Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
0'
15' Желтая карточкаХапс Ридгесиано
43' Желтая карточкаФулон Дам
0:1
52' ГолЛа Гумина Антонино
57' Желтая карточкаNermin Karic
58' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
Ход матча
15'
43'
52'
57'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
14
Де
Врис
Джек
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Де Врис ДжекНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Модоло МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Patrick Leal
-
-
Главный тренер: Ivan Javorcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
-
10 Фариас ДиегоНападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
История личных встреч
Венеция
Беневенто
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.5
|Йонсен Деннис
|1
|0.25
|Похьянпало Йоэль
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|2
|0.5
|Ла Гумина Антонино
|1
|0.25
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ла Гумина Антонино
|1
|0
|Тельо Андрес
|1
|0
|Nermin Karic
|1
|0
|Капеллини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3
Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2
Беневенто
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2
Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|2:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Брешия
|2:1
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Бари
|2:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Асколи
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Дженоа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|Козенца
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Беневенто
|1:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|Кальяри
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Читтаделла
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|Палермо
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Венеция
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|СПАЛ 2013
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Тернана
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|17.
|Комо
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Перуджа
|1:2
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|Зюйдтироль
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|2:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Брешия
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Кальяри
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Асколи
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Бари
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Читтаделла
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Тернана
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Козенца
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Модена
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Палермо
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Беневенто
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|СПАЛ 2013
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Комо
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Перуджа
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Венеция
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Бари
|2:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Козенца
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Беневенто
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Венеция
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Асколи
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Реджина
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Фрозиноне
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Брешия
|2:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Читтаделла
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|СПАЛ 2013
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Комо
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Палермо
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Перуджа
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Тернана
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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