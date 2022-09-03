Стадион: Визит Мальорка Эстади Зрители: 13390
0'
14' Желтая карточкаБатталья Родриго
23' Желтая карточкаКастельянос Валентин
29' Желтая карточкаМурики Ведат
38' Undefined phrase: football_event_Хуан Карлос Мартин
49' Желтая карточкаРомеу Ориоль
58' Желтая карточкаСанчес Антонио
78' Желтая карточкаХавьер Агирре
1:0
87' ГолРаильо Антонио
90' Желтая карточкаКопете Хосе
1:1
90' ПенальтиСайс Самуэль
90'+10
Ход матча
14'
29'
49'
58'
78'
87'
1:0
90'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
23 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
19
Ли
Кан
Ин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Гарсия ПереВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Лаго ЖуниорЗащитник
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
20 Коуто ЯнЗащитник
-
12 Вилья ТониПолузащитник
-
25 Вальехо МануПолузащитник
-
32 Уренья ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльНападающий
-
16 ЧичаритоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Жирона
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|2
|0.5
|Ли Кан Ин
|1
|0.25
|Раильо Антонио
|1
|0.25
|Родригес Даниэль
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|1
|0.25
|Кастельянос Валентин
|1
|0.25
|Сайс Самуэль
|1 (1)
|0.25
|Эррера Янгель
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гренье Клеман
|3
|0
|Батталья Родриго
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Родригес Даниэль
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Коста Хауме
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Раильо Антонио
|1
|0
|Ли Кан Ин
|1
|0
|Хавьер Агирре
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0
Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3
Жирона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1
Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1 Алькоркон - Жирона 0:1 Картахена - Жирона 3:0 Жирона - Реал Сосьедад-2 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Бетис
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Осасуна
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|10.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Жирона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|15.
|Севилья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Альмерия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Жирона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Жирона
Исход игры
Мальорка
79.7% (94)
Ничья
16.9% (20)
Жирона
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
26.96% (31)
Меньше
73.04% (84)
Обе команды забьют
Да
40% (46)
Нет
60% (69)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
49.2% (58)
2:1 Мальорка
22% (26)
1:1 Ничья
13.6% (16)
2:0 Мальорка
5.9% (7)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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