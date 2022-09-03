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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Дженоа
3:3
Конец матча
Парма
0'
1:0
16' Гол
Morten Frendrup
1:1
21' Гол
Инглезе Роберто
23' Желтая карточка
Васкес Франко
27' Желтая карточка
Бадель Милан
1:2
37' Гол
Михэйлэ Валентин
40' Желтая карточка
Гудмундссон Альберт
2:2
42' Гол
Хефти Сильван
45' Желтая карточка
Юрич Станко
3:2
51' Пенальти
Кода Массимо
53' Желтая карточка
Кулибали Войо
63' Желтая карточка
Бани Маттиа
3:3
89' Гол
Эстевес Науэль
90' Вторая желтая карточка
Гудмундссон Альберт
90' Желтая карточка
Alessandro Circati
90'+5
22
Мартинес
Хосеп
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
93
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
32
Morten
Frendrup
47
Бадель
Милан
11
Гудмундссон
Альберт
9
Кода
Массимо
18
Экубан
Калеб
22
Чичисола
Леандро
26
Кулибали
Войо
39
Alessandro
Circati
5
Романьоли
Симоне
17
Остерволде
Джейден
16
Бернабе
Адриан
24
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
10
Васкес
Франко
28
Михэйлэ
Валентин
45
Инглезе
Роберто
Дженоа
4-4-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Дженоа
Парма

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:2
СA
1:4
СA
5:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 1 (1) 0.25
Экубан Калеб 1 0.25
Хефти Сильван 1 0.25
Morten Frendrup 1 0.25
Йебоа Келвин 1 0.25
Портанова Маноло 1 0.25
Бадель Милан 0 0
Гудмундссон Альберт 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михэйлэ Валентин 2 0.5
Инглезе Роберто 2 0.5
Эстевес Науэль 1 0.25
Ман Деннис 1 0.25
Васкес Франко 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 2 1
Паяч Марко 2 0
Бани Маттиа 2 0
Бадель Милан 1 0
Кода Массимо 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Портанова Маноло 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Юрич Станко 2 0
Кулибали Войо 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Васкес Франко 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Валенти Лаутаро 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Alessandro Circati 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2
Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1
Парма
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2
Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 3 0 1 10 - 2 9
2. Фрозиноне 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Брешия 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Дженоа 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Асколи 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Козенца 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Беневенто 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Кальяри 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Бари 4 1 3 0 8 - 6 6
10. Парма 4 1 3 0 6 - 5 6
11. Читтаделла 4 1 2 1 6 - 6 5
12. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Венеция 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Палермо 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Тернана 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Модена 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 4 0 1 3 2 - 7 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Брешия 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Читтаделла 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Палермо 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Беневенто 2 1 0 1 2 - 2 3
13. СПАЛ 2013 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Комо 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Козенца 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Беневенто 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Бари 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Венеция 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Реджина 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Брешия 2 1 0 1 1 - 3 3
10. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Парма 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Читтаделла 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Тернана 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
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