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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Венеция
0:1
Второй тайм: 69'
Беневенто
0'
15' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
43' Желтая карточка
Фулон Дам
0:1
52' Гол
Ла Гумина Антонино
57' Желтая карточка
Nermin Karic
58' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
66
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
2
Висневски
Пшемыслав
32
Чеккарони
Пьетро
5
Хапс
Ридгесиано
10
Кюизанс
Микаэль
16
Фьордилино
Лука
33
Чрнигой
Домен
14
Де
Врис
Джек
20
Похьянпало
Йоэль
9
Коннолли
Аарон
21
Палеари
Альберто
96
Капеллини
Риккардо
15
Глик
Камил
55
Весели
Фредерик
16
Импрота
Риккардо
18
Фулон
Дам
7
Nermin
Karic
4
Акампора
Дженнаро
8
Тельо
Андрес
20
Ла
Гумина
Антонино
88
Форте
Франческо
Венеция
4-3-3
Беневенто
3-5-2

История личных встреч

Венеция
Беневенто

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:2
СB
3:0
СB
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 2 0.5
Йонсен Деннис 1 0.25
Похьянпало Йоэль 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 2 0.5
Ла Гумина Антонино 1 0.25
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 2 0
Вивиани Маттиа 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Ла Гумина Антонино 1 0
Тельо Андрес 1 0
Nermin Karic 1 0
Капеллини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3
Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2
Беневенто
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2
Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2:0 4 3 0 1 9 - 2 9
2. Фрозиноне 1:0 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Брешия 2:1 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Бари 2:1 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Асколи 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Дженоа 3 2 1 0 3 - 1 7
7. Козенца 1:1 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Беневенто 1:0 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Кальяри 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Парма 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Читтаделла 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
12. Палермо 0:2 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Венеция 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
14. СПАЛ 2013 1:2 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Тернана 1:1 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Модена 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Комо 0:1 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 1:2 4 0 1 3 2 - 7 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2:0 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Фрозиноне 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Брешия 2:1 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Асколи 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Бари 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Читтаделла 0:0 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Тернана 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Козенца 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Палермо 0:2 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Беневенто 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
14. СПАЛ 2013 1:2 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Комо 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 1:2 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Бари 2:1 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Козенца 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Беневенто 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Венеция 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Асколи 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Реджина 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Фрозиноне 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Брешия 2:1 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Читтаделла 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13. СПАЛ 2013 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Комо 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Палермо 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Перуджа 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Тернана 1:1 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Фулон Дам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Хапс Ридгесиано получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Беневенто
3.00
3.12
3.72
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