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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 13390
Мальорка
1:1
Конец матча
Жирона
0'
14' Желтая карточка
Батталья Родриго
23' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
29' Желтая карточка
Мурики Ведат
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Хуан Карлос Мартин
49' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
58' Желтая карточка
Санчес Антонио
78' Желтая карточка
Хавьер Агирре
1:0
87' Гол
Раильо Антонио
90' Желтая карточка
Копете Хосе
1:1
90' Пенальти
Сайс Самуэль
90'+10

Ход матча

14'
Батталья Родриго
 
23'
 
Кастельянос Валентин
29'
Мурики Ведат
 
38'
 
Хуан Карлос Мартин
49'
 
Ромеу Ориоль
58'
Санчес Антонио
 
60'
Гренье Клеман
Санчес Антонио
 
65'
 
Вилья Тони
Рейньер Жезус
73'
Пратс Абдон
Родригес Даниэль
 
78'
Хавьер Агирре
 
78'
 
Вальехо Ману
Кастельянос Валентин
79'
 
Сайс Самуэль
Рикельме Родриго
87'
Раильо Антонио
(Ли Кан Ин)
1:0
90'
Копете Хосе
 
90'
1:1
Сайс Самуэль
90'
Гутьеррес Мигель
Батталья Родриго
 
90'
Руис Иньиго
Бернардо Эспиноса
 
90'
 
Чичарито
Давид Лопес

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 23 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 118
Мальорка 79.7% (94)
X 16.9% (20)
Жирона 3.4% (4)
+1
выиграет Мальорка, со счетом 1:0
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
10
Санчес
Антонио
16
Батталья
Родриго
14
Родригес
Даниэль
19
Ли
Кан
Ин
7
Мурики
Ведат
1
Хуан
Карлос
Мартин
22
Буэно
Сантьяго
5
Давид
Лопес
15
Хуанпе
Хуан
4
Мартинес
Арнау
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
3
Гутьеррес
Мигель
19
Рейньер
Жезус
9
Кастельянос
Валентин
17
Рикельме
Родриго
Мальорка
5-3-2
Жирона
3-4-3

История личных встреч

Мальорка
Жирона

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
1:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 2 0.5
Ли Кан Ин 1 0.25
Раильо Антонио 1 0.25
Родригес Даниэль 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 1 0.25
Кастельянос Валентин 1 0.25
Сайс Самуэль 1 (1) 0.25
Эррера Янгель 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 3 0
Батталья Родриго 3 0
Санчес Антонио 3 0
Копете Хосе 3 0
Родригес Даниэль 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Коста Хауме 1 0
Вальент Мартин 1 0
Мурики Ведат 1 0
Маффео Пабло 1 0
Раильо Антонио 1 0
Ли Кан Ин 1 0
Хавьер Агирре 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанпе Хуан 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Ромеу Ориоль 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Давид Лопес 1 0
Фернандес Валери 1 0
Коуто Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0
Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3
Жирона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1
Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1 Алькоркон - Жирона 0:1 Картахена - Жирона 3:0 Жирона - Реал Сосьедад-2 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Бетис Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3. Атлетико М 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
5. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Осасуна Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Альмерия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Жирона Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Валенсия Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
15. Севилья Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Эльче Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Эспаньол Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Хетафе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
20. Кадис Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Атлетико М 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Эспаньол Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Атлетико М 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетик Б Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 100'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Мальорка: 51%, Жирона: 49%.
  • Фол, нарушение
    100'
    Судья сигнализирует, что Ли Кан Ин из команды Мальорка поставил подножку. Пострадал Гарсия Алеш
  • Фол, нарушение
    99'
    Судья сигнализирует, что Ромеу Ориоль из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Руис Иньиго
  • 99'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 98'
    Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 98'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 98'
    Жирона пытается что-то создать.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 97'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    97'
    Раильо Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    96'
    Ромеу Ориоль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 96'
    Пратс Абдон наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Мальорка 79.7% (94)
    X 16.9% (20)
    Жирона 3.4% (4)
    +1
    выиграет Мальорка, со счетом 1:0
    Да
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    Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Жирона

    Исход игры
    Мальорка
    79.7% (94)
    Ничья
    16.9% (20)
    Жирона
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.96% (31)
    Меньше
    73.04% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (46)
    Нет
    60% (69)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    49.2% (58)
    2:1 Мальорка
    22% (26)
    1:1 Ничья
    13.6% (16)
    2:0 Мальорка
    5.9% (7)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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