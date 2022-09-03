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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Тернана
1:1
Второй тайм: 64'
Козенца
0'
1:0
17' Гол
Фавилли Андреа
29' Желтая карточка
Партипило Антони
36' Желтая карточка
Фавилли Андреа
45' Желтая карточка
Флоренци Альдо
50' Красная карточка
Соренсен Фредерик
1:1
52' Гол
Бриньола Энрико
58' Желтая карточка
Вока Идриз
62' Желтая карточка
Панико Чиро

Ход матча

17'
Фавилли Андреа
(Партипило Антони)
1:0
29'
Партипило Антони
 
36'
Фавилли Андреа
 
45'
 
Флоренци Альдо
50'
Соренсен Фредерик
 
52'
1:1
Бриньола Энрико
54'
Богдан Лука
Кассата Франческо
 
58'
 
Вока Идриз
62'
 
Панико Чиро

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Козенца
4.15
5.48
4.70
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
25
Дефенди
Марино
4
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
91
Коррадо
Никколо
34
Агацци
Давиде
14
Ди
Таккио
Франческо
5
Палумбо
Антонио
21
Партипило
Антони
29
Кассата
Франческо
17
Фавилли
Андреа
31
Матосевич
Кристьян
27
Pietro
Martino
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
14
Панико
Чиро
42
Вока
Идриз
4
Брешанини
Марко
11
Бриньола
Энрико
10
Д'Урсо
Кристиан
34
Флоренци
Альдо
9
Ларривей
Хоакин
Тернана
4-3-2-1
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Тернана
Козенца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
2:0
СB
3:1
СCB
1:1
СCB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 3 0.75
Партипило Антони 1 0.25
Палумбо Антонио 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларривей Хоакин 1 0.25
Бриньола Энрико 1 0.25
Брешанини Марко 1 0.25
Флоренци Альдо 1 0.25
Д'Урсо Кристиан 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 0 1
Пагера Фабрицио 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Палумбо Антонио 1 0
Партипило Антони 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Диаките Салим 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вока Идриз 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Брешанини Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2
Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2
Козенца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0
Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2:0 4 3 0 1 9 - 2 9
2. Фрозиноне 1:0 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Брешия 2:1 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Бари 2:1 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Асколи 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Дженоа 3 2 1 0 3 - 1 7
7. Козенца 1:1 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Беневенто 1:0 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Кальяри 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Парма 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Читтаделла 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
12. Палермо 0:2 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Венеция 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
14. СПАЛ 2013 1:2 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Тернана 1:1 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Модена 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Комо 0:1 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 1:2 4 0 1 3 2 - 7 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2:0 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Фрозиноне 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Брешия 2:1 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Асколи 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Бари 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Читтаделла 0:0 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Тернана 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Козенца 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Палермо 0:2 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Беневенто 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
14. СПАЛ 2013 1:2 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Комо 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 1:2 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Бари 2:1 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Козенца 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Беневенто 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Венеция 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Асколи 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Реджина 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Фрозиноне 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Брешия 2:1 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Читтаделла 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13. СПАЛ 2013 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Комо 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Палермо 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Перуджа 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Тернана 1:1 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Флоренци Альдо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Фавилли Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Партипило Антони получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Фавилли Андреа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Козенца
4.15
5.48
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 1:1 Козенца онлайн

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