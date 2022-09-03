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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Бари
2:1
Второй тайм: 66'
СПАЛ 2013
0'
1:0
4' Гол
Walid Cheddira
12' Желтая карточка
Далле Мура Кристиан
35' Желтая карточка
Майта Маттиа
44' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
2:0
45' Гол
Антенуччи Мирко
47' Желтая карточка
Белломо Никола
55' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
2:1
64' Гол
Ла Мантия Андреа

Ход матча

4'
Walid Cheddira
1:0
12'
 
Далле Мура Кристиан
35'
Майта Маттиа
 
44'
 
Дикманн Лоренцо
45'
Антенуччи Мирко
(Walid Cheddira)
2:0
46'
Бенедетти Леонардо
Майта Маттиа
 
47'
Белломо Никола
 
55'
 
Меккарьелло Бьяджо
59'
 
Рабби Симоне
Тунёв Георгий
59'
 
Вальцания Лука
Дзанеллато Никколо
64'
2:1
Ла Мантия Андреа

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
СПАЛ 2013
3.55
3.48
3.65
Все Коэффициенты
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
20
Терранова
Эмануэле
27
Маццотта
Антонио
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
90
Фолоруншо
Майкл
63
Белломо
Никола
7
Антенуччи
Мирко
11
Walid
Cheddira
1
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
6
Меккарьелло
Бьяджо
4
Далле
Мура
Кристиан
3
Трипальделли
Алессандро
8
Проя
Федерико
5
Эспозито
Сальваторе
10
Дзанеллато
Никколо
40
Тунёв
Георгий
11
Финотто
Маттиа
19
Ла
Мантия
Андреа
Бари
4-3-1-2
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Бари
СПАЛ 2013

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

К
0:0
СB
2:1
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walid Cheddira 3 0.75
Антенуччи Мирко 3 (1) 0.75
Фолоруншо Майкл 2 0.5
Майта Маттиа 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 2 0.5
Майстро Фабио 1 0.25
Дзанеллато Никколо 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччи Джакомо 1 1
Ди Чезаре Валерио 2 0
Майта Маттиа 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Белломо Никола 1 0
Д'Эррико Андреа 1 0
Малламо Алессандро 1 0
Walid Cheddira 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 3 0
Педа Патрик 1 1
Дикманн Лоренцо 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Меккарьелло Бьяджо 1 0
Дзанеллато Никколо 1 0
Майстро Фабио 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Matteo Arena 1 0
Трипальделли Алессандро 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4
Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0 Вибонезе - Бари 0:1 Бари - Юве Стабия 1:0 Катанзаро - Бари 1:2 Бари - Виртус Франкавилла 2:1 Фоджа - Бари 2:2 Бари - Пичерно 1:0 Бари - Кампобассо 2:3
СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2
Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2:0 4 3 0 1 9 - 2 9
2. Фрозиноне 1:0 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Брешия 2:1 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Бари 2:1 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Асколи 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Дженоа 3 2 1 0 3 - 1 7
7. Козенца 1:1 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Беневенто 1:0 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Кальяри 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Парма 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Читтаделла 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
12. Палермо 0:2 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Венеция 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
14. СПАЛ 2013 1:2 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Тернана 1:1 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Модена 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Комо 0:1 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Пиза 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Перуджа 1:2 4 0 1 3 2 - 7 1
20. Зюйдтироль 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 2:0 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Фрозиноне 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Брешия 2:1 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Асколи 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Бари 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Читтаделла 0:0 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Тернана 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Козенца 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Модена 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Палермо 0:2 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Беневенто 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
14. СПАЛ 2013 1:2 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Комо 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Пиза 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Перуджа 1:2 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Венеция 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Бари 2:1 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Козенца 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Беневенто 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Венеция 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Асколи 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Реджина 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Фрозиноне 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Брешия 2:1 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Кальяри 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Читтаделла 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13. СПАЛ 2013 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Комо 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Палермо 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Перуджа 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Тернана 1:1 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Зюйдтироль 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Антенуччи Мирко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Дикманн Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Майта Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Кристиан Далле Мура получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Валид Кеддира бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
СПАЛ 2013
3.55
3.48
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бари 2:1 СПАЛ 2013 онлайн

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