас
40' Желтая карточкаБенни Бернарду
69' Желтая карточкаКовачевич Боян
0:1
74' ГолРоберж Валентин
76' Желтая карточкаАртиматас Панайотис
Ход матча
31'
40'
69'
74'
0:1
78'
82'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Собчик АлексНападающий
-
70 МескаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Cheu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: David Catala
История личных встреч
Докса Катокопия
Аполлон
5 матчей
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
140%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 17 побед
30 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
16.7%
36.7%
46.6%
5 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
6.7%
36.7%
56.6%
2 победы 11 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.5
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|2
|0
|Стилиану Мариос
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Бенни Бернарду
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Кабрал Эуклидес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1
Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0
Аполлон
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0
Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Аполлон
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Акритас Хлоракас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Омония
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|АПОЭЛ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Докса Катокопия
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|АЕК Ларнака
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кармиотисса
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Акритас Хлоракас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Омония
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Аполлон
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|АЕК Ларнака
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|АПОЭЛ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Эносис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Неа Саламина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Докса Катокопия
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Аполлон
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Докса Катокопия
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|АПОЭЛ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Акритас Хлоракас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Арис Лимассол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Омония
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|АЕК Ларнака
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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