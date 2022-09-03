Стадион: Луиджи Феррарис
0'
1:0
16' ГолMorten Frendrup
1:1
21' ГолИнглезе Роберто
23' Желтая карточкаВаскес Франко
27' Желтая карточкаБадель Милан
1:2
37' ГолМихэйлэ Валентин
40' Желтая карточкаГудмундссон Альберт
2:2
42' ГолХефти Сильван
45' Желтая карточкаЮрич Станко
3:2
51' ПенальтиКода Массимо
53' Желтая карточкаКулибали Войо
63' Желтая карточкаБани Маттиа
3:3
89' ГолЭстевес Науэль
90' Вторая желтая карточкаГудмундссон Альберт
90' Желтая карточкаAlessandro Circati
90'+5
Ход матча
16'
1:0
21'
23'
27'
37'
42'
2:2
45'
51'
3:2
53'
63'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
7 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
13
Бани
Маттиа
93
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
47
Бадель
Милан
18
Экубан
Калеб
24
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
93 Паяч МаркоЗащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Йебоа КелвинНападающий
-
50 Ялчын ГювенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Дженоа
Парма
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|1 (1)
|0.25
|Экубан Калеб
|1
|0.25
|Хефти Сильван
|1
|0.25
|Morten Frendrup
|1
|0.25
|Йебоа Келвин
|1
|0.25
|Портанова Маноло
|1
|0.25
|Бадель Милан
|0
|0
|Гудмундссон Альберт
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.5
|Инглезе Роберто
|2
|0.5
|Эстевес Науэль
|1
|0.25
|Ман Деннис
|1
|0.25
|Васкес Франко
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|Паяч Марко
|2
|0
|Бани Маттиа
|2
|0
|Бадель Милан
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Портанова Маноло
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Юрич Станко
|2
|0
|Кулибали Войо
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Васкес Франко
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Валенти Лаутаро
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2
Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1
Парма
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2
Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Брешия
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Дженоа
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Асколи
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Козенца
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Беневенто
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Кальяри
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Бари
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|10.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|11.
|Читтаделла
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Палермо
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Тернана
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|17.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Перуджа
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|Зюйдтироль
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Кальяри
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Читтаделла
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Модена
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Палермо
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Пиза
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Козенца
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Бари
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Венеция
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Реджина
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Брешия
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Читтаделла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Зюйдтироль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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