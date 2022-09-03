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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Фрозиноне
1:0
Второй тайм: 70'
Комо
0'
1:0
22' Гол
Коне Бенджамин
34' Желтая карточка
Фараго Паоло
51' Желтая карточка
Базелли Даниэле
67' Желтая карточка
Коттали Маттео

Ход матча

22'
Коне Бенджамин
(Ойоно Энтони)
1:0
34'
 
Фараго Паоло
46'
 
Базелли Даниэле
Целехин Энрико
46'
 
Каньяно Андреа
Иоанну Николас
51'
 
Базелли Даниэле
64'
Киерво Риккардо
Касо Джузеппе
 
65'
Мулаттьери Самуэле
Моро Лука
 
65'
 
Бланко Алехандро
Париджини Витторио
67'
Коттали Маттео
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Комо
4.15
4.10
5.30
Все Коэффициенты
Новости
22
Турати
Стефано
2
Ойоно
Энтони
5
Лучиони
Фабио
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
11
Болока
Даниэль
4
Коне
Бенджамин
7
Роден
Маркус
16
Гарритано
Лука
10
Касо
Джузеппе
24
Моро
Лука
1
Гидотти
Симоне
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
2
Бинкс
Луис
44
Иоанну
Николас
24
Целехин
Энрико
11
Париджини
Витторио
8
Фараго
Паоло
20
Liam
Kerrigan2
77
Манкузо
Леонардо
27
Черри
Альберто
Фрозиноне
4-2-3-1
Комо
4-4-2

История личных встреч

Фрозиноне
Комо

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:2
СB
0:2
К
3:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роден Маркус 1 0.25
Гарритано Лука 1 0.25
Коне Бенджамин 1 0.25
Мулаттьери Самуэле 1 0.25
Касо Джузеппе 1 0.25
Моро Лука 1 0.25
Лучиони Фабио 0 0
Бошич Милош 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Алехандро 1 0.25
Манкузо Леонардо 1 0.25
Liam Kerrigan2 1 0.25
Арригони Томмазо 0 0
Иоанну Николас 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 2 0
Болока Даниэль 2 0
Гарритано Лука 1 0
Коттали Маттео 1 0
Коне Бенджамин 1 0
Турати Стефано 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арригони Томмазо 1 1
Базелли Даниэле 2 0
Манкузо Леонардо 1 0
Париджини Витторио 1 0
Фараго Паоло 1 0
Бинкс Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2
Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0
Комо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1
Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2:0 4 3 0 1 9 - 2 9
2. Фрозиноне 1:0 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Брешия 2:1 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Бари 2:1 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Асколи 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Дженоа 3 2 1 0 3 - 1 7
7. Козенца 1:1 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Беневенто 1:0 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Кальяри 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Парма 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Читтаделла 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
12. Палермо 0:2 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Венеция 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
14. СПАЛ 2013 1:2 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Тернана 1:1 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Модена 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Комо 0:1 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 1:2 4 0 1 3 2 - 7 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2:0 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Фрозиноне 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Брешия 2:1 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Асколи 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Бари 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Читтаделла 0:0 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Тернана 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Козенца 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Палермо 0:2 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Беневенто 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
14. СПАЛ 2013 1:2 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Комо 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 1:2 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Бари 2:1 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Козенца 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Беневенто 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Венеция 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Асколи 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Реджина 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Фрозиноне 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Брешия 2:1 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Читтаделла 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13. СПАЛ 2013 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Комо 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Палермо 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Перуджа 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Тернана 1:1 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Фараго Паоло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Коне Бенджамин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Комо
4.15
4.10
5.30
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