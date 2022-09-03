Стадион: Марио Ригамонти
0'
4' Желтая карточкаКурадо Маркос
1:0
5' ГолГалацци Николас
2:0
13' ГолАйе Флориан
2:1
35' ГолЛуперини Грегорио
45' Желтая карточкаАдорни Давиде
61' Желтая карточкаЛабойко Якуб
71' Желтая карточкаЯллоу Александр
2:1
76' Не забитый пенальтиМорео Стефано
78' Желтая карточкаВивиани Федерико
81' Желтая карточкаМелькьорри Федерико
90'+5
Ход матча
5'
13'
2:0
35'
45'
61'
71'
76'
2:1
78'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
21
Лабойко
Якуб
11
Айе
Флориан
17
Пас
Йеферсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pep Clotet
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
-
49 Бальди ЛеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Моро ЛукаНападающий
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Брешия
Перуджа
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галацци Николас
|1
|0.25
|Ндой Эмануэле
|1
|0.25
|Айе Флориан
|1
|0.25
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.25
|Бьянки Флавио
|1
|0.25
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Карачич Фран
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|1
|0.25
|Луперини Грегорио
|1
|0.25
|Касасола Тиаго
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Карачич Фран
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дель Орко Кристиан
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Мелькьорри Федерико
|2
|0
|Курадо Маркос
|2
|0
|Куан Кристиан
|2
|0
|Лизи Франческо
|0
|1
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Оливьери Марко
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
|Ианнони Эдоардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4
Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1
Перуджа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2
Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Брешия
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Дженоа
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Асколи
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Козенца
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Беневенто
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Кальяри
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Бари
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|10.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|11.
|Читтаделла
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Палермо
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Тернана
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|17.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Перуджа
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|Зюйдтироль
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Кальяри
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Читтаделла
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Модена
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Палермо
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Козенца
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Бари
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Читтаделла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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