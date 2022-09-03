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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Венеция
0:2
Конец матча
Беневенто
0'
15' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
43' Желтая карточка
Фулон Дам
0:1
52' Гол
Ла Гумина Антонино
57' Желтая карточка
Nermin Karic
58' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
69' Желтая карточка
Ла Гумина Антонино
0:2
77' Гол
Куцупиас Илиас
90'+6

Ход матча

15'
Хапс Ридгесиано
 
43'
 
Фулон Дам
46'
Йонсен Деннис
Де Врис Джек
 
52'
0:1
Ла Гумина Антонино
57'
 
Nermin Karic
58'
Висневски Пшемыслав
 
66'
Свобода Михаэль
Чрнигой Домен
 
67'
Пьерини Николас
Кандела Антонио
 
69'
 
Ла Гумина Антонино
70'
 
Сими Нванкво
Ла Гумина Антонино
71'
Новакович Андрия
Похьянпало Йоэль
 
76'
 
Куцупиас Илиас
Nermin Karic
76'
 
Машанджело Эдоардо
Фулон Дам
77'
0:2
Куцупиас Илиас
(Машанджело Эдоардо)
81'
 
Кубица Кшиштоф
Акампора Дженнаро
81'
 
Чано Камилло
Форте Франческо
87'
Сейнт-Клер Харви
Коннолли Аарон
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 9
  • 3 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Новости
66
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
2
Висневски
Пшемыслав
32
Чеккарони
Пьетро
5
Хапс
Ридгесиано
10
Кюизанс
Микаэль
16
Фьордилино
Лука
33
Чрнигой
Домен
14
Де
Врис
Джек
20
Похьянпало
Йоэль
9
Коннолли
Аарон
21
Палеари
Альберто
96
Капеллини
Риккардо
15
Глик
Камил
55
Весели
Фредерик
16
Импрота
Риккардо
18
Фулон
Дам
7
Nermin
Karic
4
Акампора
Дженнаро
8
Тельо
Андрес
20
Ла
Гумина
Антонино
88
Форте
Франческо
Венеция
4-3-3
Беневенто
3-5-2

История личных встреч

Венеция
Беневенто

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:2
СB
3:0
СB
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 2 0.5
Йонсен Деннис 1 0.25
Похьянпало Йоэль 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 2 0.5
Ла Гумина Антонино 1 0.25
Куцупиас Илиас 1 0.25
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ла Гумина Антонино 2 0
Фулон Дам 2 0
Вивиани Маттиа 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Тельо Андрес 1 0
Nermin Karic 1 0
Капеллини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3
Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2
Беневенто
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2
Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 3 0 1 10 - 2 9
2. Фрозиноне 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Брешия 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Дженоа 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Асколи 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Козенца 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Беневенто 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Кальяри 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Бари 4 1 3 0 8 - 6 6
10. Парма 4 1 3 0 6 - 5 6
11. Читтаделла 4 1 2 1 6 - 6 5
12. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Венеция 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Палермо 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Тернана 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Модена 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 4 0 1 3 2 - 7 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Брешия 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Читтаделла 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Беневенто 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Комо 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Козенца 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Беневенто 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Бари 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Брешия 2 1 0 1 1 - 3 3
10. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Парма 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Читтаделла 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в Серию A
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Фулон Дам получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Хапс Ридгесиано получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Венеция 0:2 Беневенто онлайн

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