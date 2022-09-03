Стадион: Либеро Либерати
0'
1:0
17' ГолФавилли Андреа
29' Желтая карточкаПартипило Антони
36' Желтая карточкаФавилли Андреа
45' Желтая карточкаФлоренци Альдо
50' Красная карточкаСоренсен Фредерик
1:1
52' ГолБриньола Энрико
58' Желтая карточкаВока Идриз
62' Желтая карточкаПанико Чиро
Ход матча
17'
29'
36'
45'
52'
1:1
58'
62'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
14
Панико
Чиро
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Моро РаульНападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Панико ЧироЗащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гоцци ПаолоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
-
-
Главный тренер: Davide Dionigi
История личных встреч
Тернана
Козенца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|3
|0.75
|Партипило Антони
|1
|0.25
|Палумбо Антонио
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларривей Хоакин
|1
|0.25
|Бриньола Энрико
|1
|0.25
|Брешанини Марко
|1
|0.25
|Флоренци Альдо
|1
|0.25
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соренсен Фредерик
|0
|1
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Палумбо Антонио
|1
|0
|Партипило Антони
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Диаките Салим
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вока Идриз
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2
Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2
Козенца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0
Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|2:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Брешия
|2:1
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Бари
|2:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Асколи
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Дженоа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|Козенца
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Беневенто
|1:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|Кальяри
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Читтаделла
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|Палермо
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Венеция
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|СПАЛ 2013
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Тернана
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|17.
|Комо
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Перуджа
|1:2
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|Зюйдтироль
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|2:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Фрозиноне
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Брешия
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Кальяри
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Асколи
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Бари
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Читтаделла
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Тернана
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Козенца
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Модена
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Палермо
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Беневенто
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|СПАЛ 2013
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Комо
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Перуджа
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Венеция
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Бари
|2:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Козенца
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Беневенто
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Венеция
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Асколи
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Реджина
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Фрозиноне
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Брешия
|2:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Читтаделла
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|СПАЛ 2013
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Комо
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Палермо
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Перуджа
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Тернана
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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