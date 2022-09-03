Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Антонио Санчес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Оооо... вот это был удар! Arnau Martinez должен был забить с этой позиции.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Arnau Martinez из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Удар от ворот произведет Жирона

48' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Ли Кан Ин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Давид Лопес получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Давид Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновится спорным мячом

40' После проверки VAR рефери поменял решение - Мальорка не будет бить пенальти!

39' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

38' Ли Кан Ин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Хорошую попытку сделал Коста Хауме . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Родригес Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Arnau Martinez из команды Жирона в офсайде

35' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Мурики Ведат получает желтую карточку за неспортивное поведение

29' Удар от ворот произведет Мальорка

29' Рикельме Родриго из команды Жирона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

28' Удар от ворот произведет Жирона

27' Удар от ворот произведет Жирона

27' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

24' Удар от ворот произведет Мальорка

23' Кастельянос Валентин получает желтую карточку за неспортивное поведение

22' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Ромеу Ориоль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Коста Хауме наказан за толчок Arnau Martinez

17' Антонио Санчес наказан за толчок Гарсия Алеш

16' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Жирона

14' Батталья Родриго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

14' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Мальорка

11' Рикельме Родриго не смог попасть в створ ударом издали

11' Гарсия Алеш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Батталья Родриго получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Батталья Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Кастельянос Валентин пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

2' Удар от ворот произведет Мальорка

2' Рикельме Родриго из команды Жирона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

1' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мальорка начинает с центра поля