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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Брешия
2:1
Конец матча
Перуджа
0'
4' Желтая карточка
Курадо Маркос
1:0
5' Гол
Галацци Николас
2:0
13' Гол
Айе Флориан
2:1
35' Гол
Луперини Грегорио
45' Желтая карточка
Адорни Давиде
61' Желтая карточка
Лабойко Якуб
71' Желтая карточка
Яллоу Александр
2:1
76' Не забитый пенальти
Морео Стефано
78' Желтая карточка
Вивиани Федерико
81' Желтая карточка
Мелькьорри Федерико
90'+5
12
Леццерини
Лука
18
Яллоу
Александр
32
Папетти
Андреа
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
26
Бертаньоли
Массимо
21
Лабойко
Якуб
25
Бизоли
Димитри
9
Морео
Стефано
6
Галацци
Николас
11
Айе
Флориан
1
Гори
Стефано
21
Курадо
Маркос
5
Анджелла
Габриэле
6
Stipe
Vulikic
24
Касасола
Тиаго
17
Пас
Йеферсон
13
Луперини
Грегорио
7
Вулич
Милош
25
Санторо
Симоне
18
Ди
Кармине
Самуэль
11
Оливьери
Марко
Брешия
4-3-2-1
Перуджа
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Перуджа

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

СB
3:2
СB
2:1
СB
1:0
К
3:0
К
2:1
СB
0:2
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:2
СB
4:0
СB
1:2
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галацци Николас 1 0.25
Ндой Эмануэле 1 0.25
Айе Флориан 1 0.25
Бертаньоли Массимо 1 0.25
Бьянки Флавио 1 0.25
Бизоли Димитри 0 0
Карачич Фран 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 1 0.25
Луперини Грегорио 1 0.25
Касасола Тиаго 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 1 0
Адорни Давиде 1 0
Карачич Фран 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дель Орко Кристиан 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Мелькьорри Федерико 2 0
Курадо Маркос 2 0
Куан Кристиан 2 0
Лизи Франческо 0 1
Касасола Тиаго 1 0
Оливьери Марко 1 0
Вулич Милош 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4
Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1
Перуджа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2
Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 3 0 1 10 - 2 9
2. Фрозиноне 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Брешия 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Дженоа 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Асколи 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Козенца 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Беневенто 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Кальяри 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Бари 4 1 3 0 8 - 6 6
10. Парма 4 1 3 0 6 - 5 6
11. Читтаделла 4 1 2 1 6 - 6 5
12. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Венеция 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Палермо 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Тернана 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Модена 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 4 0 1 3 2 - 7 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Брешия 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Читтаделла 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Беневенто 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Комо 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Козенца 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Беневенто 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Бари 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Брешия 2 1 0 1 1 - 3 3
10. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Парма 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Читтаделла 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Где смотреть матч Брешия 2:1 Перуджа онлайн

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